Allen Media Group hace una oferta de US$ 14.300 millones por Paramount Global

El empresario de medios Byron Allen está lanzando su sombrero en el anillo para Paramount Global, su segundo intento en menos de un año para adquirir el hogar de CBS y el estudio Paramount Hollywood.

Allen Media Group ha hecho una oferta de US$ 14.300 millones para comprar Paramount Global, de acuerdo a personas familiarizadas con la situación. Allen hizo una oferta aún mayor en abril, cuando ofreció unos US$ 18.500 millones por la compañía, según una de las personas.

La última oferta se hizo el martes, cuando Allen envió correos electrónicos y mensajes de texto a varios miembros de la junta directiva y la gestión de Paramount, entre ellos el presidente ejecutivo, Bob Bakish, y la accionista mayoritaria de Paramount, Shari Redstone, dijeron las personas.

La oferta de Allen se produce mientras Skydance Media, de David Ellison, y Warner Bros. Discovery WBD también han expresado su interés en poseer Paramount. National Amusements, la empresa privada de cines de Redstone, que controla Paramount, ha estado explorando una venta en los últimos meses.

Allen, cómico reconvertido en empresario, se ha hecho con una amplia cartera de cadenas de cable y suele pujar por grandes propiedades mediáticas. Además de su oferta por Paramount, en menos de un año hizo ofertas para comprar ABC, de Disney, y BET Media Group, de Paramount.

Allen Media Group ofreció US$ 28,58 por cada acción con derecho a voto de Paramount y US$ 21,53 por cada acción sin derecho a voto, según la carta de oferta del martes, una copia de la cual fue vista por The Wall Street Journal. La oferta es aproximadamente un 50% superior a la media de 90 días de ambas clases de acciones, de acuerdo a la carta. Con la deuda, la oferta ronda los US$ 30.000 millones.

Las acciones con y sin derecho a voto de Paramount subieron el miércoles un 24% y un 8%, respectivamente, pero seguían cotizando muy por debajo del precio ofrecido por Allen Media Group.

La carta de oferta del martes también decía que Allen Media Group había presentado una oferta para comprar Paramount al consejo de la empresa en abril del año pasado. La oferta fue rechazada, según la carta, porque el consejo esperaba que el precio de las acciones subiera. “Desde nuestra última oferta, el precio de las acciones ha bajado aproximadamente un 37%”, indicaba la carta.

Paramount y National Amusements, el accionista mayoritario de Paramount, se rehusaron a hacer comentarios.

Bloomberg News informó anteriormente de la noticia de la última oferta el martes.

Allen Media Group ha estado en conversaciones con empresas que han expresado su interés en el estudio y el lote de Paramount, contó una de las personas, y si se produce un acuerdo, mantendría las redes de cable, que incluyen Comedy Central y Nickelodeon, y la red de difusión CBS.

La cartera de Allen Media Group incluye Weather Channel, HBCU GO, la aplicación de streaming theGrio y más de dos docenas de cadenas de televisión afiliadas a ABC, NBC, CBS y Fox.

El año pasado, después de que Bob Iger, consejero delegado de Disney, planteara la posibilidad de vender algunos de los activos televisivos de la empresa, incluida ABC, Allen presentó una oferta de US$ 10.000 millones por ABC y otros activos televisivos. Desde entonces, Iger ha dicho que ABC y las demás cadenas no están en venta.

También el año pasado, Allen hizo una oferta de unos US$ 3.000 millones por BET Media Group de Paramount, que incluía sus cadenas de cable BET y VH1, y una parte de su servicio de streaming BET+, pero Paramount decidió no vender el negocio, según informó anteriormente el Journal.

Allen Media Group’s theGrio era conocido anteriormente como Black News Channel, que la empresa había comprado en 2022 tras la quiebra de la cadena de noticias por cable -que ofrecía la perspectiva de los negros estadounidenses sobre la actualidad- que había cerrado a principios de ese año.

La carta de oferta de Allen Media Group para Paramount decía que la transacción propuesta sería financiada por “una combinación de deuda senior garantizada, notas senior no garantizadas y capital”, y que ha estado trabajando con varios socios en la financiación.

Allen también es conocido por la presión que está ejerciendo sobre las grandes empresas estadounidenses para que inviertan más dinero en publicidad en medios de comunicación de propiedad negra. Ha pedido a los anunciantes que destinen al menos el 2% de sus presupuestos a medios de comunicación de propiedad negra, un objetivo que posteriormente aumentó al 5%.

Hace aproximadamente una década, su productora demandó a varios operadores de televisión de pago, alegando que la discriminación racial estaba detrás de su decisión de no emitir sus cadenas. Las demandas se resolvieron posteriormente.

Las empresas propiedad de Allen Media Group han presentado dos demandas en las que acusan a McDonald’s de discriminar a las empresas de medios de comunicación de propiedad negra y de no cumplir sus compromisos públicos de invertir más en estas empresas, algo que la cadena de restaurantes niega. Ambas demandas siguen abiertas.

Allen es uno de los muchos posibles pretendientes de Paramount. A principios de este mes, el Journal informó de que Ellison, de Skydance Media, estaba estudiando una oferta de compra de National Amusements, con la ayuda financiera de otros inversores de Skydance, entre ellos su padre, el multimillonario Larry Ellison.

El mes pasado, el consejero delegado de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, se reunió con Bakish para hablar de una posible fusión entre dos de las mayores marcas de Hollywood y del cable. El Journal informó de que los ejecutivos abordaron la idea de un acuerdo, pero que no había conversaciones formales entre las empresas.

Una posible venta de Paramount supondría el fin del control de Shari Redstone sobre el imperio mediático de su familia.

Hija del magnate de los medios de comunicación Sumner Redstone, se hizo cargo de National Amusements hace cinco años tras luchar con su difunto padre, las novias de éste y altos ejecutivos de la empresa por el control del imperio del entretenimiento. Ella impulsó una recombinación de las dos empresas de medios de comunicación que National Amusements controlaba, Viacom y CBS, que se fusionaron en 2019 y más tarde se renombraron como Paramount Global.

Paramount, al igual que sus pares, está luchando para que su negocio de streaming sea rentable, ya que su negocio de televisión tradicional continúa disminuyendo. Paramount Global ha gastado mucho en contenido original para el servicio de streaming Paramount+, incluidos los dramas del creador de “Yellowstone”, Taylor Sheridan.

También cuenta con costosos acuerdos de derechos para los partidos de fútbol y baloncesto de la Liga Nacional de Fútbol y de la NCAA que se emiten en su servicio de streaming y en redes de cable.