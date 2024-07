“No hay acuerdos, no hay nada firmado”: presidente de RN pone en duda avance de la reforma previsional

El gobierno anunció la semana pasada que vetará el proyecto de ley de elecciones en dos días con el objetivo de reponer aquellas indicaciones que fueron rechazadas. La Moneda quiere restablecer las multas para aquellos que no asistan a votar, dado que los comicios son obligatorios. Eso sí, a diferencia del mensaje presidencial original, quieren dejar fuera a los extranjeros. Eso ha desatado la molestia de Chile Vamos, que incluso han puesto en duda el avance de las reformas que impulsa el gobierno, entre ellas, la previsional.

El mismo presidente de RN y senador integrante de la Comisión de Trabajo, Rodrigo Galilea, quien es una de las personas claves con las cuales el gobierno debe llegar a un acuerdo si quiere sacar adelante la reforma previsional, fue enfático este lunes en radio Duna al manifestar que “es tan grave todo lo que ha ocurrido en el tema electoral, que yo creo que las desconfianzas caen de nuevo, y eso es lo más lamentable de todo. Caen de nuevo en las reformas de evasión tributaria, o mejoramiento del sistema tributario, de gobernación del Servicio de Impuestos Internos, de las mejoras en pensiones. Empieza a caer un manto de desconfianza en todo, dado lo catastrófico que está siendo el gobierno en este tema electoral”.

El senador dijo lo anterior después de hablar respecto de la reforma previsional. Consultado respecto de si existiría un acuerdo con el gobierno para suscribir el proyecto de pensiones, señaló que “no, en esto siempre aparecen especulaciones por aquí y por allá. Lo que ha ocurrido es que este grupo de expertos que habíamos nombrado entre todos, emitió y entregó un informe, con conclusiones, que quiero decir son muy valiosas en todos los aspectos que se pronuncia, y deja todavía algunas temáticas para que resuelva la política. Nosotros no nos hemos vuelto a reunir desde justamente el informe de esos expertos, y tendremos que hacerlo”.

Consultado respecto de por qué la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha insistido en que hay acuerdo, Galilea respondió: “No sé, yo creo que está queriendo generar presiones, pero no es más allá que eso. Estos son temas muy delicados, hay todavía temas que se deben resolver por dónde debe ir o no ir el camino. Pero estamos parados en ese instante. No hay acuerdos, no hay nada firmado. Quiero desmentir categóricamente cualquier cosa en ese sentido (…) Lo que existe, para ser preciso, es una buena disposición a avanzar si es que se dan efectivamente ciertos consensos”.

¿Cuáles son esos consensos?: “Son muchos los temas, para empezar, creo que lo expresado por los expertos en lo que tiene que ver con división de la industria, comisión, los criterios que deja para eventuales licitaciones de stock, en fin, hay una serie de temáticas que hay que terminar de afinarlas. Y por último, cómo se generan los espacios de solidaridad dentro del pilar contributivo, es ahí donde tenemos que terminar de afinar la puntería. Acá nosotros, a diferencia de lo que está haciendo el gobierno en el tema electoral, andamos por la vida de buena fe”.

En ese sentido, Galilea sostuvo que “el gobierno ha generado un desconcierto y un malestar de tal magnitud, por lo que está haciendo en el tema electoral, que efectivamente, todo lo que se pueda haber estado conversando o no conversando, queda bajo un manto de duda. Uno no puede simplemente sacar adelante iniciativas bajo estos niveles de desconfianza. Y eso es lo profundamente grave de lo que está haciendo el gobierno, modificando reglas electorales a tres meses de que las elecciones se efectúen efectivamente, y a dos semanas de que se inscriban las candidaturas. Eso es algo que simplemente jamás se le debió haber pasado por la mente al Presidente Gabriel Boric y a todo su equipo político”.