¿Por qué las isapres no han pedido a la Suprema una aclaración del fallo, tal como argumenta el gobierno?

Las isapres han afirmado que existen recetas que se pueden aplicar para que, cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, no caiga al mismo tiempo el sistema. Sin embargo, aseguran que la fórmula que el gobierno quiere aplicar, no es una de ellas, ya que si este mes se aprueba la ley corta tal cual está, el sistema cerraría en septiembre, según dijo este martes el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon.

El gobierno, en cambio, asegura que la fórmula que ellos han planteado es la que permite cumplir con el fallo, mientras que el resto de las propuestas que se han hecho, no cumplirían con lo que establece el máximo tribunal. En esa línea, han reiterado en varias ocasiones que si las isapres tienen una mirada distinta, pueden recurrir a la Suprema y pedir una aclaración.

“Si las isapres tienen problemas para cumplir lo sentenciado con la Corte, ellas deben dar cuenta de eso a la Suprema. No han ido nunca a presentar un recurso de aclaración para que las tesis que han levantado sean sometidas a consideración del tribunal. Los únicos que presentamos recursos de aclaración fuimos nosotros, a pesar de no ser parte de las causas”, dijo la semana pasada el superintendente de Salud, Víctor Torres.

A lo mismo ha apuntado la ministra de Salud, Ximena Aguilera: “Nosotros no podemos proponer proyectos de ley que cambien sentencias, ni tampoco podemos interpretarlas. Si las isapres tienen una lectura distinta respecto de las cantidades que se tienen que devolver, ellos pueden y han podido en todo momento pedir un recurso de aclaración (...) no han hecho ninguna gestión frente a la sentencia que ellos recibieron”.

¿Por qué entonces las isapres no han pedido una aclaración a la Suprema? Desde la industria comentan en reserva que, presentar un recurso de aclaración no es la única alternativa legal que se ha evaluado. También han sondeado la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante la Suprema. Pero lo cierto es que ven que esas alternativas no tienen muchas posibilidades de éxito. Por eso mismo, ambas ideas las tienen en mente, pero a modo de plan B, por si todo lo demás llega a fallar.

Así las cosas, la definición que se tomó es dejar, por ahora, todo en manos del gremio, y ver si el Congreso, el regulador, y el gobierno logran encontrar una salida a la crisis. De lo contrario, cada isapre de manera individual tomará las medidas legales que estimen convenientes. Aunque no son muchos los caminos legales por los que pueden optar.

Asimismo, estiman que una aclaración se podría solicitar, pero cuando haya una propuesta viable sobre la mesa por parte de la autoridad, para así aclarar posiciones más específicas de cara a los eventuales cálculos. Otra fuente de la industria asegura que, tal como está el fallo de la Suprema, hay espacio para hacer interpretaciones y poder aplicar una fórmula que no termine con la caída del sistema, pero cree que pedir una aclaración al máximo tribunal podría ser una jugada arriesgada que podría cerrar esa puerta.

Así por ejemplo, otro actor ligado al asunto comenta que el resuelvo 7 de la sentencia deja bastante terreno para que la devolución sea por excedentes, que de por sí son distintos al dinero, por lo que si se encuentra una fórmula que no genere la caída del sistema, sería difícil que la Corte la impugne. En cambio, si piden una aclaración antes de tener ese acuerdo y les va mal, pueden destruir cualquier posibilidad de acuerdo.

Desde la Asociación han concluido que, según el fallo, es el regulador el que debe definir la implementación de esta sentencia. Y que esa definición debe tener la condición de que debe otorgar viabilidad a la industria. Por eso mismo, pese a que la Superintendencia no era parte de las causas que falló la Suprema, cuando el regulador pidió una aclaración, la Corte la respondió.

Pero estiman que probablemente si las isapres acuden a pedir una aclaración, el máximo tribunal tal vez no acceda a responder. Y ahí tienen el precedente de lo que ocurrió previamente con los fallos sobre adecuación de planes de salud, donde la Suprema definió que la Superintendencia detenga las alzas que se estaban llevando a cabo en ese momento, y que inicie un nuevo proceso de verificación. En ese entonces, hubo isapres que pidieron una aclaración a la Suprema, sin embargo, fueron rechazadas.