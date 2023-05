Habla el CEO de NotCo por fallo de competencia desleal y responde a lecheros: “No comparto el sistema que quieren mantener”

A través de la plataforma laboral LinkedIn, el CEO de Not Company, Matías Muchnick comentó el fallo de primera instancia que condenó a la compañía por competencia desleal en el negocio lacteo por su producto NotMilk. Se trata de las primeras palabras del ejecutivo luego del fallo desfavorable del 1° Juzgado Civil de Valdivia, en el que detalla los origenes de la compañía y destaca sus logros.

“NotCo nació con la idea de descubrir, desarrollar y masificar una manera más eficiente de generar nutrición para el mundo entero, partiendo desde Chile al mundo, sacando al animal de la ecuación y moviendo la aguja de la sustentabilidad del planeta”, explicó el ejecutivo que fundó la compañía junto a Pablo Zamora y Karim Pichara

“Después de 7 años hemos logrado cosas verdaderamente increíbles con un grupo de personas superlativas que se matan por cada paso que damos. Los sistemas en que operan las industrias son complejos, la competitividad del consumo masivo es bravo y los incumbentes siempre deciden qué camino tomar, algunos adaptándose al nuevo consumidor y otros peleando a toda costa por mantener el status quo”

“En NotCo aunque nos encantaría estar verdaderamente amenazándolo, hoy estamos lejos de hacerlo... maybe one day. Entiendo el escepticismo de los incumbentes, empatizo con su reacción, pero no comparto el sistema que quieren mantener... Eso sí que NOT. Nosotros seguimos avanzando, seguimos proponiendo y seguiremos empujando el sistema para dejarle un mejor mundo a los que vienen”, añadió. “Agradecido de todos los mensajes de apoyo, los que bancan, los que cuestionan la sentencia y los que nos incentivan a seguir peleando por lo que creemos justo. Somos NotGuilty porque no solo no engañamos a nadie, tampoco queremos hacerlo, vamos con la verdad, vamos con NotMilk”, concluyó.

Origen

En su sentencia, el tribunal de Valdivia estableció que NotCo “ha incurrido en actos de competencia desleal en las hipótesis de las letras a) y b) del artículo 4 de la Ley N 20.169 que regula la competencia desleal”.

Esas actuaciones se refieren, primero a conductas que aprovechen indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero; y segundo, al uso de signos, hechos o aseveraciones incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características de bienes o servicios ofrecidos.

Todo comenzó cuando el comenzó el 16 de diciembre de 2020, Aproval presentó una demanda de competencia desleal acusando a The Not Company SpA de aprovecharse del prestigio de la leche confundiendo su producto con ésta y, al mismo tiempo, descalificándola para desviar clientela.

En la acción -patrocinada por el abogado José Coz, socio de Coz & Blavi- el gremio lechero sostuvo que “la piedra angular de la estrategia publicitaria de la demandada respecto del producto Not Milk ha sido la de intentar colgarse de la fama de la leche, y luego difamarla como producto, sindicándolo como un producto que sería -comparativamente- nocivo para la salud y cuya producción sería contaminante”.