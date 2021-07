Parte negociación por servicios mínimos en BancoEstado

Es una de las mayores negociaciones colectivas del año, y ya se iniciaron las primeros acercamientos entre BancoEstado y su sindicato. Si bien la negociación formalmente partirá en octubre, por estos días ya la entidad y sus trabajadores discuten sobre el mínimo que requiere para seguir operando en caso de huelga.

BancoEstado pidió cerca de un 17% de la dotación de trabajadores como servicios mínimos, esto considerando que requiere mantener sucursales abiertas para atender a sus clientes en medio de la pandemia y las ayudas sociales que está entregando la entidad.

Sin embargo, por el lado del sindicato argumentan que los servicios mínimos debieran considerar las áreas centrales que están a cargo de mantener la cadena de pagos, operaciones y tecnología, entre otros aspectos.

Marco Beas, presidente del sindicato de trabajadores del banco, señala que la negociación colectiva se realizará en tiempos complicados para chile y el mundo, “y en particular para los trabajadores del banco, pues ha debido funcionar ininterrumpidamente manteniendo sus funciones y la calidad de atención al clientes, en tiempos adversos para los trabajadores”, y agrega que esta negociación es “una tremenda oportunidad para retribuir el esfuerzo que han hecho los trabajadores del banco”.

El porcentaje que en esta ocasión solicita la entidad estatal es similar al 16% que había pedido en la negociación colectiva anterior. No obstante, en esa oportunidad la Dirección del Trabajo otorgó 11,5%, y el banco no recurrió a tribunales para apelar, mientras que el sindicato no siguió con el recurso de queja en la Corte Suprema.

En caso de no llegar a acuerdo respecto de los servicios mínimos, la Dirección del Trabajo será la encargada de mediar.

La negociación anterior

En julio de 2019, la empresa y el sindicato que tiene cerca de 9.700 afiliados alcanzaron un acuerdo anticipado con una duración de 26 meses.

Las condiciones acordadas contemplaron un bono de pronto acuerdo de $4.750.000 brutos, y adicionalmente se consideró un reajuste real de remuneraciones que varía entre 3,5% y 0,5%, dependiendo del nivel de renta de cada trabajador, con un incremento mínimo de $20 mil brutos del sueldo base. También se estableció un aumento del bono de vacaciones en temporada baja a $325.000.

Una de las particularidades de esta negociación, es que las condiciones acordadas se extienden por 26 meses, y no por 24 como en las anteriores.

El costo aproximado de la negociación fue de unos US$65 millones.