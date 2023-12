BC descarta crisis para el sistema financiero en caso de que las isapres no puedan superar la crisis, pero “eso no significa que sea irrelevante”

El Banco Central ve que el sistema financiero podrá superar una eventual caída de las isapres en caso de que la industria de la salud privada no pueda superar la crisis que vive tras los fallos de la Corte Suprema, que las obliga a devolver dinero a sus afiliados y reajustar los planes de salud. El vicepresidente del ente emisor, Pablo García, descarta una crisis en el sector financiero, pero no por eso un escenario así no tendrá un efecto negativo en la economía y las personas.

“Nosotros no creemos que un evento negativo en la evolución del sistema de isapres provoque una crisis a nivel del sistema (financiero) en su conjunto. Eso no significa que es algo que es irrelevante. No significa que no sea algo que puede potencialmente producir efectos significativos en las personas, en algunos otros sectores y en toda la cadena de relacionamientos que existen en el sector de salud. Pero no es una amenaza a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”, comentó García en entrevista con radio Infinita.

“Para efectos del sistema bancario, por ejemplo, no se percibe (efectos de crisis), hay suficientes colchones como para aguantar algo de este tipo”, agregó.

Por otro lado, el vicepresidente del Banco Central ve que la economía se está ajustando de forma adecuada de cara al desafío de que sectores como la construcción y el consumo, entre otros, se puedan recuperar. Esto tras la caída que sufrieron en medio de condiciones crediticias más restrictivas, producto de las alzas de tasas del ente emisor, tras la explosión de la demanda producto a las ayudas masivas del Estado por motivo de la pandemia y el retiro de dinero desde los fondos de pensiones y el contexto económico internacional.

“Eso fue restrictivo en su minuto, pero se está relajando ahora mediante la baja de tasa”, agregó en base de que la inflación va a la baja y el nivel de la tasa de interés ha ido cayendo durante las últimas reuniones de política monetaria.

Sobre el futuro de la economía en Chile, García destacó que, “después de un año duro, que ha sido un año bastante duro de ajuste, estamos pasando ahora hacía converger al crecimiento más grande del tendencial, porque justamente los desequilibrios se disolvieron, el ahorro de las personas volvió a subir, la cuenta corriente dejó de tener estos déficits tan gigantes que vimos en el 2022 y la inversión bajó”.

En tanto, sobre el futuro de la tasa de interés, el economista destacó que va a seguir su proceso de baja: “Ese periodo (de alta inflación) está pasando y por eso es que la política monetaria ahora puede relajarse. La tasa de interés está bajando y va a converger en una tasa neutral en el curso de lo que viene en el próximo año”.

En esa línea, García destacó el trabajo del Banco Central para bajar el costo de la vida: “Somos de los pocos bancos centrales donde se espera que la inflación vuelva a la meta en un marco corto”.

Sin embargo, García alertó por el desafío de mejorar las condiciones del crédito a largo plazo. Pese a que el costo del endeudamiento ha ido a la baja, las tasas de interés para créditos como el hipotecario ha ido al alza y en altos niveles respecto a los últimos años. “El efecto de la política monetaria es relativamente menor. Y ahí es donde impacta mucho, más es lo que pasa en el mundo, donde las tasas largas subieron fuertemente y se produjo un apretón crediticio a nivel de todo el mercado renta fija global en octubre, y eso se replicó también acá en Chile”, comentó con base en que queda para observar si una mejor perspectiva de la economía en el mundo puede repercutir en una baja en el costo del endeudamiento a largo plazo.

Mientras que, en el plano local, el vicepresidente del ente emisor apuntó a la necesidad de fortalecer el mercado de capitales para lograr un mejor contexto para los créditos de largo plazo: “Nuestro mercado de capitales está más débil (...) eso también plantea un desafío a futuro de cómo lo vamos reconstruyendo para que vuelva a tener el rol que tenía algunos años atrás (antes de los retiros de fondos)”.