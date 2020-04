Jefe de productos para LatAm de Julius Baer: “A los inversionistas les preocupa que las restricciones en Chile amplifiquen el impacto negativo de los meses de disturbios”

En solo tres meses, el brote de coronavirus borró cerca de US$4 billones (millones de millones) del valor que se proyectaba para este año, previo a la pandemia, lo que equivale a 13 veces el tamaño de la economía de Chile. Esa es la estimación que entrega el jefe de soluciones y productos de inversión para Latinoamérica de Julius Baer, Esteban Polidura, para describir la magnitud de la recesión actual.

Si bien detalla que la contracción será más profunda que la provocada por la crisis subprime, indica que es posible pensar en una pronta reapertura de la economía global. Eso sí, Polidura destaca que levantar las cuarentenas antes de tiempo es uno de los mayores riesgos.

Respecto a Chile, la visión de Julius Baer no trae buenas noticias: “Los inversionistas están preocupados de que las medidas restrictivas amplifiquen el impacto negativo que generaron los meses de disturbios”, dice Polidura.

¿Cuál es su diagnóstico para la economía global?

La crisis del coronavirus es un shock externo y no un problema de riesgo sistémico. Las diversas medidas de contención han originado un ambiente recesivo, donde los servicios se han visto más afectados que la manufactura. Pero a medida que la pandemia se extiende, los datos de la actividad industrial podrían deteriorarse severamente. Sin embargo, las múltiples respuestas de política fiscal y monetaria tienen una buena oportunidad de evitar un colapso financiero y económico en el mundo. Además, la propagación del desempleo y un creciente número de bancarrotas presionarán a las autoridades para que tomen más medidas. Nuestro equipo destaca que algunos signos positivos comienzan a surgir. Primero, los expertos creen que las infecciones en los Estados Unidos y Europa deberían estabilizarse en los próximos días. Mientras tanto, China continental ya está registrando menos nuevas infecciones. En segundo lugar, los bancos centrales mantendrán una liquidez extremadamente generosa para respaldar una recuperación cíclica en 2020, lo que permitirá una mayor inflación. Y tercero, los indicadores económicos de alta frecuencia sugieren que la actividad general en China está volviendo lentamente a la normalidad.

¿Cuáles son los mayores riesgos?

Levantar las medidas de contención de manera anticipada es hoy en día uno de los riesgos más grandes, ya que podría traer efectos negativos a las economías si se dispara una segunda ola de infecciones. En este sentido, Wuhan en China ha finalizado formalmente el bloqueo de 77 días en la ciudad, permitiendo viajes de ida y vuelta para personas sanas. Pero los epidemiólogos sospechan que las autoridades chinas no han reportado los datos reales de infecciones y muertes desde hace tiempo. La enfermedad ha afectado especialmente a los Estados Unidos. Se han reportado alrededor de 575.000 casos en el país y casi 23 mil pacientes han muerto. Sin embargo, existe la esperanza de que varias áreas estén llegando a su punto máximo. Esto empuja a muchos a creer que la pronta reapertura de la economía es posible. Incluso Italia y España podrían pronto reiniciar gradualmente sus actividades. Es importante resaltar que no se espera una vacuna o un tratamiento efectivo para el coronavirus antes de 2021. A su vez, la Organización Mundial de la Salud continúa instando a los países a no levantar las restricciones prematuramente, ya que es probable que una segunda ola de infecciones impacte a todo el mundo si las personas se vuelven complacientes.

¿Cuáles son las proyecciones de Julius Baer? ¿Qué tipo de recesión ven?

El escenario base de nuestros analistas, para el cual asignan 75% de probabilidad, incluye una contracción económica en 2020 del 2,3% en todo el mundo, 4% en los Estados Unidos y 7,0% en la Eurozona. Para 2021, debería haber una recuperación marcada a crecimiento de 7,3% en el mundo, de 5% en Estados Unidos, y de 5,7%, en la Eruozona. China no debería registrar crecimiento este año, pero esperamos que muestre un rebote de 9,7% de crecimiento el próximo año. Para América Latina esperamos una contracción del 1,7% en 2020, pero un rebote de 3,8% el próximo año. Vemos una recesión fuerte pero corta. El equipo de análisis de Julius Baer ve la recuperación del PIB real en China a niveles similares a los de fines de 2019 a partir del último trimestre de 2020, en Estados Unidos, a partir del tercer trimestre de 2021 y en la Eurozona a partir de 2022.

¿Podría ser igual o peor que la crisis financiera de 2008?

El desarrollo de la recesión causada por la pandemia del coronavirus es más aguda y profunda que en 2008/2009. No solo terminó con el ciclo económico sino que también causó la mayor caída de crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Para poner en contexto lo drástico de la situación que estamos viviendo, cuando comparamos los estimados de actividad económica global de nuestros analistas antes de que el coronavirus se detectara en Wuhan con respecto a los que tenemos hoy en día, nos damos cuenta que en tan solo tres meses se esfumaron de las proyecciones US$ 4 billones de valor proyectado para este año. Esto es equivalente a más de 13 veces el tamaño de la economía de Chile.

