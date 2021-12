Destinos turísticos para este verano: demanda viene al alza y los favoritos son Cancún y Puerto Montt

Ya comenzó la temporada alta y muchos cuentan los días para comenzar el merecido descanso. Con menos restricciones a la movilidad que el verano pasado y con una mayor liquidez de los hogares, muchas familias ya han decidido hacer sus maletas y elegir un destino para el relajo. Cancún y Puerto Montt serían los favoritos de quienes saldrán fuera de su casa de aquí a marzo de 2022, según datos de Despegar.

“Vemos un gran interés de los chilenos por realizar viajes de verano y eso nos alegra. Desde Despegar, recomendamos planificar con anticipación para acceder a las mejores ofertas, y además, comprar en formato de paquete, lo que también abarata costos”, dijo el Country Manager de Grupo Despegar Andinos, Dirk Zandee.

Brasil es otro destino que sigue entre los predilectos de los chilenos que saldrán del país. Mientras que a nivel local, La Serena, Punta Arenas e Iquique también se ubican en el podio de los lugares favoritos para descansar.

“Dentro de los destinos preferidos para viajar durante este verano dentro del país, destacan Puerto Montt, Valdivia en el sur y La Serena e Iquique en el norte. En cuanto al internacional, destacan Lima, Río de Janeiro y Bogotá, que reactivamos recientemente”, indicó Jaime Fernández, gerente de ventas SKY.

En promedio, en destinos nacionales los viajeros se quedan entre tres a cinco días, mientras que para internacionales entre siete a diez días.

“De cara a la temporada de verano, estamos viendo un gran interés por destinos internacionales como Madrid, Cancún, Miami, Río de Janeiro, Lima y Bogotá. En el caso de los destinos locales, la preferencia de nuestros pasajeros se ha centrado en Iquique, La Serena, Temuco y Puerto Montt”, indicó Claudio Moro, Gerente Regional de Marketing de Latam.

Aumenta la demanda de viajes para esta temporada estival.

Demanda al alza

La demanda por viajes tanto dentro como fuera del país ha venido creciendo conforme se relajan las medidas más restrictivas por la pandemia. Si bien el incremento ha sido importante con respecto al 2020, aún no se alcanzan los niveles prepandemia.

“En el último trimestre, reportamos el nivel más alto de Gross Bookings (reservas brutas) y Transacciones trimestrales desde el inicio de la pandemia impulsado por la fuerte recuperación de los viajes domésticos en Brasil, Argentina y Chile”, detalló Despegar.

Pedro Escobedo, gerente de marketing y alianzas de Viajes Falabella dijo que “la demanda ha aumentado significativamente, desde la apertura de fronteras y el avance en el proceso de vacunación. Si comparamos las cifras actuales a momentos pre pandemia (2019), aún la demanda es inferior, pero creemos que esta tendencia seguirá al alza”.

Desde Latam indicaron que “respecto a la temporada de verano 2020, podemos ver un aumento de un 170% en la demanda de vuelos internacionales y de un 150% en la demanda de vuelos domésticos”.

El impulso viene de la mano con avances en el Plan Paso a Paso y reapertura de fronteras.

“Sin duda la temporada de verano 2022 se vislumbra con mayor dinamismo que la anterior. Los vuelos domésticos se recuperan paulatinamente y el mercado internacional se ve mucho más activo al aumentar la movilidad de los viajeros”, dijo el CEO de JetSMART, Estuardo Ortiz.

El Business Manager de Cocha, Lorenzo Posse, indicó que “hemos visto un incremento del 60% respecto a niveles 2020, gracias al avance de la vacunación, el levantamiento de las restricciones de las cuarentenas y la apertura gradual de fronteras, ha generado un recuperamiento paulatino de la demanda”.

Los precios

¿Qué ha pasado con los precios en medio del alza sostenida del dólar? Algunos advierten que los paquetes han subido, mientras que otros actores del mercado dicen que los valores son similares a 2019.

“Ha mejorado muchísimo, mucha venta a pesar de los altos valores. Está todo en promedio 30 a 40% más caro que una temporada de verano normal. El que no compró con tiempo ya no queda casi nada”, señaló Daniela Mocarquer, gerente de ventas de Next Travel.

Desde Viajes Falabella, sostienen que “hoy tenemos tarifas muy similares a las del año 2019. Más allá de la fluctuación del dólar, se pueden encontrar muy buenas alternativas ya que muchos destinos turísticos siguen buscando atraer y recuperar el tiempo que estuvieron confinados”.

El alza del dólar ha tenido incidencias, aunque desde la industria dicen que las tarifas no estarían más elevadas que en el periodo prepandemia.

“En líneas generales no ha habido aumentos respecto a valores pre pandemia, por el contrario la mayoría de las líneas aéreas han ofertado promociones sumamente económicas con el objetivo de recuperar la demanda. En este momento podemos ver valores similares al 2019 y lo que sí ha impactado es el aumento del tipo de cambio”, dijo Cocha.

Puerto Montt, Iquique, La Serena y Valdivia son algunos de los destinos favoritos para este verano.

Eso sí, el alza de precios de los paquetes turísticos quedó en evidencia en las últimas cifras del IPC que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. En noviembre tuvieron un avance de 9,1%.

Por otro lado, el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Hace un año, y en medio de las restricciones el sector estaba en el suelo. A medida que vuelve la normalidad, y comienzan a abrirse pasos fronterizos en medio del Plan Paso a Paso, la actividad regresa paulatinamente a la normalidad. En octubre, el número de pernoctaciones creció un 177%, según datos entregados por el INE.

De todas maneras, hay preocupación en el gremio del turismo nacional por la homologación de vacunas, ya que la llegada de extranjeros caería con fuerza en esta temporada estival y se perderían unos US$1.200 millones en divisas. Sería una nueva temporada alta con bajas cifras.