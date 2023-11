Chile en la lista de países en que Enel pondrá foco a sus inversiones

Flavio Cattaneo, el nuevo CEO de Enel, presentó esta mañana el plan estratégico 2024-2026 del grupo eléctrico italiano, en el marco del primer Capital Market Day.

En su presentación, el ejecutivo indicó que durante los próximos tres años la compañía adoptará un enfoque más selectivo en las inversiones, para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos, y que la disciplina financiera será la piedra angular de su estrategia, todo con la finalidad de fortalecer la posición financiera del grupo.

Flavio Cattaneo, quien reemplazó en mayo de este año a Francesco Starace, anunció que entre 2024 y 2026 el grupo tiene contemplado un gasto de capital bruto total de cerca de 35.800 millones de euros. Adelantó que aplicarán un enfoque menos intensivo de capital y menos riesgoso en energías renovables, gracias a un nuevo modelo de negocio basado en asociaciones, en este ítem tiene previsto 12.100 millones de euros de inversión.

En América Latina, Enel estima una inversión de cerca de 2.600 millones de euros, lo que implica un 19% de la inversión del grupo.

El nuevo CEO si bien no entregó detalles sobre Chile, sí confirmó que se encuentra en la lista de países donde pondrán el foco de la inversión. Estos son: Italia, España, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos.

Asimismo, esta mañana Enel Generación informó que el directorio aprobó el Plan Estratégico de la Compañía para los años 2024-2026, en el cual se prevé para el trienio un Ebitda acumulado de entre US$ 2,3 y US$2,5 mil millones y un Capex acumulado de aproximadamente US$ 600 millones para ese período. También lo hizo otra filial: Enel Distribución, con un Plan Industrial que considera un plan de inversiones por US$ 349 millones para el trienio 2024-2026 y un Ebitda acumulado de unos US$ 475 millones.

El lunes, Enel Chile entregará más detalles del Plan Estratégico, informando dónde estarán los focos de inversión.

De acuerdo a lo planteado por Flavio Cattaneo esta mañana, el mayor cambio en la estrategia de la compañía es el foco en inversiones en redes de distribución más que en energías renovables, que fue el sello de su antecesor, Francesco Starace.

El grupo Enel pretende desinvertir en otros mercados de la región, como Argentina y Perú, donde tiene a la venta parte de sus activos.