Concesionar y agilizar la aprobación de proyectos: el camino de Nicolás Eyzaguirre para crecer con amplios acuerdos

En medio de la caída del crecimiento de la economía del país durante los últimos años y la falta de capacidad de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos en reformas importante, el exministro Nicolás Eyzaguirre estimó que estos dos problemas se pueden solucionar, en una primera instancia, al avanzar en concesionar todo lo que sea posible y trabajar para mejorar el sistema de aprobación de proyectos para que el proceso sea más ágil.

“Partamos por ahí, donde se puede acelerar el crecimiento sin tener tensiones con otros niveles”, dijo el extitular de Hacienda durante el gobierno del expresidente Ricardo Lago y en la segunda administración de Michelle Bachelet, en un seminario de Compass.

Eyzaguirre defendió su elección de temas para lograr acuerdos rápidos para mejorar la economía señalando que “no hay excusa alguna para seguir limitando la expansión de la participación privada en la industria del litio y en todo lo que sea concesionable. Esta idea de que el Estado tiene que estar directamente como oferente es una idea antigua y equivocada”.

Sobre el caso del litio, el economista apuntó que “no hay ningún problema en que todos los monopolios naturales o explotación de recursos naturales se concesionen o liciten, y obviamente, a través de esto, el Estado tendrá que quedarse con la renta, que podemos discutir en cuánto”.

Mientras que, en relación con la medida de concesionar lo más posible, el exsecretario de Estado afirmó que “objetivamente si nosotros logramos expandir la actividad económica por todo lo que es concesionable, que hoy no se concesiona, ahí tenemos unos cuantos puntos base de crecimiento que estamos tirando a la basura”.

En tanto, por el lado de la tramitación de proyectos de inversión, alertó que “hay muchísimo que avanzar” ante un proceso que, a juicio de Eyzaguirre, está generando demoras.

“La crisis social tiene todo que ver con el problema de cómo fue cambiando el crecimiento potencial. Porque, aunque el chancho está mal pelado, si todos están viendo que sus hijos van a estar mejor que ellos, el sistema se tiende a cohesionar, pero cuando no, tengo todos los incentivos para realizar disturbios”, agregó Eyzaguirre, como justificación para avanzar en acuerdos rápidos para hacer crecer el país.

En esa línea, el economista valoró cómo se logró un acuerdo para tener un proceso constitucional tras el amplio rechazo a la propuesta de la última Convención Constitucional, y tuvo el mismo sentimiento para el proceso de aprobación del proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 horas semanales a 40 horas.

Sin embargo, Eyzaguirre matizó su balance positivo sobre estos episodios apuntando que existe un sistema político disfuncional que incentiva la fragmentación y el populismo, pero se mostró optimista de que este escenario puede cambiar en la propuesta de nueva Constitución.

Reformas del gobierno

El exsecretario de Estado durante la época de la Concertación y de la Nueva Mayoría dijo que, en este nuevo proceso de diálogo por la reforma tributaria, tras el rechazo de la idea de legislarse, se debe “minimizar efectivamente el impacto sobre el ahorro y la inversión. Creo que había elementos de esta reforma que eran un poquito gravosos para la inversión. Soy muy partidario de no gravar las utilidades retenidas, ese es el gran pozo para financiar la inversión. Me preocupa mucho menos gravar las utilidades retiradas”.

Otro de los temas que alertó Eyzaguirre fue en relación al impuesto al patrimonio: “No me preocupa que quienes tenemos más paguemos más, sino que ocurre que pagan justos por pecadores. El que tiene un activo que renta, que hace Fecu, que declara impuesto en primera categoría, va a pagar dos veces, y el que tiene un activo que no hace ninguna de esas cosas, porque está eludiendo el pago del impuesto de primera categoría o el global, eventualmente se va a ir hacia afuera y no va a estar pagando nada. Esto tiene un tema de diseño que yo creo que hay que revisar”.

“Creo que hay espacios para conversar, pero no es muy fácil ponerse de acuerdo cuando ser extremo en el corto plazo es el expediente más fácil”, agregó el economista, sobre el contexto en que se dan los debates sobre las reformas.

Por el lado de la reforma previsional, el exministro valoró la separación de la administración de las cuentas y la de los fondos: “Esa integración vertical no me convence para nada”. Pero agregó que “no me parece en lo absoluto que quien administre las cuentas tenga que ser el Estado. Yo lo licitaría a quien lo haga más eficiente y barato”.

En tanto, Eyzaguirre mostró sus reparos a la idea de que se limite el cobro de comisiones. “El margen adicional que le podemos sacar a nuestros fondos de pensiones son los activos alternativos, eso hay que tercerizar y eso cuesta. Entonces, si queremos mayores rentabilidades netas, no podemos decir: ustedes no me pueden cobrar comisiones por tercerización por más de cierta cantidad. Eso va en el sentido contrario”.

Respecto a cómo aumentar los fondos de pensiones, el economista dijo que no se inclina por una opción particular, ya sea por medio de un mayor cobro de impuestos o un fondo solidario, pero llamó a que los actores se pusieran de acuerdo.