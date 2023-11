Presidente de Conapyme dice que el proceso constituyente se debe cerrar independiente del resultado del plebiscito: “Dejémonos de payasadas”

El presidente Gabriel Boric dijo en el marco de la cumbre APEC que el proceso constituyente se cierra en diciembre, independiente de la opción que gane en el plebiscito. Ricardo Mewes, indicó que espera que esto sea así, postura a la que también se sumó el recién asumido presidente de Conapyme, Héctor Sandoval.

“Pienso igual que Ricardo. Llevamos 4 años discutiendo el tema de la Constitución. Acabo de hacer una gira por ocho regiones del país, y el tema de la Constitución no es preocupación de los chilenos. Cerremos este proceso. Hemos gastado cuatro años de tiempo y plata. Dejémonos de payasadas. Debemos cerrar este proceso, lo importante es cerrar el proceso. Preocupémonos de la delincuencia, del crecimiento, que es lo que efectivamente entrega recursos, y que tengamos certeza jurídica”, dijo Sandoval en entrevista con Pulso.

Y agregó que “nos gustaría creerle al presidente. Si el presidente está diciendo que esto se cierra me gustaría creerle y ojalá sea así. En el gremio lo único que quieren es que se cierre el proceso, independiente del resultado”.

También tuvo palabras sobre el caso de la filtración de audios Luis Hermosilla, y sostuvo que este tipo de casos dañan profundamente la fe pública.

“Todos estos malos actos deben ser combatidos. Yo creo que la mayoría teníamos una gran impresión del abogado que aparece en esto, y qué decepción... Creo que es tanto el daño que se la he hecho a la credibilidad, que la gente ya desconfía hasta del presidente de la junta de vecinos. Hoy estamos barriendo el piso con la fe pública, y está bueno que la cortemos”, señaló.

Pacto fiscal

En los últimos meses han continuado las conversaciones, para llegar a un acuerdo en torno al pacto fiscal. El presidente de Conapyme, espera que haya un buen acuerdo, y que no se presente un proyecto similar al rechazado en marzo, ya que en ese caso se opondrán a su aprobación.

“Hemos tenido más reuniones que nunca con el ministro de Hacienda, pero nos ocurrió lo mismo con los diálogos con la ministra del Trabajo. Son diálogos para legitimar una decisión que ya tienen tomada. Yo le decía al ministro de Hacienda hace unos días, conversemos en serio. Veamos lo que podemos avanzar. Vamos a tomar la decisión de respaldar o no cuando no solo tengamos titulares. Cuando tengamos el texto. Preferiríamos llegar con un buen acuerdo que ayude al país. Si van a llegar con un proyecto parecido al anterior, vamos a pedir que no se apruebe la idea de legislar”, sostuvo Sandoval.

Y luego señaló que “estamos participando de las conversaciones, pero no significa que vamos a firmar lo que el quiere que firmemos. Vamos a firmar lo que efectivamente proteja a las pymes y les de facilidades a las pymes”.

Prioridades

En cuanto a las prioridades para el gremio, dijo que está que se extienda el Fogape más allá de diciembre, y que se acelere la Ley de Pago a 30 días.

“Hay temas que son urgentes y cosas de mediano plazo. Dentro de las urgencias está que el Fogape se extiende hasta fin de año, y en enero se acaba. Lo único que permite a las pymes ser sujeto de crédito es el Fogape. En segundo lugar las deudas tributarias, hay deudas que son incobrables. Eso debiese ser borrado del historial. Creemos que hay que hacer una limpieza a ese respecto. En tercer lugar están las deudas previsionales que se adquirieron en la pandemia”, dijo.

Por último, puntualizó que “hay que apurar la ley de pago a 30 días, porque lo que se ha hecho hasta ahora no surte los efectos. El pago automatizado ha estado fallando en el Estado, y eso ha sido complejo”