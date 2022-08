Las sospechas de la Superintendencia de Casinos ante la FNE: “Es posible que ellos hayan conversado respecto de cómo o en qué plazas postular, eso nosotros no lo podemos descartar”

El 10 de mayo, el fiscal de la Superintendencia de Casinos de Juego, Manuel Antonio Zárate y el jefe de Estudios de la entidad Rodrigo Ajenjo, declararon por más de dos hora ante abogados de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En el marco de la investigación por la fusión entre Enjoy y Dreams, el organismo antimonopolio entrevistó a todos los protagonistas de la industria, sin descartar, obviamente al regulador.

En 36 páginas, los representantes de la SCJ explicaron la legislación, y cómo operaba la industria…una que hoy está bajo análisis de la FNE. No sólo por la fusión de los principales actores, si no por una investigación que lleva en paralelo por posible colusión entre las empresas. Hace cerca de un mes, funcionarios del OS9 de Carabineros allanaron las casas de varios ejecutivos de las tres principales operadoras de casinos, Dreams, Enjoy y Marina del Sol, en busca de antecedentes, revelaron fuentes ligadas a la investigación. El operativo fue autorizado por la Corte de Apelaciones de Santiago. El caso fue revelado en El Semanal, de El Mostrador.

El testimonio de los ex integrantes de la Superintendencia ilumina las posibles dudas que podría tener la entidad. Las autoridades, además, pusieron el foco en el rol de la Asociación de Casinos de Chile, entidad en la que hoy están todos los actores de la industria.

“En esa asociación que también ha variado los integrantes, por ejemplo por mucho tiempo no estuvo Enjoy, volvió a estar Enjoy, pero ya no está Talca. Entonces ahí también de alguna manera es posible que ellos también hayan conversado respecto de cómo o en qué plaza postular y en cuáles no, eso nosotros no lo podemos descartar de ninguna manera”, respondió Rodrigo Ajenjo.

La semana pasada, la Superintendencia otorgó los permisos de operación para diez plazas de casino. En todos los casos se renovó al operador que ya estaba en ese lugar. No hubo prácticamente competencia. Se trató de Marina del Sol Calama, Casino Antay Copiapó, Monticello, Casino de Colchagua, Marina del Sol Talcahuano, Enjoy Los Ángeles, Dreams Temuco, Dreams Valdivia, Marina del Sol Osorno y Dreams Punta Arenas.

La autoridad ha tenido variados enfrentamientos con los operadores actuales, básicamente por el proceso de licitación, en el que los incumbentes insistían en que se les debía aplicar la normativa bajo el cual ganaron sus anteriores licencias, en 2005, y no la modificación legal posterior de 2015. La primera le permitía renovar prácticamente de manera automática, sin tener que someterse a las exigencias de una oferta económica. Las empresas presentaron varios recursos judiciales para intentar frenar el proceso, los que finalmente fueron infructuosos.

Rodrigo Asenjo explicó que, en su momento, Enjoy salió de la Asociación por conflictos con Dreams. “La asociación efectivamente nosotros veíamos que la venía liderando Dreams y Marina. De hecho la asesoría comunicacional de la asociación era la misma empresa, Simplicity; la misma empresa que asesora comunicacionalmente a los casinos Dreams, y nosotros notamos que en la estrategia comunicacional estaban bien coordinados entre lo que decía Dreams y lo que decía la asociación en este período de judicialización”. “Nosotros veíamos bastantes argumentos similares entre Dreams y la asociación”, subrayó.

Respecto a la asociación, los funcionarios de la SCJ descartaron tener las actas de las reuniones: “Nos ha llegado la información, concretamente por una operadora que es Talca, que ni ellos en el tiempo que han participado, han tenido acceso a las actas de las últimas sesiones en que ellos participaron”, dijeron.

Gran parte de las últimas páginas de la declaración de los funcionarios de la SCJ fueron tarjada. En ellas, todas las preguntas consistían en consultar la opinión sobre diferentes temas, que están tachados.

Según los actores del mercado, la escasa competitividad del último proceso se debió a otras razones. “La realidad país, y este conflicto y cambio en las normas del juego, yo creo que jugaron un papel muy relevante en el hecho de que la última licitación haya tenido una muy baja competitividad, prácticamente nula. Solo en dos de las plazas se presentaron más de una oferta, en un proceso que debió haber sido muchísimo más sencillo, porque tú ya tenías toda la información”, declaró Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams ante los funcionarios de la FNE, el 19 de mayo.