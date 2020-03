Empresas compiten por dinero en efectivo en la crisis del coronavirus

A medida que el brote de coronavirus parece extenderse, algunas de las compañías más grandes y mejor capitalizadas del mundo compiten por dinero en efectivo.

Airbus y Royal Dutch Shell se unieron a la lucha de las compañías que recortan costos, dejan de lado las recompras o recortan dividendos y piden a los bancos que extiendan el crédito.

En respuesta a la rápida propagación del coronavirus en todo el mundo, los minoristas han cerrado tiendas y las empresas de otras industrias han ordenado a los empleados que trabajen desde sus hogares. Los fabricantes han cerrado plantas y los hoteleros han comenzado a despedir empleados. Muchos gobiernos han impuesto restricciones a grandes reuniones destinadas a reducir la propagación del virus.

Ford Motor Co. dijo el jueves que estaba suspendiendo su dividendo para tratar de preservar su cada vez menor cantidad de efectivo. El gigante minero Freeport-McMoRan Inc. anunció el lunes que reduciría sus dividendos, y los analistas esperan que algunos mineros hagan lo mismo.

Varios minoristas de EE.UU., presionados por una caída en los ingresos después de cerrar sus tiendas, se han movido para reducir sus líneas de crédito en los últimos días. El viernes, Macy’s Inc. aprovechó su línea de crédito de US$1,5 mil millones y suspendió su dividendo trimestral. A principios de la semana pasada, J.C. Penney Co. tomó prestados US$1,25 mil millones de su línea de crédito para aumentar su posición de efectivo y preservar la flexibilidad financiera, dijo el minorista en una declaración financiera el viernes.

El sábado, Best Buy Co. retiró su línea de crédito total de US$1,25 mil millones y suspendió sus recompras de acciones. AT&T Inc. ha suspendido la recompra de acciones, ya que busca preservar el efectivo, mientras que General Electric Co. dijo que reduciría el 10% de sus trabajadores de aviación de EE.UU.

Las compañías petroleras se han visto muy afectadas por la combinación de la caída de la demanda provocada por la pandemia y por el aumento de la oferta de Arabia Saudita, que ha resultado en la reducción de los precios del crudo a la mitad en cuestión de semanas. Al mismo tiempo, el coronavirus ha atrofiado la industria aeroespacial, lo que ha provocado la puesta a tierra de flotas en todo el mundo y ha provocado una gran cantidad de aplazamientos de pedidos para nuevos aviones.

Occidental Petroleum Corp. recortó su dividendo a principios de este mes, mientras que Total S.A. de Francia obtuvo ahorros de US$ 5 mil millones a través de la reducción de costos y obtuvo un préstamo de US$ 4 mil millones para compensar el déficit esperado de US$ 9 mil millones causado por los precios más bajos del petróleo. Los precios más bajos de la energía están ayudando a los requisitos de capital de trabajo del sector, pero en última instancia la caída del petróleo afectará sus ganancias.

Shell detuvo su programa de recompra de acciones y dijo el lunes que planea recortar gastos para aumentar su balance. El gigante petrolero conservó su dividendo, pero detuvo el programa de recompra de acciones de US$ 25 mil millones que lanzó en julio de 2018. Las inversiones se redujeron en un 20% a US$20 mil millones.

"La combinación de la fuerte caída de la demanda de petróleo y el rápido aumento de la oferta puede ser única, pero Shell ha resistido la volatilidad del mercado muchas veces en el pasado", dijo el presidente ejecutivo Ben van Beurden.

Shell dijo que su liquidez se mantuvo fuerte con US$20 mil millones en efectivo y US$10 mil millones en líneas de crédito no utilizadas.

Al mismo tiempo, Airbus dijo que estaba bajando su orientación para todo el año y aumentando su línea de crédito en aproximadamente US$10,7 mil millones, ya que gestiona la caída en la industria de la aviación por el brote de coronavirus.

Ha retirado su propuesta de dividendos de 2019 valorada en alrededor de US$1,5 mil millones en efectivo y está suspendiendo un pago adicional a los fondos de pensiones. La compañía ahora tiene alrededor de US$ 32 mil millones en liquidez disponible, dijo en un comunicado el lunes.

La compañía también está reabriendo sus fábricas en Francia y España a tarifas reducidas el lunes después de pausar la producción para limpiar en profundidad las instalaciones y proporcionar medidas de seguridad para el personal.

La medida de Airbus sigue los esfuerzos similares realizados por Boeing Co. que dijo el viernes que estaba suspendiendo su dividendo, mientras que el presidente ejecutivo David Calhoun y el presidente Larry Kellner renuncian al pago durante el resto del año. El fabricante estadounidense de aviones está buscando al menos US$ 60 mil millones en ayuda financiera de fuentes privadas, así como el apoyo de los contribuyentes, para sí mismo, proveedores y el sector aeroespacial en general.