Experto eléctrico por apagón masivo: “Una falla de estas características no pasa por algo puntual, es un tema sistémico”

Cuando aún se mantienen sectores sin suministro eléctrico tras el masivo corte de luz que dejó a oscuras a 14 regiones del país, surgen los primeros análisis para entender qué ocurrió y cómo es que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) falló por completo este martes a partir de las 15:16 horas.

ISA Interchile, la empresa que opera la línea de transmisión eléctrica a doble circuito Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar, que opera a 500 mil voltios, entre Vallenar y Coquimbo, planteó que el origen de la falla, según sus primeros análisis, responde a una “activación no deseada de sus esquemas de protección”, dijo en un comunicado de prensa.

¿Qué son los sistemas de protección? Según especificó la propia compañía, “son sistemas electrónicos y de software sofisticados, que se intercomunican por fibra óptica de extremo a extremo (200 km aprox.) y son cruciales para el correcto funcionamiento de la línea al prevenir una falla de larga duración y de mayor proporción”.

La firma, que tiene más de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión operando en el país, afirmó que “en este caso, el esquema de protección operó sin la existencia de una falla real en la línea”, pero agregó que tras movilizar equipos en terreno logró a las 16 horas, “44 minutos después de iniciado el evento” volver a tener disponible la línea “para su incorporación al plan de restauración del servicio”, según dijo Luis Llano, gerente general de la compañía.

Sin embargo, según en el tercer reporte del Coordinador Eléctrico Nacional, emitido a las 7:05 horas de este miércoles, aún quedaban zonas del país sin servicio, principalmente en la Región de Arica y Parinacota.

¿Qué explica esta diferencia entre lo reportado por la empresa y el operador del SEN?

Según explicó el propio coordinador el martes, la falla original provocó la desconexión de ambos circuitos de la línea de transmisión Cardones – Polpaico, también de ISA Interchile, de doble circuito y que también opera a 500 mil voltios. Ello generó “un corte masivo en el Sistema Eléctrico Nacional”.

Para Jorge Moreno, de la consultora Inodú, “una falla de esta característica no se debe a un sólo elemento o a una sola organización. Es un tema sistémico. Hay muchos elementos que en cascada o simultáneamente van fallando que hacen que después se produzca muy rápidamente lo que ocurrió”.

El consultor pone de relieve que, en fallas como la ocurrida este martes, “todas estas cosas ocurren en un periodo de menos de dos minutos”, y que “no fue controlada por el Plan de Defensa Ante Contingencia Extrema”. Dicho plan, acotó, es diseñado por el Coordinador Eléctrico, por lo que en la investigación que desarrollará dicho organismo “también hay que ver cuáles son las responsabilidades específicas del Coordinador, y hay que ver cuáles son por ambigüedades en la regulación”.

En ese sentido, expone que actualmente existe una norma técnica que no ha sido actualizada a los desafíos sistémicos apropiadamente. Por ejemplo, actualmente existen más de 3.000 MW de capacidad instalada en centrales de menor capacidad, calificados como Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

Aquí, dice, hay elementos de diseño definidos en la norma técnica, ya que ante bajas importantes de frecuencia por más de 90 segundos, “por norma técnica, los PMGD (...) se tienen que desconectar”.

“Cuando tienes un PMGD, por ejemplo, o dos PMGD, o diez que se desconectan, quizás no es problema. Durante una contingencia como la que previamente se originó, que después no fue controlada por el Plan Defensa Ante Contingencia Extrema, que vengan y se empiecen a desconectar decenas o cientos de PMGD, 3.000 MW de PMGD, entre otros medios de generación… el sistema no tiene cómo resistir eso”, plantea Moreno.

“Por diseño, hay elementos que fallaron y hay que ver por qué, pero también hay elementos que están intrínsecamente en el diseño del sistema y que están hechos para desempeñarse en la forma en que se desempeñaron ante las condiciones dadas”, agrega, subrayando que “si se desconectan los PMGD, no fue una falla, están diseñados para eso”.

“En un sistema que está debilitado, que se desconecten 3.000 MW más es algo que no se puede controlar”, remarca.

“Son desafíos que se conocen que existen, y desde el punto de vista de regulación, el regulador no los ha abordado”, concluye.

Otro elemento que Moreno suma al análisis es que, una vez ocurrida la falla masiva en todo el SEN, el coordinador pone en marcha una Plan de Recuperación del Servicio, pero que “la regulación no define objetivos para el plan de reposición de servicio, en ninguna parte se dice que se tiene que ser capaz de reponer el 80% de los consumos en seis a diez horas por mencionar un caso”.

Esa falta de metas específicas, asegura, significa que “no tiene necesariamente los activos para responder a las expectativas”.