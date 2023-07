Senador Lagos Weber afirma que no avanzar en un pacto fiscal le hace un flaco favor al gobierno

El gobierno sigue adelante con reuniones para avanzar en un pacto fiscal. El ministro Marcel puso sobre la mesa cambios a la norma antielusión, denunciante anónimo y medidas para reducir la informalidad, para intentar llegar a un acuerdo. El senador Ricardo Lagos Weber, quien integra la comisión de Hacienda de la cámara alta, dijo que no avanzar le hace un flaco favor al gobierno.

“No hay de otra en una democracia razonable que avanzar en la medida de tu fuerza. No hay ningún pecado, ninguna derrota que cuando quiero 100 y obtengo 70 porque no tenía fuerza para más, bueno sirvo los 70, cacareo los 70, me pongo contento con los 70, y los 30 que faltan veo si puedo conseguir en el futuro un apoyo ciudadano que me de la mayoría que requiero para obtener eso. Eso hay que trabajarlo. Creo que no avanzar le hace un flaco favor al gobierno, y no solo al gobierno. Soy de centro izquierda y creo que con el statu quo no gano nada, al contrario. Uno no puede ser gobierno o apoyar a un gobierno que después no tiene avances. Tiene que tener delivery un gobierno, entregar cosas”, dijo el senador en Radio Infinita.

Luego indicó que “quiero ser optimista y soy optimista de que vamos a ser capaces de levantar la mirada y ver qué es lo más razonable que podemos abordar pensando en el mediano plazo. Tenemos una oportunidad desde el punto de vista de las fuerzas políticas, dado que no hay mayoría para el gobierno en la cámara, y en el Senado estamos prácticamente empatados. Creo que para todos puede ser un buen incentivo llegar al entendimiento, porque vamos a tener que encontrar ese punto intermedio, que no es necesariamente la mitad del camino, pero es algo que aporte a nuestro desarrollo”.

El senador PPD, explicó además algunas medidas que se podrían abordar para llegar a un acuerdo en el tema tributario.

“Estoy pensando en abordar ciertas medidas para la modernización del Estado. En abordar medidas para lo que es gestión de los recursos públicos. Introducir mayores medidas de transparencia, mayores exigencias. No todo tiene que entrar a regir de un día para otro, pero puedes tener un plan ahí. Tercero, la posibilidad de despejar por un tiempo la discusión tributaria, en la medida que el pacto fiscal vaya asociado a este tema”, señaló.

Por último, insistió en que este es un buen momento para llegar a un entendimiento, debido a la composición del Congreso.

“Cuando hubo la primera reunión hace 10 días con el ministro Marcel y la CPC, el tema que no se tocó fue el tema tributario, y se habló de modernización del Estado, medidas pro crecimiento. Un paquete de medidas de distinta naturaleza y quedaron de conversar sobre ese documento. Entiendo que exprofeso no se habló del tema tributario para no enredarlo”, indicó.

Asimismo, señaló que “si fuera alguien de oposición o alguien vinculado al tema económico, tengo dos alternativas. Aprovecho mi mayoría temporal y no hago nada, o aprovecho esta mayoría para tratar de alcanzar un entendimiento que me dé tranquilidad para el mediano plazo. Hay algo de voluntarismo, sí puede ser, pero quiero creer que vamos a tener esa capacidad”.