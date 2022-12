Rodrigo Vergara advierte por posible impacto negativo en la recuperación económica de nuevos retiros de las AFP

En medio del complejo escenario económico que enfrenta el país, el investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, se mostró optimista respecto a las perspectivas a mediano plazo, pero advirtió que una mayor presión por nuevas ayudas sociales y retiros de los fondos de pensiones podrían obstaculizar el proceso de recuperación.

Señaló que, si bien, las proyecciones tanto de las autoridades económicas como del mercado apuntan a una contracción de la economía de entre 1% y 2% para el próximo año, es una recesión parecida a la que hubo el año 2009 y a la que hubo el año 1999 y, que, por lo tanto, es una recesión importante pero no como las que ha tenido Chile en sus peores momentos.

“Creo que estamos en un periodo de recesión, claramente, un periodo que se va a prolongar al menos por una buena parte del primer semestre, y que vamos a tener un crecimiento anual de menos 1% o menos 2% que es lo que tiene el Banco Central, Hacienda y lo que tiene la mayor parte del mercado entonces yo entiendo que el ministro (de Hacienda, Mario Marcel) de alguna forma esté diciendo esto no es un desastre, no es lo peor y yo le encuentro la razón, estamos hablando de un ajuste, un ajuste necesario pero obviamente que es un ajuste doloroso yo creo que no cabe duda”, dijo en entrevista con Radio Infinita.

Vergara sostuvo que la economía está avanzando de menos a más, sin embargo planteó que uno de los principales riesgos para el 2023 es que, precisamente, debido a que la economía está en un proceso recesivo, “políticamente va a ser bastante tentador promover políticas expansionistas que serían pan para hoy y hambre para mañana”.

Al respecto enfatizó que una de las cosas positivas de 2022 ha sido el ajuste fiscal.

Asimismo, indicó que “de alguna forma ya se ha insinuado que vuelvan las presiones por retiros (de las AFP) sería una política bastante negativa, sería pan para un tiempo corto, hambre para adelante y complicaría aún más la labor de bajar la tasa de interés”.

Control de la inflación

En noviembre la inflación registró un sorpresivo aumento de 1% el doble de lo que esperaba el mercado llevando a la medición anual a subir desde el 12,8% de octubre a 13,3% y a cortar una racha de dos desaceleraciones seguidas. Con ello, retornó a los registros de septiembre y se ubicó en máximos históricos desde 1994.

Sobre las medidas que han tomado las autoridades para enfrentar la inusual alza en los precios Vergara sostuvo que “el Banco Central ha hecho bien su pega, Hacienda ha hecho bien su pega. en esta materia, y, por lo tanto, yo creo que la inflación va a empezar a bajar y va a empezar a bajar en forma relativamente significativa, de hecho, las proyecciones del mercado para el año próximo están algo por arriba del 4%”.

Entonces estimó que si el gasto fiscal se mantiene tal como está previsto en el presupuesto, y no se producen nuevos retiros de fondos previsionales, se generará una reducción importante en la inflación que permitirá al Banco Central comenzar a bajar las tasas de interés.

A inicios de diciembre el consejo del Banco Central, después de un año y medio de consecutivas alzas en la tasa de interés, resolvió dejar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 11,25%, precisando que el ciclo de incrementos, que comenzó en julio de 2021, se daba por finalizado. Sin embargo, las minutas del encuentro, realizado el 6 de este mes, confirmaron que el instituto emisor no tiene definida una fecha para iniciar el ciclo de bajas.

Menor incertidumbre política

En cuanto al contexto político valoró el resultado del Plebiscito del 4 de septiembre. “El rechazo a la Constitución que se planteó en ese entonces es positivo desde el punto de vista económico y, de hecho, produce tranquilidad en los mercados y yo creo que eso se ha visto hoy día más aún, creo que las bases constitucionales que se acordaron en el Congreso también son positivas”, afirmó.

Añadió que “obviamente todavía queda mucha agua que pasar debajo del puente, pero desde este punto de vista, al menos la situación política se ha tranquilizado, hoy yo creo que hay menos incertidumbre de la que había hace un tiempo atrás y en ese sentido la noticias han ido por el lado positivo”.

Dijo que si bien existen algunos riesgos por las reformas que está planteando el gobierno, al menos el Ejecutivo ya ha moderado su propuesta en el caso de la reforma tributaria y que dada la composición del Congreso probablemente todas las partes tendrán que ceder lo cual es positivo.