Daniel Sauer revela gestiones infructuosas ante Corfo a favor de Factop en conversación por WhatsApp

Son 28 páginas de una conversación por WhatsApp entre la exejecutiva Soledad Stipanov y Daniel Sauer, socio de Factop, en las que se detallan las complicaciones del factoring para cumplir con sus compromisos financieros. Stipanov presentó una demanda en contra de la empresa en la que acusa una serie de infracciones laborales y exige ser indemnizada en poco más de $43 millones por despido indirecto, cobro de prestaciones y daño moral.

Según el registro adjuntado por la demandante al tribunal, el 11 de julio de 2023 a las 18:48 horas, escribe: “Daniel, cumple tus compromisos por favor alguna vez. Ten algo de consideración por lo que estoy pasando. Ayer me dijiste que hoy con exactitud me dirías día para pagarme. No tengo porqué pasar por esto”. El diálogo forma parte de las pruebas expuestas por la exejecutiva ante el 2° Juzgado Laboral de Santiago en contra de Factop.

A los pocos segundos, el socio de Factop, quien fuera uno de los protagonistas de la conversación privada grabada por la abogada Leonarda Villalobos y en la que se escucha también al abogado Luis Hermosilla, le responde: “Hola Sole, el día viernes. Saludos”.

Pasa una semana y el 20 de julio vuelve Daniel Sauer a escribirle: “Sole, que rico verte hoy así. ¡Te juro que lo otro me tenías muy mal! Te juro que vamos a responder a todo. Sole por la venta de Patio nos van a llegar 6 mil (millones) y te juro que lo primero que llegue lo primero que arreglo es esto. De verdad que yo te considero por eso fui a buscarte, te mando un beso grande”.

Luego de esa conversación, la relación entre ambos se deterioró inexorablemente. Las constantes explicaciones de Sauer ya no convencían a Stipanov.

El 11 de septiembre, Stipanov le cuenta a Sauer que fue a la oficina y no había nadie. Le pregunta: “¿Ya no están? No quiero tener que demandarlos, no más abogados quieren nadie🙌🏻”, acotó.

Cinco meses antes, los lamentos de Soledad Stipanov por no poder cumplir con sus clientes eran recurrentes. Sauer le había comentado a la exejecutiva que estaba realizando gestiones ante la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para acceder a financiamiento de instituciones financieras. Prueba palpable de lo anterior, quedó reflejada en la conversación que sostuvieron ambos el 15 de mayo, a las 15:57 horas.

Stipanov: “Hola Dani ¿Noticias de Corfo? Tenemos que pagarle esta semana al cliente y necesitamos $112 millones 🙄”.

Daniel Sauer: “No aún espero esta semana”.

Complicada aún por no recibir sus remuneraciones, Stipanov el 19 de mayo a las 9:50 horas le pregunta a Sauer en forma cortante: “Llámame. ¿Los nombres de las minas con las que están hablando?”. Sauer responde siete minutos después: “Programa mi pyme La ejecutiva Paulina Allende. La jefa de ella Carla Bazaes”. “Fuimos al programa hace 1 año y medio. Estamos postulando, y nos dijeron que en marzo cursaban y estamos en mayo. Nosotros pedimos $1.200 millones para partir de los $3.500 que podríamos solicitar que es el 50% del patrimonio”.

Según LinkedIn, Carla Bazaes, es actualmente jefa de la Unidad Comercial Gerencia de Inversión y Financiamiento de la Corfo, y Paulina Allende forma parte de la misma división.

El 24 de mayo a las 18:23 horas, Daniel Sauer vuelve a hablar del tema y le pregunta a Soledad: “¿Tuviste alguna news del hombre por Corfo?” Un minuto después, la ejecutiva le responde: “Le dije a Ari (Ariel Sauer) temprano. Cristian va a hablar con (José Miguel) Benavente (vicepresidente ejecutivo de Corfo). Es mucho más directo”.

“Soy la imagen de esta asquerosidad de empresa”

Octavio Sufán, abogado defensor de Daniel Sauer, en converación con Pulso sostuvo que “se evaluó postular a una alternativa de financiamiento para instituciones financieras, que eventualmente podría dar Corfo, pero esta opción fue desechada. No hubo nada, no se recibió dinero de Corfo de ningún tipo ni nada”.

Por su parte, la exejecutiva de Factop, declinó efectuar comentarios sobre este artículo. Su abogada María Paz Pinochet, del estudio Asuntos Laborales, también optó por no hacer declaraciones.

Cercanos a Sauer insisten en que el esposo de Stipanov (Cristián Caballero Mena) fue el encargado de dialogar directamente con el vicepresidente de Corfo. Mientras, que en el entorno de la exejecutva desestiman dicha afirmación.

Tal fue el quiebre entre Stipanov y Daniel Sauer, que el 22 noviembre de 2023 a las 14:41 horas la exejecutiva de Factop envió un correo electrónico a los socios del factoring (Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg).

“SEÑORES SAUER!!!

Y a quien corresponda

Les pedí 100 veces bajar la página web porque aparece mi imagen no autorizada. Hoy todo Chile habla y ha entrado a FACTOP.CL!!! Después del famoso “audio” y noticias, he recibido innumerables llamados y WhatsApp preguntándome por qué soy la imagen de esta asquerosidad de empresa, donde alcancé a trabajar 1 MES! Exijo bajen esa WEB!!”.