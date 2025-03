Presidente de Frutas de Chile aborda aranceles de Trump: “No somos una amenaza para las producciones locales”

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, se refirió a los desafíos que ha enfrentado el gremio en la temporada de frutas, y también a los aranceles que anunció Donald Trump a sus países vecinos y a China.

En relación a los contenedores que transportaban cerezas a China para la celebración del año nuevo en el país asiático, el presidente del gremio declaró que la falla técnica del motor impidió que estas llegaran a tiempo y que las responsabilidades “deberán determinarse” en el futuro.

“Hoy día exactamente llevamos alrededor de 700 contenedores revisados de los 1.360, todos esos no han sido aceptados por lo que entendemos, no hay todavía una documentación oficial. Hoy empezaron a aparecer los primeros documentos oficiales de rechazo”, afirmó Marambio en conversación con Radio Infinita.

En cuanto a las pérdidas por el cargamento de la fruta estacional, el presidente de Frutas de Chile estimó un total de entre US$120 millones y US$150 millones. “Es una cordillera de cerezas”, manifestó.

Aranceles de Trump

Otro tema que abordó Marambio fueron los aranceles que recientemente anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a sus principales socios comerciales.

Al respecto, comentó que este fenómeno de los aranceles es algo con lo que se ha “convivido” durante mucho tiempo, incluso antes de la llegada de Trump. En este sentido, demostró la preocupación del gremio por un “tema mundial”, no solo relacionado con EEUU, y reafirmó la postura del gremio en contra del proteccionismo.

“Creemos que el proteccionismo en cualquier forma que se dé es malo y no produce ventajas de ninguna manera a nadie. Por algún momento, cuando tú aplicas acciones de protección con un producto en una parte del mundo, por algún lado va a aflorar. Y, por lo tanto, produce efectos dominó, en cadena, que son muy peligrosos sobre todo para un país como es Chile”, declaró Marambio.

En esta misma línea, el presidente del gremio afirmó que como entidad están muy confiados en que esta “carrera proteccionista” no les afecte tanto.

“Nosotros somos el principal exportador de fruta fresca del hemisferio sur, pero lo bueno es que somos contra estación, por lo tanto, complementamos la producción local. Nosotros no somos una amenaza para las producciones locales, sino que venimos a proveer de fruta fresca cuando el hemisferio norte no la tiene, por lo tanto, no tendría ni un sentido ni una lógica aplicar a nuestro sector aranceles en cualquier parte del mundo, al menos del hemisferio norte, donde están los grandes mercados nuestros”, explicó Marambio.

En cuanto a la respuesta del Ejecutivo, el presidente del gremio destacó el trabajo colaborativo que se ha conformado y la acción en concreto de armar mesas de trabajo y “pedir la opinión” de privados.

“Ha sido un buen ejemplo de coordinación público-privado lo que ha significado el tema específico de esta carrera proteccionista que estamos viendo”, concluyó.

En cuanto a la diversificación y la posibilidad de buscar nuevos mercados, Marambio destacó las cifras de la fruta en este sentido y destacó el trabajo que se ha realizado para buscar alianzas con la India.