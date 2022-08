JP Morgan: el mercado ya cree que el Rechazo ganará en el próximo plebiscito por nueva Constitución

El analista de JP Morgan para Chile y la región, Diego Celedón, cree que los mercados ya ven como una realidad que la opción del Rechazo se imponga en el próximo plebiscito por una nueva Constitución. El jefe de estrategia e investigación de Renta Variable del Cono Sur y Andina de la empresa financiera con sede en Estados Unidos destacó que los inversionistas no creían en un principio en los resultados de las encuestas, pero que, a días de la votación, las últimas mediciones podrían acertar.

“El escepticismo de que el Rechazo fuera a ganar era bastante alto, pero la opción de Apruebo no ha logrado ganar tracción a pocos días del plebiscito. Entonces la percepción del mercado ha empezado a cambiar y la comunidad de inversionistas empieza a trabajar como un evento real de que el Rechazo se imponga la próxima semana”, dijo Celedón en entrevista con Radio Infinita.

En esa línea, el analista de JP Morgan destacó que “el rechazo a la nueva Constitución generaría menos incertidumbre en términos del marco institucional chileno (…) En caso de rechazarse se disipan parte de esos temores y creemos que el múltiplo de valorización del mercado debiera expandirse”.

Celedón proyecta que de ganar el Rechazo el efecto se verá en la Bolsa de Santiago, que, a juicio del profesional, hay un sobre castigo por parte del mercado. Ante esto, los días post plebiscito el IPSA, el principal índice bursátil de Chile, podría subir cerca de un 20% y 25%, según la proyección de JP Morgan.

“Implícitamente habla de que las empresas chilenas no son capaces de pagar sus costos de capital de forma consistente en el largo plazo. Además, que el impacto económico, regulatorio y de riesgo sería tan fuerte que mantendrían un nivel de rentabilidad por debajo del costo de capital y eso puede ser un escenario excesivamente negativo”, plantea.

Sin embargo, el analista de JP Morgan dice que pese a que gane el Rechazo se entiende que habrá de igual forma una nueva Constitución, pero que no se reforman temas que les preocupe de gran manera al mercado. “Tienen que ver con aspectos que no afectan tanto el marco institucional. Derechos sociales, reconocimiento a los pueblos originarios no afectan tan relevante”, agregó.

Mientras que, en caso de ganar el Apruebo, Celedón estima que no deben existir grandes variaciones en el IPSA, ya que el mercado tendría internalizado dicho escenario.

En caso de ganar el Rechazo, Celedón también estima que pueda cambiar el tono de la discusión de las reformas de pensiones y tributaria que lleva adelante el gobierno del presidente, Gabriel Boric.

Además, el analista destacó que hoy el mercado si bien considerará la brecha de votos entre la opción de Apruebo y Rechazo, destaca que la reacción de los inversionistas estará enfocada en casi un 90% en solamente el resultado.

No obstante, JP Morgan cree que los capitales que se fueron ante la incertidumbre no volverían al país, independientemente del resultado del próximo plebiscito.

Celedón también ve que Chile tendrá un atractivo extra, dado que se estima que será uno de los primeros países de la región que comenzará a bajar las tasas de interés. Pero dicho encanto proyectado para el país y los mercados emergentes se estima solamente en el escenario de que Estados Unidos no tiene una recesión económica y China tiene una aceleración imporante de su economía.

Dólar en Chile

El analista de JP Morgan para Chile y la región, Diego Celedón, resalta que la cotización del dólar en Chile se ve afectada por el factor local, pero también se mueve en una importante medida por lo que ocurre internacionalmente y ante el precio del cobre.

“El dólar ha sido sorprendentemente volátil las últimas semanas y la verdad es que hay una suma de factores: incertidumbre global, no hay calidad sobre si Estados Unidos va a entrar en una recesión profunda, hay desequilibrios macroeconómicos de Chile que han empezado a destacarse en los últimos días-el déficit de cuenta corriente y fiscal- lo que lo pone en una situación más débil y a eso sumamos la incertidumbre local que va mucho más allá del tipo de cambio”, dijo Celedón.

Sobre el futuro de la divisa de Estados Unidos, desde JP Morgan estiman que la “elección del plebiscito se ha transformado en un evento relevante para lo que pueda venir en términos políticos hacia adelante y la suma de eso hace que tengamos estos comportamientos casi erráticos, con días positivos y negativos, yo creo que va a continuar así”.