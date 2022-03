Cómo el bitcoin y una plataforma de criptomonedas se convirtieron en parte del esfuerzo de guerra de Ucrania

El fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas (exchange) más grande de Ucrania, Kuna, solo ha dormido unas pocas horas al día desde que Rusia invadió su país.

Las operaciones de criptomonedas en Kuna han aumentado desde que comenzó la guerra. El incremento es, en parte, consecuencia de los estrictos controles de capital implementados por el banco central de Ucrania: límites a los retiros en cajeros automáticos, restricciones al sistema oficial de moneda electrónica del país y suspensión del mercado de divisas. Pero las criptomonedas y Kuna también están proporcionando un vehículo para que los extranjeros donen a Ucrania, recaudando fondos para el gobierno y los esfuerzos de ayuda.

Michael Chobanian está operando Kuna desde la parte occidental de Ucrania después de irse de Kiev. Dijo que había trasladado a su personal y la infraestructura de su plataforma fuera del país antes de la invasión. Chobanian habló con The Wall Street Journal a través de mensajes grabados para ahorrar tiempo. Por el momento, todo se está haciendo de manera ad-hoc.

“Esa es la realidad en la que tengo que vivir”, afirmó Chobanian.

El gobierno ucraniano y los grupos de ayuda privados han recaudado alrededor de US$ 51 millones en criptomonedas desde las más de 89.000 donaciones que se han hecho desde que comenzó la invasión la semana pasada, según la firma de análisis Elliptic. La mayor parte de eso ha sido coordinado por Chobanian y Kuna.

En la página de inicio que Kuna creó para el fondo donde aceptan donaciones, dice: “Paremos la guerra. Que haya paz. En las cripto confiamos, por Ucrania rezamos”.

Las cripto donaciones han ayudado a financiar equipos militares, suministros médicos y otros bienes, dijo Elliptic.

En la foto se puede ver a los miembros de los batallones territoriales de Ucrania entrenando con armas recién recibidas en Kiev, Ucrania, esta semana. FOTO: GLEB GARANICH/REUTERS

Si bien activistas, políticos e incluso grupos terroristas han utilizado las criptomonedas para recaudar fondos en los últimos años, nunca lo había hecho un gobierno nacional, dijo Tom Robinson, cofundador de Elliptic.

Los montos no son grandes en comparación con otras fuentes de financiación —la administración de Biden propuso enviar US$ 6.400 millones en ayuda y el martes Ucrania recaudó US$ 270 millones en bonos para ayudar a financiar sus esfuerzos de guerra— pero muestra que las criptomonedas tienen un papel que jugar, dijo.

“Demuestra que se puede recaudar dinero, directamente, de personas de todo el mundo, para ayuda humanitaria o para financiar directamente una guerra”, afirmó Robinson.

Apoyarse en la tecnología no está fuera del carácter del gobierno ucraniano, que ha estado tratando de impulsar su economía con la industria tecnológica en los últimos años. El país lanzó un sistema oficial de dinero electrónico respaldado por el gobierno y creó un Ministerio de Transformación Digital. Fue ese ministerio el que le pidió a Kuna que comenzara el esfuerzo de recaudación de fondos a través de las cripto, dijo Chobanian.

“El efectivo es inútil porque es físico”, afirmó Chobanian. Además, llevar dinero en efectivo es peligroso en una zona de guerra, dijo.

La mayoría de la gente, afirmó, usa tarjetas de crédito o IBAN, el sistema internacional de números de cuentas bancarias (en inglés International bank account number) que usan los bancos. Las criptomonedas funcionan bien para pagos grandes y pagos internacionales, dijo Chobanian.

Las transferencias de criptomonedas son especialmente rápidas en comparación con los métodos tradicionales. Para el bitcoin, por ejemplo, las transacciones se liquidan en unos 10 minutos, después de lo cual se transfiere el dinero. En la práctica, eso significa que el dinero que se dona está disponible casi de inmediato.

Kuna convierte criptomonedas en otras monedas digitales o monedas fiduciarias para cuentas bancarias. Algunas de las empresas de suministro para las que Kuna funciona como intermediario para las compras, dijo Chobanian, están aceptando pagos directamente en criptomonedas. En algunos casos, han guiado a las empresas a través de los pasos para hacerlo.

“Debido a que muchas empresas quieren ayudarnos más que ganar dinero, comienzan a aceptar criptomonedas por nosotros”, afirmó Chobanian.

El fondo de donación acepta una variedad de criptomonedas: bitcoin, ether, tether, litecoin, dogecoin y otras 20. Gavin Wood, el fundador de una plataforma basada en blockchain llamada Polkadot, tuiteó que donaría US$ 5 millones si establecían una dirección de Polkadot. Chobanian lo hizo unas horas más tarde. Wood hizo la donación.

El gobierno ucraniano por sí solo ha recaudado US$ 31,5 millones en cripto donaciones y ha gastado US$ 17 millones hasta ahora, según una actualización del miércoles que Chobanian compartió en su cuenta de Twitter.

Funcionarios ucranianos y estadounidenses han expresado su preocupación de que los rusos puedan usar las criptomonedas para evadir sanciones. Durante el fin de semana, el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió a las plataformas de intercambios de criptomonedas que bloquearan a los usuarios rusos, algo que ninguna de las bolsas acordó hacer. Hasta ahora no ha habido evidencia que respalde un esfuerzo ruso a gran escala para evitar sanciones usando criptomonedas.