Andrea Repetto por reforma tributaria: “Hay acuerdo de que se necesita más recaudación, pero la manera en que se logra tiene diversidad de perspectivas”

El gobierno ha impulsado diálogos tributarios, para seguir adelante con la reforma tras el rechazo a la idea de legislar en la Cámara de Diputados. La economista Andrea Repetto, valoró dicha instancia, y sostuvo que entre las partes hay un acuerdo en que se necesita recaudar más.

“Se rechazó la idea de legislar hace unas semanas atrás, lo que obliga al gobierno a repensar de manera importante su estrategia. Si quiere insistir en este proyecto antes de un año tiene que pasar por el Senado y juntar 2/3 de los votos. Ha habido dos estrategias creo yo. Uno son los diálogos tributarios que es un proceso de conversación que organizó Hacienda, y al mismo tiempo el gobierno ha hecho descripción del plan que quiere seguir adelante. Ha reducido lo que pretende hacer comparado con lo que quería hacer en la primera etapa”, dijo al académica de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Asimismo, mencionó que “de los diálogos hay un informe púbico que creo que es un buen resumen. El gobierno invitó a gremios empresariales, grandes empresas, pymes, la CUT, fiscalizadores de impuestos, asesores tributarios, académicos, y organizaciones de la sociedad civil internos a tener una conversación abierta sobre lo que significa un pacto fiscal para Chile. Creo que el informe es interesante. Hay acuerdos y diferencias. El informe es bien detallado. No es vinculante, pero es informativo”, dijo Repetto en Radio Duna.

Y agregó que “sí hay un acuerdo de que se necesita más recaudación, pero la manera en que se logra tiene diversidad de perspectivas. Para algunos más recaudación es menos evasión y menos elusión por sobre todas las cosas. Otros ponen foco en el crecimiento, es el mundo de la CPC, y otros dicen son mayores impuestos. Todos dicen que necesitamos mejor gasto. Hay que ir a revisar qué está haciendo el Estado”.

La economista dijo además que es clave que haya un gasto fiscal eficiente.

Sobre ese punto profundizó que “efectivamente no es solo una señal la necesidad de revisar que efectivamente el gasto fiscal sea lo más eficiente posible. Son recursos de todos y la idea es usarlo de la mejor manera. Mi perspectiva es que no puedes hablar de un pacto fiscal sin tener este componente. Cómo se hace eso, ese es un paso un poco más difícil. Siempre he pesando que uno debiera sentar a una comisión transversal bien política que se puedan acordar de donde sacar, estoy inventando el número, 0,3 puntos del PIB o -0,5% del PIB de un mejor gasto. ¿Por qué tiene que ser política y transversal? porque mucho de esto habría que llevarlo al Congreso. Si dices que vas a cerrar el programa agrícola 1,2,3 necesitas que la bancada agrícola esté disponible a cerrar ese programa. Necesitas un apoyo político para poder hacerlo, y es una parte esencial de un pacto fiscal. Tenemos que estar convencidos de que lo que estamos haciendo con los recursos lo estamos haciendo bien”, indicó.

Y puntualizó además que “se habla harto de los programas mal evaluados, y hay gente que cree que eso es algo importante. Hay otros que piensan que esto está en los programas con bajo presupuesto. Hay muchos programas con poca plata, y hay que ver si con poca plata estás haciendo algo útil o no. La CPC hace mucho énfasis en si hay compromiso legal con estos programas”.

Por otro lado, sostuvo que no ha habido acuerdo en la posibilidad de ampliar la base tributaria en el país.

“Ahí no hay acuerdo. Hay gente que considera que siempre estamos mirándonos con la OCDE que deberíamos integrar a las personas de menores rentas a pagar tasas marginales que sean pequeñas, y otros dicen las personas ya pagan un montón de impuestos por otro lado. No pareciera tener tanto vuelo político”, sostuvo la economista.

Por último, señaló que el tema tributario ha estado un poco trabado debido a las elecciones de consejeros constitucionales que se llevará a cabo el domingo 7 de mayo.

“No son vinculantes y el valor que le doy es que de alguna manera permite ver el énfasis y los focos de cada uno. Algunas de esas cosas ya se discutieron en el Congreso. Vamos a ver eso después del 7 de mayo, porque de alguna manera eso nos tiene trabados. El gobierno no está hablando de 3,6 puntos del PIB está hablando de 2,5 puntos del PIB. Implícitamente bajó el impuesto al patrimonio, a las utilidades retenidas, hay un movimiento”, dijo.