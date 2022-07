Gobierno celebra Operación Renta 2022: Impuestos declarados superan los US$ 20.600 millones, impulsados por pago de las empresas

Celebran en Teatinos 120. Claro, porque el Ministerio de Hacienda tendrá mucho más recursos disponibles en la billetera fiscal gracias a una exitosa Operación Renta 2022. Una buena noticia que el ministro Mario Marcel ya había adelantado en el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas, señalando que los mayores ingresos tributarios llevarían al déficit fiscal efectivo a cerca del 0% este 2022

Según detalló esta mañana la autoridad tributaria, los impuestos totales declarados en el ejercicio aumentaron un 72% real frente al año anterior, alcanzando los US$ 20.684 millones, equivalente a un aumento de US$ 8.656 millones.

El incremento fue impulsado principalmente por el pago de impuestos de primera categoría, es decir, el que pagan las empresas. Solo dicho ítem explicó el 73% del aumento total, agregando un total de US$ 16.080 millones a las arcas fiscales. Así, el pago de las compañías se incrementó un 65,3% en relación al año pasado, es decir, US$ 6.351 millones más que en 2021.

Y las diez Grandes Mineras Privadas, aportaron en conjunto con US$ 3.321 millones al Fisco. Solo en 2022, elevaron un US$ 1.851 millones su pago de tributos, elevando en 125,9% su contribución frente al ejercicio previo. La cifra corresponde a un 29,1% del incremento total de del impuesto corporativo, mientras que el resto de las empresas explicaron un 54,5%.

En tanto, el Impuesto Global Complementario (IGC) acumuló tributos por US$ 1.506 millones en 2022, incrementando su aporte en 44,6%, equivalentes a US$ 465 millones. Así, el ejercicio reveló que la base imponible del IGC aumentó en US$ 4.125 millones, un 6,3% más que en 2021.

Entre las partidas que explican la mayor la base imponible, la autoridad destacó, en orden de importancia, los sueldos, retiros de fondos previsionales afectos a impuestos, retiros de utilidades y dividendos.

El director del SII, Hernán Frigolett, valoró el resultado obtenido, pese a las particularidades del proceso, consideando la devolución del préstamo solidario y el pago de impuesto correspondiente al segundo retiro de fondos previsionales.

“El proceso de declaración de impuestos de este año se desarrolló con normalidad, pese a las características especiales que tuvo esta Operación Renta. Un factor que aportó al resultado positivo del proceso fue el compromiso del equipo del Servicio que puso a disposición de los contribuyentes toda su capacidad técnica y humana para facilitar su declaración”, señaló Frigolett.

Segundo retiro aportó 28% de impuestos personales

Uno de los factores que impulsó el mayor pago de tributos personales fue el segundo retiro de fondos previsionales. Según indicó el organismo tributarios, el pago del tributo comenzó ya en la Operación Renta 2021, pero la mayor parte lo hizo en el presente ejercicio. Las cifras publicadas por el SII dan cuenta de un mayor pago por US$ 130 millones, cifra que explica un 28% del mayor pago de impuestos personales.