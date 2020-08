Goldman Sachs compite por la tarjeta de crédito de General Motors, apostando a que comprará café con su automóvil

Goldman Sachs Group Inc. busca adquirir el negocio de tarjetas de crédito de General Motors Co., duplicando la inversión en banca de consumo y apostando por un futuro en el que la gente pague la gasolina, la comida para llevar y los alimentos desde el asiento del conductor.

La firma de Wall Street se encuentra entre un pequeño número de postores para el negocio de tarjetas de crédito del fabricante de automóviles, que tiene alrededor de US$3 mil millones en saldos pendientes, según personas familiarizadas con el asunto.

No hay garantía de que GM finalmente elija reemplazar a su actual emisor de tarjetas, Capital One Financial Corp., o que Goldman gane. Barclays PLC también está en marcha, dijeron algunas de las personas, y se espera una decisión en las próximas semanas.

Goldman lanzó su primera tarjeta de crédito el año pasado, asociándose con Apple Inc. y posicionándola como una alternativa segura y habilitada por tecnología a un producto obsoleto plagado de fraudes. La tarjeta Apple se emite digitalmente en los iPhones de los usuarios en minutos y utiliza datos de ubicación para categorizar y rastrear los gastos.

El banco acordó no lanzar otra tarjeta de marca compartida durante aproximadamente un año más, según personas familiarizadas con el asunto, pero ha sido abierto sobre su deseo de agregar más comerciantes. Tendrá que desbancar a los grandes bancos que dominan el espacio de marca compartida, incluidos Synchrony Financial y Citigroup Inc., cuyo exjefe de asociaciones de tarjetas, Scott Young, Goldman contrató en 2017 para buscar acuerdos similares.

Capital One ha emitido la tarjeta GM desde 2012 y todavía le queda alrededor de un año en el contrato.

En sus presentaciones a GM, Goldman y Barclays han promovido la idea de los automóviles como portales de comercio electrónico, afirmaron personas familiarizadas con el tema, un esfuerzo que el propio fabricante de automóviles ha adoptado. GM fue la primera gran empresa automovilística que permitió a los conductores pedir comida, pagar la gasolina y reservar estancias en hoteles desde las pantallas táctiles del salpicadero, y registró comercios como Dunkin ‘Brands Group Inc. y Shell.

Es parte de un esfuerzo más amplio para conectar dispositivos cotidianos a la web para fomentar las compras de los consumidores y recopilar datos. Esta tecnología ha tardado en afianzarse (no todo el mundo necesita un refrigerador que diga cuándo se está agotando la leche), pero aprovecha una tendencia más amplia de que el gasto del consumidor se vuelve más fluido y digital. La pandemia de coronavirus podría aumentar el atractivo al aumentar la demanda de comercio electrónico y recogida sin contacto.

El impulso es respaldado por redes de tarjetas como Visa Inc. y Mastercard Inc., que ganan dinero cuando las tarjetas se pasan, virtualmente o no. Estas empresas están ansiosas por expandir las compras más allá de los mostradores de pago y los sitios web de las tiendas.

Un acuerdo con GM haría avanzar las ambiciones de Goldman en Main Street. Desde el lanzamiento de su división de consumidores, Marcus, hace cuatro años, la firma ha acumulado US$7 mil millones en préstamos y apunta a US$20 mil millones para 2025. Los titulares de la Apple Card tenían US$2,3 mil millones en saldos pendientes al 30 de junio.

Sin una marca de consumidor conocida o sucursales físicas para atraer clientes, Goldman está recurriendo a asociaciones, con la esperanza de convertir a los usuarios de iPhone, conductores de GM, compradores de Amazon y miembros de AARP en clientes de Marcus.

En acuerdos como el que se está discutiendo, un banco nuevo generalmente acepta pagar una pequeña prima para comprar una cartera de tarjetas existente y espera recuperar el dinero fomentando más gastos, registrando más titulares de tarjetas y vendiéndolos en otros productos. Los acuerdos generalmente implican compartir las tarifas de intercambio de tarjetas y otros ingresos.

No es inusual que los comerciantes busquen nuevos emisores, a menudo para negociar un mejor arreglo financiero. Walmart Inc. reemplazó a Synchrony con Capital One en 2019, y Costco Wholesale Corp. cambió American Express Co. por Citigroup en 2016.