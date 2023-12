Corredora de los Sauer y Topelberg responde a CMF: “No queremos pensar que la sanción pueda ser una reacción al Caso Audios”

STF Capital Corredores de Bolsa interpuso el miércoles de la semana pasada un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para revocar la resolución que ordenó la suspensión de sus operaciones.

La intermediara es representada en su reclamo por su presidente Sebastián Somerville, quien asumiera en el cargo a finales de septiembre con la misión de vender los activos de STF, pagar los compromisos y salir ordenadamente del mercado.

Se trata de la segunda ocasión en que la corredora acude a tribunales por una sanción aplicada por el regulador del mercado de valores. La primera ocurrió el 29 de septiembre, cuando solicitó anular la multa de UF 13.500 y volver a operar en el registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores. Ambas presentaciones son patrocinadas por el abogado Felipe Barruel, socio del estudio Barruel Borzutzky.

A la fecha, los socios de STF Corredores de Bolsa son los hermanos Daniel y Ariel Sauer, y Rodrigo Topelberg.

En su nuevo reclamo, la corredora recordó que el 14 de noviembre Ciper Chile publicó un reportaje sobre una conversación “grabada entre tres personas: 1 de sexo femenino y las otras dos masculino”. Esto en alusión a la conversación entre los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer en la que planeaban el pago de coimas a funcionarios de la CMF y el SII.

“Tras esa noticia, se vinculó a dos abogados que representaban a un socio de la empresa Factop que a su vez es indirectamente accionistas de STF. En parte de ese reportaje se reproducen pasajes de una grabación, que contiene la conversación de esas personas. Se cita por esos sujetos cómo se debía enfrentar, entre otras el proceso ante la CMF en contra de STF”, añadió el escrito.

“En resumen, ese reportaje dio a conocer la trama detrás de una estrategia, no judicial, para enfrentar ese proceso, pero también en otras instancias administrativas, que involucran a personas y empresas distintas a la corredora”, acotó.

“No queremos pensar que la sanción objeto del presente reclamo pueda ser una reacción al caso Audios. Del mismo modo, debe aclararse que el Factoring Factop y además la Corredora de Bolsa de Productos Factop no tiene ni ha tendido ninguna relación societaria, como tampoco en la administración de STF. Aquello que es objeto de investigación de aquella empresa y esperamos poder despejar y aclarar que nuestra representada no formó parte de esa trama”, explicó en su presentación la corredora representada por el abogado Felipe Barruel.

“Es de todos conocidos el impacto que generó esa noticia y las diversas consecuencias y reacciones que trajo. Con mucha razón, dio lugar para que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio para investigar la comisión de posibles delitos. Ante la CMF también trajo consecuencias. Derivó, también por lo que se sabe por las noticias el inicio de un sumario a cargo del comisionado don Beltrán de Ramón. Hace semanas se dio a conocer la desvinculación de la encargada de comunicaciones (Marcela Gómez)”. También dijo que “se informó sobre las decisiones que debería tomarse por parte de la CMF respecto a quien ocupa la posición del Fiscal de la Unidad de Investigación (Andrés Montes) en el citado audio”.

Según la corredora, las acusaciones son objeto de investigación y “esperamos poder despejar y aclarar que nuestra representada no formó parte de esa trama”. De ese modo, “es comprensible sostener que no es razonable esa decisión, viéndose mi representada impedida de toda posibilidad de presentar descargos, luego de un proceso racional y justo”.

“Aun cuando no sabemos los alcances y razones que motivaron esa decisión, traducidos en la resolución que impugnamos, a partir de lo señalado, es un hecho indesmentible que se ha infringido el derecho constitucional del debido proceso, puesto que no se ha dado la oportunidad de hacer alegatos a nuestra representada. En efecto, ese derecho constituye un conjunto de garantías procesales, orgánicas y administrativos-penales que se manifiestan en la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en todo tipo de asuntos, contradictorios o no, que se tramitan ante tribunales ordinarios y especiales que ejerzan jurisdicción”, añadió.

Para STF, la resolución del consejo de la CMF que desestimó su reposición es “unilateral y arbitraria”.

Disputa

El conflicto se remonta al 24 de marzo de 2023, cuando el regulador suspendió sus actividades. ¿La razón? El cuestionamiento que realizó la CMF a los estados financieros de la corredora al cierre del 31 de diciembre de 2022, cuando señaló que no obtuvo “suficiente y apropiada evidencia de auditoría, por lo que dichos estados no podrían considerarse auditados”.

En la misma resolución se describen una serie de actos realizados por la Corredora, consistentes en transacciones de compraventa de cuotas del Fondo de Inversión Capital Estructurado I (CFICAP1B-E), como también conductas " …que afectaron gravemente la confiabilidad de la información proporcionada a esta Comisión y a público en general…”

Posteriormente, el 26 de mayo de 2023, la CMF suspendió la totalidad de las actividades, junto con la inscripción de STF Capital Corredores de Bolsa SpA en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, por un plazo de 120 días.

El 9 de agosto de este año, aplicó multas y la cancelación de STF Capital Corredores de Bolsa SpA. del registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores.

Finalmente, el 1 de diciembre el consejo de la CMF desestimó la reposición que presentó la corredora.