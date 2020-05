Estados Unidos está atascado en casa, pero las empresas de delivery todavía luchan por obtener ganancias

La pandemia del coronavirus le dio a las empresas de delivery una oportunidad comercial sin precedentes: millones de estadounidenses se quedaron atrapados en sus hogares, perdiendo sus restaurantes favoritos.

Sin embargo, están luchando para beneficiarse de uno de los mayores mercados de entrega de alimentos en décadas. Empresas como Grubhub Inc. y la división Uber Eats de Uber Technologies Inc., están perdiendo dinero en los pedidos de entrega o apenas están llegando al punto de equilibrio. Y dicen que no están seguros de cuántos comensales se quedarán con el delivery, después de que los pedidos de quedarse en casa estén relajados.

Las ventas de Grubhub, Uber Eats, DoorDash Inc. y Postmates Inc. están creciendo, según las compañías y los datos de las tarjetas de crédito.

Sin embargo, el aumento de los costos para financiar promociones y equipos de seguridad, por un lado, y la presión para reducir las comisiones de los restaurantes, por otro, han creado una propuesta financiera aún peor para las empresas de entrega de alimentos.

En una señal de posible consolidación por delante, Uber está buscando adquirir Grubhub, según personas familiarizadas con el asunto, un acuerdo que crearía el mayor servicio de delivery del país.

Pierre-Dimitri Gore-Coty, vicepresidente de Uber Eats, afirmó en una entrevista reciente que mejorar la rentabilidad es el objetivo principal de la compañía. Por ejemplo, la semana pasada Uber dejó de entregar alimentos en ocho mercados internacionales donde dijo que no era un jugador dominante.

Huseyin Yasar, subdirector de renta variable de Carmignac, una firma francesa de gestión de activos que recientemente cortó su posición en Grubhub, expresó que la competencia era insostenible.

“Pérdidas altas, quemar efectivo, básicamente entregar comida gratis”, dijo, de las compañías de delivery en Estados Unidos.

Algunos restaurantes dicen que están perdiendo la paciencia con las tarifas que cobran las empresas de entrega para pagar a los conductores y gastar en marketing para llegar a los clientes, entre otros costos.

Jason Dicken, dueño de dos restaurantes Spudz-N-Stuff en Evansville, Ind., señaló que le pidió a los clientes que le ordenaran directamente, no que pidieran por aplicaciones. En su estado de abril enGrubhub mostró US$10.788,02 en pedidos por los cuales recibió US$5.918,06 después de tarifas, comisiones y “ajustes de pedidos” de clientes con quejas. Él dice que si todos esos clientes hubieran hecho sus pedidos directamente en sus restaurantes y hubieran usado sus conductores de reparto, habría ganado al menos US$3.000 más. Y él habría obtenido ese flujo de caja crítico de inmediato.

"No me pagaron el alquiler. Es difícil para un restaurante flotar tanto”, dijo.

Los ejecutivos de reparto reconocen que la crisis ha exacerbado las tensiones con los restaurantes.

“Estamos haciendo todo lo que podemos imaginar para ayudar a los restaurantes porque, al final del día, el negocio de los restaurantes es nuestro negocio”, afirmó el presidente ejecutivo de Grubhub, Matt Maloney, a los inversionistas la semana pasada.

Grubhub expresó que apenas se está recuperando, ya que canaliza la mayor parte de sus ganancias en equipos de seguridad para conductores e incentivos para mantener a los clientes haciendo pedidos. La compañía con sede en Chicago señaló que espera ganancias después de gastos de US$5 millones durante su trimestre actual, un 90% menos que en el mismo período del año pasado.

Grubhub gastó US$27 millones en publicidad en EEUU entre el 2 de febrero y el 27 de abril, un 40% más que en el período del año anterior, según la firma de rastreo de la industria Kantar. DoorDash aumentó el gasto en publicidad en un 35%, mientras que Postmates aumentó el gasto en publicidad en un 82%.

Algunos restaurantes dicen que las compañías de reparto les han ayudado a realizar ventas mientras sus comedores están cerrados. Darden Restaurants Inc., propietaria de Olive Garden y otras cadenas, y Waffle House Inc. se unieron por primera vez a empresas de reparto durante la crisis.

Waffle House planea seguir ofreciendo entregas a través de Postmates incluso cuando vuelva a abrir restaurantes, manifestó una portavoz.

Sol Yamini, presidente de la cadena de tiendas de conveniencia de California Pink Dot, aseveró que Postmates salvó su negocio a pesar de la comisión que toma la empresa de entrega. “Puedes pagar a tus empleados, puedes pagar el alquiler. Todavía puedes funcionar”, dijo.

Antes de la pandemia, las compañías de entrega aprovecharon el efectivo de los inversionistas para expandirse en EEUU hacia las fortalezas de los demás, lo que alimentó la competencia en los últimos dos años. DoorDash, Uber Eats, Postmates y Grubhub prestan servicios en más de 3.000 ciudades, o a más del 70% de la población de EEUU.

Pero la pandemia ha creado desafíos adicionales que las compañías de entrega no habían enfrentado antes. Hay más competencia para los negocios de delivery, con restaurantes desesperados por más ventas que firman acuerdos con más compañías de entrega. Eso está poniendo fin a los acuerdos exclusivos que algunas compañías de entrega de alimentos tenían con cadenas como Shake Shack Inc. y MOD Super-Fast Pizza Holdings.

La entrega fue la forma menos preferida de obtener comida para llevar en el restaurante en marzo, según la firma de investigación de la industria NPD Group Inc. La participación de Drivethrough en las transacciones en los restaurantes fue la que más ganó durante el período, mientras que la comida para llevar también aumentó.

Chris Kyne, de Sterling, Massachusetts, intentó pedir comida china en una aplicación de entrega para nueve personas durante la pandemia. La aplicación canceló su pedido, lo que lo llevó a llamar al restaurante para que lo recogieran. Resultó ser más barato y más fácil, dijo. "Si no puedo confiar en ello, tengo que ir en otra dirección".

Las cadenas de restaurantes como Cheesecake Factory Inc., Chipotle Mexican Grill Inc. y la empresa matriz de Applebee, Dine Brands Global Inc., están invirtiendo en operaciones de reparto que les son más rentables que las asociaciones de entrega.

“Es una conexión directa entre nosotros y el invitado”, afirmó el CEO de Dine Brands, Steve Joyce, en una entrevista. “Claramente, esa es nuestra preferencia”.

Los servicios de reserva de asientos como Tock también están tratando de entrar en el negocio para llevar a cabo el corretaje de servicios de delivery para restaurantes que dicen cobran comisiones más bajas que las compañías establecidas.

Y al menos media docena de ciudades imponen o debaten límites a las tarifas que las empresas de delivery pueden cobrar a los restaurantes durante la pandemia, consumiendo ganancias en algunos de sus mercados más grandes.

Michael Androw, propietario de E & D Pizza Company en Avon, Connecticut, expresó que prefiere cuando los clientes recogen sus alimentos porque puede controlar mejor los costos y la presentación, pero la entrega es esencial durante una crisis.

“Hay personas que piensan que el servicio de entrega a terceros es lo mejor desde el pan rebanado. Y hay personas que piensan que es el diablo. Ambos tienen razón", señaló.