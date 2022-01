Los varios desencuentros entre Apruebo Dignidad y Mario Marcel

Uno de los nombramientos más esperados para el gabinete del presidente electo Gabriel Boric era sin duda para el ministerio de Hacienda. Desde hace un par de días corría la voz de que el puesto lo ocuparía el actual presidente del Banco Central, Mario Marcel, lo que se confirmó el jueves por la noche.

Así, Marcel será el encargado de liderar la billetera fiscal. Cercano al Partido Socialista, el economista y la entidad que encabeza hasta ahora, sin embargo, ha sido flanco de críticas, e incluso ataques, por parte de miembros o cercanos al conglomerado del presidente electo, Apruebo Dignidad.

Uno de los puntos donde las discrepancias fueron más evidentes fue en 2019 con el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas. A inicios de septiembre de ese año Mario Marcel señaló al respecto que “una reducción de la jornada laboral de las magnitudes que se están discutiendo es un cambio significativo desde todo punto de vista. Es un cambio significativo para los trabajadores, es un cambio significativo para las empresas y es un cambio significativo para la economía en general”.

En ese entonces, Marcel fue enfático en decir que “por estas razones y porque esta discusión se da en un contexto económico que se describe en el IPoM, uno esperaría una discusión en profundidad en el proceso legislativo, en la que los actores de este proceso estén plenamente conscientes de las implicancias que tiene”.

Marcel además sostuvo que si se avanzaba en el proyecto de las 40 horas -junto a las iniciativas de sala cuna y la reforma previsional en ese entonces- el costo laboral de la mano de obra subiría entre 15% y 29%.

Una de las impulsoras del proyecto, la ahora próxima ministra vocera de Gobierno y actual diputada Camila Vallejo (PC), no quedó conforme con los dichos de Marcel, señalando que “la verdad no sé si corresponde” que el titular del emisor “se pronuncie sobre propuestas específicas”.

Sobre los costos del proyecto de 40 horas, más el de Sala Cuna Universal y el de pensiones que corrían en forma paralela, Vallejo emplazó al Gobierno a responder ante ello, “porque es el mismo que ha comprometido una reactivación económica que no ha podido cumplir”.

“Por lo tanto, el pronunciamiento del presidente del Banco Central debería hacer eco en el poder Ejecutivo para que cumplan con lo comprometido. Es trabajo del Presidente de la República todo lo que tenga que ver con Presupuesto. Yo los llamaría a recoger esto como un desafío”, manifestó en ese entonces la diputada del PC, quien desde el 11 de marzo próximo compartirá un cupo en el gabinete del presidente electo junto a Marcel.

Retiros de los fondos de pensiones

Otro de los puntos de conflicto entre el ente emisor y miembros o cercanos a Apruebo Dignidad se dio a raíz de los argumentos en contra que manifestó Mario Marcel frente a los retiros del 10% de los fondos de pensiones.

En abril de 2021 el máximo representante del instituto emisor se presentó ante la Comisión de Constitución del Senado, señalando que “el retiro de ahorros previsionales ya no puede evaluarse como un fenómeno aislado producto de la emergencia, sino que es un proceso repetitivo y acumulativo”.

Marcel fue enfático en decir que mientras aumente la incertidumbre, o se cuestione la credibilidad institucional por la repetición de estas medidas, “podríamos ver aumentos importantes en el perfil de riesgo de la economía chilena, y aumento en el costo de financiamiento para todos los agentes económicos, incluyendo también el Fisco”.

Una de las figuras más controversiales de Apruebo Dignidad, el excandidato presidencial y alcalde de recoleta, Daniel Jadue (PC), emitió duras críticas al ente emisor, calificándolo de “agoreros del desastre económico”. Además, señaló que los retiros de los fondos previsionales habían mejorado la vida de las personas.

Alza de la tasa de interés

Sorpresa causó en agosto de 2021 el anuncio del Banco Central de la fuerte alza de la tasa de interés a 1,5%, un aumento de 75 puntos base que remeció al mercado. La medida, se señaló en ese momento, se tomó para “evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos”.

La medida tampoco fue celebrada por parte de algunos cercanos al conglomerado del hoy presidente electo. Uno de ellos fue Juan Andrés Lagos, dirigente del PC y expresidente del directorio de la Universidad Arcis, quien aseguró en Twitter que el instituto emisor “no tiene idea de economía a escala humana” y que “no creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo”. También los acusó que de su referente “son las 7 familias ricachonas”.

Ante los dichos de Lagos, Marcel señaló en un punto de prensa que “tampoco me extraña tanto que algunas opiniones emerjan desde el mundo llamado progresista. No me refiero al Partido Progresista, me refiero a personas que postulan las transformaciones y que también observan con cierto sentido sacrosanto lo que hace y no hace el Banco Central”, añadió.

Además, en entrevista con Pulso, el presidente del ente emisor respondió a las acusaciones de Lagos, indicando que “el mandato del BC es mantener la inflación baja y estable, y a las 7 familias más ricas del país no les afecta la inflación. La gente que tiene más recursos tiene muchos mecanismos para protegerse de la inflación: inversiones en el exterior, propiedades, entre otros. A quienes les afecta la inflación es a los más pobres”.

Otro de los dardos los había emitido también el economista Ramón López, exasesor económico de Daniel Jadue, quien señaló en un hilo de Twitter que el alza de tasas del ente emisor era algo “abiertamente desmesurado e inédito” y que era “increíble” que se haya tomado ese camino “temerario”.

Boric y su visión positiva del Banco Central

Sin embargo, la visión del presidente electo con respecto al Banco Central se desmarca de aquellas de algunos miembros o cercanos a Apruebo Dignidad. En ese sentido, en octubre de 2021, tras el renombramiento de Mario Marcel como presidente del ente emisor, Boric celebró la decisión.

Un mes antes, el próximo mandatario también destacó por esa red social la labor del Banco Central, señalando que “es autónomo, serio y actúa con responsabilidad”, en medio de las críticas de su propio sector.

Por otra parte, hace justo dos semanas, Boric se reunió con quien será el próximo ministro de Hacienda y los miembros del consejo del Banco Central. Ambas partes señalaron que la cita fue positiva y que trabajarían en conjunto para tener unas finanzas fiscales sólidas y sostenibles.

En junio de 2021, en tanto, el presidente electo se refirió también a un elemento fundamental respecto al Banco Central: su autonomía. Al respecto, Boric señaló que “hay poco de discusión, el Banco Central ha cumplido un rol tremendamente importante; en su labor de control de la inflación lo ha hecho razonablemente bien”. Con todo, también señaló que es “razonable que se le pidan otros objetivos, con argumentos serios como, por ejemplo, políticas de empleo”.

Adicionalmente, Boric afirmó que es importante “que la autonomía corra para ambos lados, ya que cada vez que habla (Mario) Marcel es como escrito en piedra... nadie puede opinar del IPoM. Debemos discutir qué significa esa autonomía”. Además, expresó que no está de acuerdo con presionar políticamente al Banco Central “para financiar gasto fiscal corriente”.