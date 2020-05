El coronavirus termina con el ajuste de cuentas que comenzó Amazon en el retail

Amazon perjudicó a muchos minoristas. El coronavirus acabará con algunos de ellos.

A pesar de que los centros comerciales y las tiendas comienzan a reabrir, la pandemia de Covid-19 ha afectado a una industria ya afectada por el cambio a las compras en línea. Más de dos millones de empleos minoristas desaparecieron en abril cuando muchas tiendas cerraron. El daño será claro el viernes cuando el gobierno de EEUU informe lo que se espera que sea uno de los peores meses para los minoristas desde la Segunda Guerra Mundial.

Se espera que aproximadamente 100.000 tiendas cierren en los próximos cinco años, más del triple del número que cerró durante la recesión anterior, a medida que el comercio electrónico salta a un cuarto de las ventas minoristas de EEUU, desde el 15% el año pasado, estima UBS. Se espera que el cambio turbo al comercio electrónico deprima aún más los márgenes de ganancias y acelere una sacudida en un país que ya tenía demasiado espacio físico para un mundo cada vez más digital.

Justo este mes, el minorista de lujo Neiman Marcus Group Inc., el vendedor de ropa J.Crew Group Inc. y Stage Stores Inc., un operador de grandes almacenes rurales, han solicitado protección por bancarrota. J.C.Penney Co. se tambalea al borde después de perder dos pagos de intereses. Colectivamente, operaron aproximadamente 2.500 tiendas el año pasado y emplearon a casi 120.000 personas.

“Si este no es el apocalipsis minorista, no sé qué sería”, dijo Sarah Wyeth, analista principal de minoristas y restaurantes de S&P Global Ratings. Wyeth estima que hay un 50% de posibilidades de que 19 minoristas rastreados por S&P incumplan su deuda. Cinco minoristas dejaron de pagar durante la recesión de 2008.

El dolor se está sintiendo de manera aguda por las cadenas de ropa y los grandes almacenes con sede en centros comerciales que cojearon antes de la pandemia. J.Crew ha perdido dinero durante seis años consecutivos. Penney no ha registrado una ganancia anual en nueve años.

Pero esas cadenas que eran populares antes de la pandemia están atrayendo a los compradores a medida que se levantan las restricciones. Después de estar atrapados en su casa, las personas se pusieron máscaras esta semana y se pusieron en fila para controlar la temperatura para ingresar a las tiendas de Apple Inc. en Charleston, Carolina del Sur, y acudieron en masa a las tiendas de lujo en París.

“Los consumidores están muy emocionados de volver”, afirmó Jide Zeitlin, director ejecutivo de Copes, Tapestry Inc., que ha estado reabriendo tiendas en todo el mundo. A finales de esta semana, habrá reabierto 300 ubicaciones, que también incluyen las marcas Kate Spade y Stuart Weitzman, en Norteamérica, pero solo con recogida en la acera o en la tienda. “Es una construcción gradual. No es un interruptor de luz que se apaga y se enciende de inmediato”.

Zeitlin dijo que las líneas entre las compras físicas y digitales son borrosas, ya que los clientes a menudo investigan artículos en línea antes de comprarlos en tiendas y viceversa. Como tal, planea exigir a las tiendas físicas que registren mayores ganancias para justificar su existencia, lo que podría resultar en menos tiendas después de la pandemia.

Sonia Syngal, quien asumió el cargo de CEO de Gap Inc. a mediados de marzo, expresó que la compañía probablemente reabrirá menos tiendas para su marca insignia Gap. “Utilizaremos esto como una oportunidad para remodelar la empresa para que luzca como se verá en los próximos 50 años”, precisó Syngal en una entrevista la semana pasada. El propietario de Old Navy, Banana Republic y otras cadenas tenía más de 3.300 tiendas en todo el mundo el año pasado.

En este momento, el año pasado, Brittany Croffie, de 25 años, estaba comprando nuevos vestidos, sandalias y gafas de sol para las próximas fiestas de cumpleaños, barbacoas de verano y fines de semana en bares. En las últimas cuatro semanas, sus únicas compras han sido una nueva computadora portátil y productos para el cuidado de la piel, dijo Croffie, una técnica de fisioterapia en Maryland.

