Argentina busca alejar a turistas de dólares del mercado negro

En un intento por impulsar los dólares del turismo en Argentina, el Gobierno permitió que Mastercard Inc. y Visa Inc. empiecen a ofrecer a los viajeros un tipo de cambio que casi duplica su poder adquisitivo.

Históricamente, los visitantes de Argentina han podido obtener tipos de cambio mucho mejores cambiando dólares por pesos en el mercado informal. Pero pagar en efectivo se ha vuelto engorroso porque el billete de mayor denominación del Gobierno, de 1.000 pesos, vale alrededor de US$3. Eso, sumado a una inflación que bordea el 100%, ha hecho que los turistas utilicen fajos de pesos para realizar compras cotidianas.

Argentina está desesperada por atraer más dólares a su economía formal porque necesita reservas de dólares para estabilizar su moneda y evitar otra devaluación.

Pero los tipos de cambio más altos del mercado negro han dificultado la acumulación de reservas: los turistas se habían visto disuadidos de utilizar tarjetas de crédito en Argentina porque se les cobraba la tasa de cambio oficial. Las transacciones con tarjetas de crédito extranjeras en el país se han desplomado de US$250 millones al mes en años anteriores a US$30 millones en 2022, según el banco central de Argentina.

El banco central del país vecino pretende poner freno a esta situación permitiendo a las empresas de tarjetas de crédito utilizar tipos de cambio en las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito emitidas en el extranjero similares a los del mercado informal, que actualmente son aproximadamente el doble del tipo oficial. La iniciativa comenzó el 3 de noviembre y está dando sus primeros frutos: según el banco central, las transacciones con MasterCard en Argentina aumentaron un 25% en la primera semana.

“No hace falta ir con efectivo, con la tarjeta de crédito se reconoce el tipo de cambio diferencial”, señaló en un correo electrónico el ministro de Turismo de Argentina, Matías Lammens. Los “dólares que antes iban a parar al mercado informal hoy fortalecen las reservas del banco central”.

Este es el último intento de Argentina de ayudar a su debilitada moneda tratando de atraer a más visitantes. A principios de este año, el país empezó a permitir a los turistas extranjeros cambiar hasta US$5.000 en efectivo por pesos a un tipo de cambio más lucrativo que el oficial. En 2021, la capital, Buenos Aires, lanzó una campaña de marketing en la que se presentaba como el mejor lugar para el trabajo remoto, ya que el peso ha perdido un 89% de su valor frente al dólar desde 2018.

Ahora, los titulares de tarjetas emitidas en el extranjero podrán obtener 325 pesos por dólar, en comparación con la tasa oficial del país de 173 pesos, aunque se espera que cada compañía de tarjetas de crédito cobre una comisión inferior a alrededor del 4%, dicen funcionarios del banco central.

Solo el tiempo dirá si este experimento será una solución a largo plazo. Estudios han demostrado que cuando los consumidores usan tarjetas de crédito, suelen gastar más porque se preocupan menos por el dinero que se utiliza. Pero también existe un comportamiento muy arraigado entre los visitantes de Argentina a utilizar efectivo.

Si bien la medida hace que los viajes sean más convenientes para los turistas extranjeros, es parte de un número creciente de tipos de cambio informales o temporales que los argentinos han criticado por hacer que una economía ya compleja sea aún más difícil de entender y manejar. Argentina tiene diferentes tipos de cambio para las exportaciones, los conciertos de música y los argentinos que viajan al exterior.

El banco central allanó el camino para que las empresas utilizaran la nueva tasa en noviembre, pero tardó más de los esperado lograr que las empresas se sumaran, según un alto funcionario del banco central que pidió no ser identificado por tratarse de conversaciones privadas.

Pero no todas las empresas se han sumado. American Express Co. aún no ha implementado el nuevo tipo de cambio, según el alto funcionario del banco central. American Express no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.