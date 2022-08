Ventas de chips caerían aún más mientras crece temor a recesión

Las ventas de chips se desacelerarían más de lo esperado mientras la economía internacional se tambalea bajo el peso de los rápidos aumentos de las tasas de interés y los crecientes riesgos geopolíticos, lo que alimenta el temor a un recesión mundial.

World Semiconductor Trade Statistics, un organismo sin fines de lucro que realiza un seguimiento de los envíos, redujo sus perspectivas de crecimiento del mercado para este año de un 16,3% a un 13,9%. Para 2023, prevé que las ventas de chips aumenten solo un 4,6%, el menor crecimiento desde 2019.

Todavía se espera que el mercado supere los US$600.000 millones este año, según WSTS. El crecimiento previsto para el próximo año sería el más débil desde la caída del 12% de las ventas en el punto álgido de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Las ventas de chips son un importante indicador de la actividad económica mundial, ya que los hogares y las empresas dependen cada vez más de los dispositivos digitales y los servicios en línea para consumir y expandirse. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó este mes la llamada Ley de CHIPS y Ciencia, destinada a fortalecer la industria de semiconductores estadounidenses mientras China se apresura a expandir su propia capacidad de fabricación de chips.

El próximo año, Japón probablemente experimentará el mayor crecimiento de las ventas, con un 5%, seguido de América, con un 4,8% y la región de Asia-Pacífico, con un 4,7%, según WSTS. Europa, donde la guerra de Rusia contra Ucrania está repercutiendo en la economía del continente, probablemente registrará una expansión de solo el 3,2%.

El Fondo Monetario Internacional rebajó el mes pasado su pronóstico de crecimiento mundial y dijo que 2023 podría ser un año más difícil que el actual. Un modelo de Bloomberg Economics estima una probabilidad del 100% de una recesión en EE.UU. dentro de los próximos 24 meses.

WSTS, cuya sede está en Morgan Hill, California, incluye entre sus miembros a Texas Instruments Inc., Samsung Electronics Co., Sony Semiconductor Solutions Corp y Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., según su sitio web.