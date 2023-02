Meta planea una nueva ronda de despidos, según Financial Times

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, que a finales de 2022 anunció un recorte de 11.000 empleos, estaría preparando una nueva ronda de recortes de empleo, según informa ‘Financial Times’, que señala el retraso de la multinacional en la elaboración de los presupuestos de varios equipos en este contexto.

Según dos empleados de Meta familiarizados con la situación, la falta de claridad sobre los presupuestos o la plantilla futura habría impedido planificar las próximas cargas de trabajo, añadiendo que proyectos y decisiones que normalmente tardan días en aprobarse ahora tardan alrededor de un mes en algunos casos, incluso en áreas prioritarias, como el metaverso y la publicidad.

De este modo, según tres empleados consultados por el diario británico, a pesar del ajuste de plantilla del pasado noviembre, se esperan más recortes alrededor de marzo, ya que la compañía actualmente está pasando por revisiones de desempeño del personal.

Marck Zuckerberg, consejero delegado de la empresa, definió los esfuerzos de la multinacional para controlar sus costes durante el ejercicio en curso como “el año de la eficiencia”, después de que la desaceleración de la economía lastrase los resultados de Meta en 2022.

A principios de febrero, Meta informó de que obtuvo un beneficio neto de US$ 23.200 millones (21.725 millones de euros) en 2022, lo que supuso una caída del 41% respecto del resultado anotado un año antes, mientras que sus ingresos anuales sumaron un total de US$ 116.609 millones (109.197 millones de euros), un 1,1% menos que en 2021, lo que supone la primera caída anual de la facturación de la empresa.

De cara a 2023, la directora financiera de Meta, Susan Li, expresó si confianza en que los ingresos totales del primer trimestre oscilen entre US$ 26.000 y US$ 28.500 millones, mientras que calcula que gastos totales para todo el año estarán en el rango de entre US$ 89.000 y US$ 95.000 millones (81.609 y 87.110 millones de euros), frente a la anterior perspectiva de entre US$ 94.000 y US$ 100.000 millones (86.194 y 91.695 millones de euros).