Afirmó que es probable que su cambio de hábito se mantenga a largo plazo. “He estado ahorrando mucho dinero desde que no he estado comprando ropa”, dijo Croffie. “Definitivamente me está enseñando cómo puedo gastar en otras cosas que valen la pena, como mis experiencias cuando salgo”.

Eventualmente, el mundo volverá a la normalidad y todavía habrá personas que vean las compras en las tiendas como entretenimiento y quieran probarse la ropa antes de comprarla. Pero algunas cadenas no tendrán suficiente efectivo para salir del otro lado.

Muchos minoristas estaban en terreno inestable antes de que los gobiernos estatales y locales exigieran a las personas que se refugiaran en sus hogares. Aproximadamente las tres cuartas partes de los minoristas rastreados por S&P tenían su deuda calificada como basura antes de la pandemia, incluidos nombres conocidos como Abercrombie & Fitch Co. y Foot Locker Inc. Macy’s Inc. perdió su calificación de grado de inversión en febrero.

El auge de Amazon.com y las compras en línea, que dieron a los consumidores transparencia de precios y envío gratis, redujeron las ganancias. Las ganancias antes de intereses e impuestos cayeron al 7% de las ventas el año pasado, desde el 11% en 2012 en un grupo de 25 grandes minoristas, seguido por la consultora AlixPartners LLP. Durante ese período, el comercio electrónico aumentó al 18% de las ventas del 10%.

Patrik Frisk, director ejecutivo del fabricante de ropa deportiva Under Armour Inc., expresó que los próximos dos años forzarán decisiones difíciles en muchas marcas a medida que cambien las ventas en línea. “Todavía hay muchas tiendas y todavía hay muchos metros cuadrados, por lo que seguramente habrá ganadores y perdedores en este entorno”, explicó Frisk a los inversionistas esta semana. “Eso no es solo en nuestro sector. Creo que eso es en general en el comercio minorista”.

UBS estima que el número de tiendas minoristas en EEUU caerá a 782.000 en los próximos cinco años desde 883.000 el año pasado. Esa es una eliminación mucho mayor que durante la recesión de 2008, cuando cerraron 28.455 tiendas.

“Regresando en los últimos 20 años, el peor año para los cierres fue 2009 cuando el 2% de las tiendas cerraron”, señaló Jay Sole, analista de indumentaria y calzado de UBS. “Nuestro pronóstico prevé que el 2% de las tiendas cierren cada año hasta 2025”.

Antes de la pandemia, Macy's dijo que cerraría unos 125 de sus 580 grandes almacenes en los próximos tres años. Los cerró temporalmente a todos en marzo. La compañía ha comenzado a reabrir muchas de sus tiendas este mes, aunque su director ejecutivo espera que las ubicaciones que regresan primero hagan menos de una quinta parte de su volumen de ventas normal inicialmente.

“Todavía habrá un papel real para las tiendas”, manifestó el CEO de Macy, Jeff Gennette, en una entrevista reciente, pero agregó que el negocio digital será aún más importante y una parte más importante de las ventas de su compañía.

Se espera que Amazon.com y Walmart Inc., que estaban ganando participación, continúen haciéndolo.

Walmart comenzó a usar 2.400 de sus alrededor de 4.700 tiendas en EEUU para reunir y enviar pedidos en línea, en comparación con 130 tiendas hace cuatro semanas, según personas familiarizadas con la situación. También está planeando comenzar a ofrecer la entrega a domicilio de algunos artículos de farmacia, como recetas, dijo una de las personas.

Roadie Inc., una firma con sede en Atlanta que vincula a empresas y personas a una red de conductores de entregas de crowdsourcing, ha agregado más de 3.000 tiendas minoristas desde el 1 de abril, afirmó el presidente ejecutivo Marc Gorlin. “Los minoristas con los que ya estamos trabajando están abriendo capacidad de entrega adicional a gran velocidad”, dijo, “y los nuevos clientes nos preguntan qué tan rápido podemos aumentar”.