¿Cuál es su opinión sobre las economías de LatAm? ¿Qué país ve más débil?

Hoy en día esperamos que Brasil se contraiga 1% este año arrastrado también por una agenda de reformas que ha pasado a un segundo plano por ahora. La economía de México debería caer 2%, ya que un menor crecimiento global y de Estados Unidos reduce la demanda de sus exportaciones. La alta dependencia de Chile de China y el cobre, junto con el deterioro del mercado laboral, las condiciones crediticias más estrictas y los niveles de confianza pesimistas, deberían hacer que la economía caiga un 2% en 2020. El PIB en Argentina podría contraerse un 4% ya que la dudosa renegociación de la deuda afecta la confianza de los inversionistas . Finalmente, el crecimiento económico en Colombia debería caer un 3% debido a los shocks del precio del petróleo y el bloqueo inducido por la pandemia.

¿Cuál es su diagnóstico sobre Chile? Considerando que existe el riesgo pandemia más crisis social?

El gobierno sigue tratando de tomar medidas de estímulo. El Banco Central de Chile redujo los costos de los préstamos por segunda vez a fines de marzo. Los encargados de formular políticas redujeron la tasa clave al 0,5% del 1%, ampliaron un programa de compra de bonos bancarios en US$ 4 mil millones y lo extendieron a todos los vencimientos. El Banco Central señaló que las presiones inflacionarias en el mediano plazo han disminuido sustancialmente y que la convergencia al objetivo de inflación del 3% requerirá que la política monetaria permanezca en este nivel altamente expansivo durante mucho tiempo. Hasta el momento los datos económicos siguen siendo negativos, como lo muestra una tasa de desempleo en 7,8% en el primer trimestre de 2020, 0,8 puntos porcentuales más año tras año.

¿Cómo ve el ánimo de los inversionistas respecto a Chile?

Los inversionistas están preocupados de que las medidas restrictivas de Chile amplifiquen el impacto negativo que los meses de disturbios han tenido en la economía. Sobre esto, el PIB cayó 2,1% año tras año en el cuarto trimestre de 2019 y la economía podría contraerse 0,5-4% en 2020 de acuerdo a consenso. Esto es porque las industrias directamente vinculadas a China y Estados Unidos representan el 28% del PIB. Desafortunadamente, no se deben descartar limitaciones adicionales en el movimiento y bloqueos más duros, sobre todo en el potencial evento de una segunda oleada de infecciones en el mundo. Los niveles de valuación de renta variable se sitúan en niveles muy bajos. Esto refleja en buena medida el pesimismo entre los inversionistas ante un escenario retador e incierto. El peso chileno muestra un fenómeno similar. Además de enfrentar los retos de una economía global en recesión, los inversionistas tienen en mente los temas que a nivel doméstico es importante resolver. Esto incluye la desigualdad y el descontento social que propagó las demostraciones de 2019.

¿Qué oportunidades ve en Chile?

Tenemos una recomendación neutral para el mercado de renta variable y renta fija en Chile. Vemos poco probable que las acciones y bonos chilenos tengan rendimientos materialmente positivos hasta que el virus haya sido contenido en las principales economías, lo que debería sentar las bases para una recuperación en la economía global. Además, la incertidumbre sobre el próximo referéndum constitucional probablemente mantendrá bajas las perspectivas de inversión.

¿Qué sectores considera más y menos vulnerables?

El sector de commodities, particularmente cobre, probablemente permanecerá muy sensible al flujo de noticas. Del lado positivo, China recientemente reportó importaciones para el mes de marzo por arriba del consenso de mercado. Esto podría ser señal que el impacto del coronavirus no será tan fuerte como se espera o que la recuperación china podría darse de una forma más acelerada. En ambos casos, la demanda de commodities y cobre se beneficiaría.

En la situación actual ¿cuál es su recomendación de inversión?

El primer paso debe ser mantener la calma, en malos días como en buenos. Aunque la posibilidad de ver nuevos mínimos es poco probable, la volatilidad anormalmente alta probablemente continuará en el corto plazo. El segundo paso es permanecer invertidos con una perspectiva de largo plazo y alinear los portafolios a la asignación estratégica de activos. De esta forma nos aseguramos que la exposición va en línea con el perfil de riesgo del inversionista. El tercer y último paso en esta versión simplificada del proceso de inversión es asegurarse que los instrumentos seleccionados son los correctos.

Nuestra estrategia de inversión para el segundo trimestre está basada en cuatro pilares. Primero, creemos que nuestra visión de recuperación económica global en la segunda mitad del año y en especial en 2021 puede transmitirse en una estrategia de inversión a través de exposición a China, en especial el mercado de renta variable. El segundo pilar es aprovechar la volatilidad, ya que los rendimientos semanales históricos para el índice S&P 500 muestran que la alta volatilidad a menudo es la precursora de una recuperación sustancial de la renta variable en los siguientes 12 meses. Tercero, hacer espacio en las carteras para inversiones en salud digital. Y cuarto, invertir en empresas con altos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).