Misiones para Chile

Cuando uno escucha la palabra misión, probablemente se nos vienen muchos conceptos a la cabeza. Yo veo un camino con muchas incertidumbres y dificultades, pero también pienso en grande; tal vez, motivado por su posible impacto exponencial y gran alcance. En el contexto actual, ¿estamos todos de acuerdo que debemos tener programas que tengan un impacto social exponencial mejorando la vida de millones de chilenos?

Muchos creemos que debemos no solo cuestionarnos, sino que proponer la forma de tener un mayor impacto en la sociedad y a una mayor velocidad. Las empresas han tenido un rol fundamental en el desarrollo de las sociedades liderando las agendas de innovación. Muchas veces las empresas tienen o tenían las capacidades, conocimiento, tecnologías para de desarrollar sus propias innovaciones.

Hoy, pareciera que la magnitud de crecimiento económico, mejoras sociales y ambientales que requerimos, necesita de todos. No me refiero de todas las empresas, sino de literalmente de todos los chilenos(as). ¿Cómo nos unimos, coordinamos y avanzamos juntos? ¿Hoy una gran mayoría de ciudadanos quiere participar del desarrollo de su comunidad y de su país, pero cómo avanzar entre todos y cómo hacer que mas instituciones se involucren y tengan impacto? Bueno, no puede dejar de pensar en ningún otro concepto mas potente que misión cuando se trata de motivar la participación de todos y desarrollar competencias y capacidades para la innovación país.

En la publicación del BID llamada La Era de las Misiones, escrito por Marianna Mazzucatto y Caetano C.R.Penna se describe muy bien cómo abordar los problemas sociales de América Latina a través de pensar el proceso de innovación desde misiones. Acá se describen cinco criterios para guiar la selección de misiones.

En primer lugar, deben involucrar al público y asegurar su legitimidad social y para eso deben ser audaces e inspiradoras. Segundo tener una dirección clara y capacidad de poder evaluarla; es decir, debe ser medible. Los siguientes criterios son donde en lo personal veo el mayor valor de establecer misiones. Tercero, deben contar con la ambición necesaria para incentivar la investigación e innovación y así los diferentes actores toman riesgos. Cuarto, las misiones deben ser transversales, intersectoriales e incentivar la innovación entre diversos sectores. Por último, los desafíos sociales requieren múltiples soluciones desde la base; es decir, se necesitan innovaciones tanto tecnológicas como no tecnológicas.

¿Es el Estado el llamado a definir las misiones para Chile? No sé, pero sí sé que si Estado, empresas y organizaciones sociales tienen misiones que les den un direccionamiento común, desarrollaremos mejores capacidades y competencia de innovación, teniendo el impacto social exponencial que todos buscamos para nuestro país.