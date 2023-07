Bank of America: crece número de inversionistas que piensa que no habrá recesión para la economía mundial en los próximos 18 meses

Un aumento en el porcentaje de inversionistas que predicen que el comienzo de la recesión mundial ocurriría a principios del próximo año, pero también un incremento del número que apunta a que no ello no ocurrirá. Esas son las principales conclusiones de la última versión del Global Fund Manager Survey, encuesta realizada por Bank of America (BofA), que entrevistó a 262 gestores de fondos con activos por US$652 mil millones.

El reporte detalla que en julio, el sentimiento del mercado sigue siendo bajista, pues el 60% neto de los encuestados espera un crecimiento global más débil.

Además, apuntó que el 48% de los inversionistas predicen el comienzo de la recesión mundial a más tardar a fines del primer trimestre de 2024 (el 25% dice el 4T23, el 23% dice el 1T24), pero también un 68% espera un “aterrizaje suave”, muy superior al “aterrizaje forzoso” (21%).

Con todo, creció el porcentaje de inversionistas que piensa que no habrá recesión para la economía mundial en los próximos 18 meses (19% hoy frente a 14% en junio).

Por otra parte, las expectativas de ganancias globales son las menos pesimistas desde febrero de 2022, ya que la gran mayoría todavía espera que la perspectiva de ganancias globales empeore (50%), pero esa es la cifra más pequeña en casi 18 meses.

Respecto del impacto de la inteligencia artificial en los beneficios de las empresas en los próximos dos años, el 42% de los encuestados cree que las ganancias crecerán, 1% apunta a más empleos, 16% dice más beneficios y puestos de trabajo, pero el 29% no dice nada.

Ante la pregunta de cuándo será el primer recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, los inversionistas siguen apuntando al primer semestre de 2024, pero el tiempo ahora se inclina hacia el segundo trimestre de 2024 (29%) frente al primer trimestre de 2024 (27%).

Adicionalmente, los inversionistas “piensan que la política fiscal es la más estimulante en relación con la política monetaria desde al menos el 2008. El 23% neto de los inversores cree que la política fiscal es demasiado estimulante, mientras que el 6% neto piensa que la política monetaria es demasiado restrictiva”.

En tanto, los mayores riesgos de cola en julio de 2023 son la alta inflación que mantiene a los bancos centrales agresivos (45%); la contracción del crédito bancario y recesión mundial (18%); el empeoramiento de la geopolítica (15%); la burbuja de IA/tecnología (11%) y eventos de crédito sistémico (10%).

Sobre sus posiciones, en julio los inversionistas rotaron dentro de EE.UU., en activos ligados a seguros, productos básicos, mercados emergentes, acciones. Por sector, el mayor trading se produjo con grandes tecnológicas (59%).

Según BofA, el posicionamiento de los inversores, en relación con el posicionamiento medio del pasado 20 años, sobrepondera bonos de largo plazo, productos básicos, euros y efectivo, y están infraponderando acciones, el dólar, energía y tecnología.