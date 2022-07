Rodrigo Valdés califica de oportuna la intervención cambiaria, pero dice que hubiese subido la tasa un poco más

Este jueves y ante un fuerte avance del dólar, el Banco Central anunció un paquete de intervención cambiaria. El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, calificó de oportuna la medida, pero indicó que a su juicio debió haberse subido un poco más la tasa de interés en la última reunión de política monetaria.

“Creo que es oportuna (la intervención). Creo que el mercado los últimos días empezó a funcionar mal por una serie de razones, y era bueno que el Banco Central hiciera algo. Hay veces que esto es como un cuchillo cayendo que nadie quiere tomar, y es cuando se necesita que alguien, en este caso el Banco Central ponga cierto orden. No es solo el efecto inflacionario, sino que también empieza a contaminar otros activos financieros. Fue adecuado el timing y es adecuado el paquete de intervención”, sostuvo Valdés en T13 Radio.

Y agregó que “Lo que vimos en la última semana y media fueron movimientos muy difíciles de asignar, entonces está más que explicado que el central haya hecho lo que hizo. Quizás la única cosa es que yo habría subido la tasa un poquito más en la reunión de antes de ayer”.

El economista planteó que sin el anuncio del Banco Central, probablemente el dólar seguiría al alza.

“Estas son de las preguntas más misteriosas que hay en economía. Uno nunca está seguro de qué hubiese pasado, si hubiera pasado algo, se llama contrafactual. Tampoco sabemos qué hubiese pasado sin la intervención, pero posiblemente el tipo de cambio habría seguido para arriba por las condiciones del mercado, pero además salieron malas noticias de China, el cobre sigue cayendo. Probablemente se habría depreciado (el peso). Lo que pasó en los últimos meses es que se fueron acumulando malas noticias, y hacia el final esas noticias tienen que reflejarse en el tipo de cambio. Estábamos arrastrando unos $150 de depreciación del peso en los últimos dos años que no son posibles de achacar a las condiciones externas. Eso básicamente partió notoriamente cuando sucedió el estallido social, se acrecentó con los retiros, después pasó otro escalón cuando se escogió la convención, eso arrastró”, señaló.

Además, puntualizó que “ahora último hemos tenido otra pierna de más de $150 que no tenían demasiada explicación, entonces era como un mal funcionamiento. Hubo también un poco de errores, y hay que sacar lecciones de esto. El gobierno se puso a hablar del tipo de cambio. No hay nada que ponga más nervioso al mercado, y le gusta a los especuladores que cuando el BC se pelea con el gobierno. Eso no fue muy bueno y hay que sacar lecciones de eso. También hay que sacar lecciones que el BC estuvo callado por un par de semanas”.

El exsecretario de Estado planteó que quizás los consejeros del Banco Central podrían haber señalado con antelación que iban a actuar ante la escalada de la divisa.

“Creo que el comunicado es un poco forzado, porque ya se lo había pedido el gobierno, porque hacer un comunicado ya es una cosa media rara. Habría preferido que las autoridades lo hicieran en algún momento. Hubo un par de consejeros que dijeron estamos flotando, nuestro régimen es flotación. Hasta ese momento pensé que no había razones muy fuertes para intervenir, pero los movimientos son muy dramáticos, entonces en pocos días ese diagnóstico puede cambiar. Siempre dijeron el BC puede intervenir si las condiciones lo ameritan. Bueno en cualquier momento alguna autoridad podría haber dicho estamos más cerca de que las condiciones lo ameriten. Nadie tiene la bola mágica para decir qué hubiera pasado con esas declaraciones”, dijo Valdés.

Bono Invierno

El gobierno anunció a inicios de esta semana un bono invierno Chile Apoya el que se entregará por una sola vez a 7,5 millones de personas. El exministro coincidió con Mario Marcel y Rosanna Costa que el impacto en el IPC es marginal, pero señaló que es importante que estas medidas no se repitan en el tiempo.

“Creo que Rosanna Costa tiene razón cuando dice que es marginal. De hecho, ellos tienen los modelos más sofisticados para estimar estas cosas. La magnitud de este bono es como 0,3 puntos del PIB, y eso con los elementos que yo uso, da como entre 0,1-0,15 de más inflación, entonces es pequeño. Pero no es cero. Ahora lo más importante es que esto no se repita, porque la cantidad de cosas que hemos hecho en Chile por una sola vez, ya se empieza a acumular demasiado”, indicó.

Y finalizó diciendo que la labor de un economista es alertar sobre los efectos de estas medidas que se van acumulando en el tiempo.

“La verdad es que el mundo político le encanta hacer cosas que son populares en el corto plazo, y que traen problemas en el mediano plazo. Ya llevamos varias de esas. La labor de un economista es ir alertando sobre estas cosas. Alejandro Micco lo comparó con el bono que se entregó para la crisis de 2008, por parte de la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Decían la popularidad de la presidenta se debió a ese bono. Ese bono es más chico que este, y este bono es mucho más chico que los que se dieron el año pasado. Se nos pasó de madre la dimensionalidad de estas cosas. Siempre los efectos macro son marginales. Hay que tener cuidado con todas estas políticas, porque vamos sumando pequeños márgenes y se van sumando problemas”, enfatizó.