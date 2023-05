El llamado de Landerretche por plan de seguridad: “Tienes que ir detrás de la estructura económica que sostiene a la delincuencia”

Impulsar iniciativas de largo plazo, invertir en inteligencia y atacar el negocio que existe detrás de la delincuencia fue el llamado que realizó el economista Óscar Landerretche, en medio del debate que existe sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad que vive el país, que da cuenta de mayores niveles de violencia y el avance del narcotráfico.

“Tienes que ir detrás de la estructura económica que sostiene a la delincuencia”, dijo Landerretche en el marco de un evento de la Cámara de la Chilena de la Construcción (CChC) sobre la materia.

En ese sentido, el economista explicó que “tienes que entender que los narcos son una empresa, que en el tema de La Araucanía hay detrás una actividad empresarial que tiene que ver con la madera y también con la marihuana y una serie de drogas. Tienes que entender que en la inmigración descontrolada hay tráfico de gente, hay una estructura empresarial y mientras tú no tengas una estrategia para enfrentar la estructura empresarial, no vas a ganar”.

De esta forma y a modo de ejemplo con la invasión de Rusia a Ucrania, Landerretche estimó que “los momentos más exitosos de los ucranianos fueron cuando han atacado las líneas logísticas de los rusos. Más que atacar el tanque que está adelante, tú tienes que impedir que le llegue petróleo al tanque”.

Ante este análisis, el expresidente de Codelco evaluó que no se está siguiendo ese camino y solamente se están atacando los “síntomas” de la delincuencia y no la “enfermedad”, que vendría siendo la estructura empresarial y de negocios detrás de estas actividades ilícitas: “Faltan las herramientas, porque no es algo a lo que ha estado acostumbrada la política chilena”.

“Creo que hay una incapacidad de nuestra clase política para generar reformas, porque muchas de estas son de largo plazo, que requieren tiempo. Entre que se aprueba esa ley y tiene efectividad demora mucho y este sistema político pendular impide que se tomen esas decisiones. El tipo de reformas que tenemos que hacer a las policías cuesta mucha plata y tiempo”, agregó.

Por otro lado, Landerretche planteó la complejidad de avanzar en la agenda de largo plazo en temas como la inteligencia, tras la desconfianza que se instaló sobre el uso de gastos reservados por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros luego de los casos de corrupción. “Se cerró una herramienta de inteligencia superclave y no ha sido sucedida por otra”, apuntó.

“Restablecer una capacidad discrecional de gasto para establecer estructuras de inteligencia complejas, que infiltren grupos adversarios, toma mucho tiempo, pero si no existe credibilidad en las instituciones que les permita a las personas a cargo tener esas herramientas, porque tienes que estar controlando porque si no se van a robar la plata y se van a comprar un auto, es muy difícil de hacer”, añadió.

Otro de los temas que abordó el economista fue la crisis que hoy vive la industria de salud privada: “Estemos haciendo políticas públicas encubiertas desde el Poder Judicial y se le une el parlamentarismo de facto. Lo que tenemos ahora es reformas constitucionales para ayudar a que el proceso sea más fácil, para que no quiebren las isapres. Yo creo que esa no es la manera de hacer políticas públicas”.

Landerretche también llamó a no enamorarse de los mecanismos que buscan reformar el acceso a la salud y centrarse en el objetivo que se busca lograr. Esto último, tanto para este caso y para otras discusiones como la reformas a las pensiones o el desarrollo de la industria del litio: “Es cómo hacemos una reforma a la salud que permita acceso a un plan universal con calidad (...) que a la derecha no le gusta porque es caro y a la izquierda tampoco porque lo tiene que hacer con proveedores privados para que tenga esa calidad y se queda atrapado ahí (la discusión sobre la reforma)”.