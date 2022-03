Apple presenta iPhone de gama baja con servicio 5G y suma el béisbol a su servicio de streaming

En la foto se puede ver al CEO de Apple, Tim Cook, presentando el nuevo iPhone SE con 5G y el chip A15 Bionic durante un evento especial en Apple Park en Cupertino, California, Estados Unidos, transmitido el 8 de marzo del 2022. Brooks Kraft/Apple Inc./Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.