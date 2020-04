Head de Equity Research de BTG Pactual: “Brasil no está en la situación de Chile, que puede implementar agresivas políticas fiscales y mantenerse bien después de la crisis”

Luego del nerviosismo que instaló la crisis social, la situación fiscal de Chile ha mejorado el ánimo de los inversionistas frente al desempeño de los mercados de América Latina. En esa línea, el Head of Equity Research de BTG Pactual, Carlos Sequeira, destacó la capacidad de la economía local para enfrentar la crisis, además de entregar su visión sobre las oportunidades de inversión en la región.

“Creo que los países que probablemente lo harán mejor en la crisis o que tendrán un mejor desempeño en este proceso de vivir la crisis, son aquellos países que tienen una mejor situación fiscal y mayor capacidad de gastar dinero. Son países que han implementado estímulos fiscales más agresivos. Estos países son Chile y Perú, pero especialmente Chile, y ya lo están haciendo bien”, explicó Sequeira en una teleconferencia de BTG Pactual.

En la vereda opuesta, Sequeira destacó que Colombia podría mantenerse con una recomendación de subponderar a causa de los impactos por el desplome en los precios del petróleo.

En el caso de Brasil, Sequeira detalló que si bien el país no cuenta con las “mejores cuentas fiscales del mundo”, el gobierno se está llevando un agresivo paquete de estímulos que permiten respirar a la economía.

“Colombia sufrirá por los precios del petróleo y creo que probablemente será un país que se mantendrá subponderado por algún tiempo (...) Creo que Brasil están en el medio, no cuenta con sólidos números fiscales para soportar estímulos más agresivos, pero se están llevando un fuerte paquete de estímulos fiscales que permiten respirar a la economía, no es el caso de México que está haciendo muy poco para enfrentar la crisis. Pero no estamos en la situación de Chile, que puede llevar a cabo políticas agresivas y mantenerse estable después de la crisis, mientras que en Brasil, unos meses después, muchos preguntarán quién pagará la cuenta”, detalló Sequeira.