Amazon perseguido por aumento de precios a medida que crecen los temores de coronavirus

Amazon, Inc. está luchando por eliminar a los vendedores externos que cobran precios exorbitantes por suministros de limpieza que matan el virus, desinfectantes para manos y otros productos en alta demanda en medio de los temores de coronavirus.

La compañía dijo que ha eliminado decenas de miles de artículos debido a precios irrazonablemente altos y que está tomando medidas contra los vendedores que hacen reclamos sin fundamento.

“No hay lugar para reclamos falsos y aumento de precios en Amazon”, afirmó el miércoles Dharmesh Mehta, vicepresidente mundial de confianza de clientes y soporte de socios de Amazon, en una audiencia de protección al consumidor en Washington, D.C.

Los precios más altos de lo normal persistieron el miércoles en Amazon y en otros lugares en línea. Entre los artículos enumerados para la venta en Amazon había un contenedor de 70 toallitas desinfectantes Clorox por US$27.99, aproximadamente cinco veces el costo típico. Un paquete de 8 onzas de dos botellas de desinfectante para manos Purell se incluyó en US$49.99, más de seis veces lo que cobran los principales minoristas.

Los funcionarios de salud han dicho que lavarse las manos y las superficies con desinfectante doméstico son fundamentales para detener la propagación del virus.

Las ventas de desinfectante para manos en Estados Unidos aumentaron un 54% en la semana que terminó el 22 de febrero en comparación con el mismo período del año anterior, según Nielsen. Las ventas de termómetros aumentaron un 34% y las ventas de desinfectantes en aerosol aumentaron un 19%, precisó la firma.

El aumento de precios no se limita a Amazon. Los mercados en línea como eBay Inc. y Facebook Inc. presentaron precios igualmente altos. Walmart Inc. también tuvo casos de precios en línea más altos de lo habitual de vendedores externos, o de terceros.

Un portavoz de Walmart expresó el miércoles que la compañía está monitoreando de cerca la situación y eliminando cualquier artículo con precios anormalmente altos. Los compradores también pueden alertar a la compañía sobre cualquier aumento de precios, dijo.

Los principales minoristas en línea y minoristas en todo el país., desde grandes almacenes hasta cadenas de farmacias, han mantenido los precios estables a medida que los compradores limpian rápidamente los estantes. Los sitios web de Target Corp., CVS Health Corp., Walgreens Boots Alliance Inc. y Home Depot Inc. mostraron productos en demanda a precios típicos, pero los artículos se agotaron en gran medida. Esas empresas compran productos directamente de los fabricantes.

“El suministro de productos continúa siendo fluido, y estamos reabasteciendo lo más rápido posible”, señaló CVS en un comunicado. Un portavoz de Walgreens manifestó que la compañía está viendo una escasez temporal en algunas tiendas.

Las toallitas, aerosoles y jabones desinfectantes para manos de la marca Purell se encuentran entre los artículos más solicitados en línea y en las tiendas. La empresa matriz Gojo Industries Inc. implementó un "equipo de preparación para el aumento de la demanda" en diciembre en anticipación de un aumento en las ventas y comenzó a limitar las ventas a los minoristas hace unas semanas en un esfuerzo por garantizar suministros adecuados a los establecimientos médicos, que comprenden el mayor segmento comercial de Purell, dijo una portavoz de la compañía.

“Esta es la mejor manera de distribuir el producto de manera uniforme en los lugares donde más se necesita”, explicó. “Este enfoque también ayuda a evitar que los malos actores acumulen almacenamiento y aumenten los precios”.

Clorox Co., con una lista de productos de limpieza que incluye aerosoles y toallitas desinfectantes, afirmó la semana pasada que estaba preparada para un aumento en la demanda. Sus productos se encontraban entre los que se agotaron o escasearon en los minoristas en línea y minoristas en todo el país.

Una portavoz de Clorox dijo que la compañía tiene un equipo de suministro de productos desinfectantes que trabaja las 24 horas para reponer los suministros lo más rápido posible. Sobre el aumento de precios, expresó, “es muy decepcionante ver a los vendedores haciendo esto en un momento en que las personas necesitan acceso a productos desinfectantes”.

Los altos precios son particularmente problemáticos para combatir la propagación del coronavirus porque las personas con ingresos más bajos, que dependen más del transporte público y tienen menos probabilidades de aislarse, tienen un mayor riesgo de propagarse y contraer el virus, precisó la científica del comportamiento de la Universidad de Michigan, Aradhna Krishna, que estudia el comportamiento de los precios. Racionar el suministro también tiende a ser ineficaz en tiempos de crisis, dijo.

“Incluso abastecerse tiene problemas morales y éticos”, manifestó. “Es una situación muy difícil”.