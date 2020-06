La corriente descendente del coronavirus tiene aeropuertos que reducen sus planes de renovación

A medida que la pandemia del coronavirus sofoca los viajes aéreos, los principales aeropuertos de todo el mundo están reconsiderando sus planes de gastar miles de millones de dólares en nuevos terminales, pistas y hoteles que podrían quedar vacíos si la demanda no regresa.

El Aeropuerto Internacional de San Francisco está posponiendo por lo menos seis meses una renovación del terminal de US$1.000 millones, que estaba programada para comenzar en junio. En Florida, la autoridad aeroportuaria de Orlando redujo una expansión a 15 puertas desde 19. En Londres, los ejecutivos del aeropuerto de Heathrow dicen que construir una tercera pista no es una prioridad en este momento, y en Nueva Zelanda, el aeropuerto de Auckland está suspendiendo los planes para un nuevo terminal y segunda pista.

El ajuste del cinturón está ganando la aprobación de algunas aerolíneas, que temen que tales proyectos puedan traducirse en tarifas más altas.

“No necesitamos un piso de mármol”, dijo Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de Volaris, una aerolínea de bajo costo en México. Mantener las tarifas del aeropuerto bajo control, afirmó, hace que sea más fácil para las aerolíneas ofrecer tarifas más bajas.

Aún así, muchos aeropuertos dicen que sería costoso detener un proyecto que ya está en marcha y que los viajes aéreos podrían recuperarse para cuando se completen algunas expansiones. En Australia, el trabajo continúa en un segundo aeropuerto para Sydney, cuya apertura está programada para 2026. El Aeropuerto Internacional de Hong Kong está avanzando con una nueva pista. Y en Alemania, el aeropuerto de Frankfurt está procediendo con un nuevo terminal.

“Estamos convencidos de que nuevamente veremos un crecimiento a largo plazo en el tráfico aéreo”, expresó Stefan Schulte, presidente de la junta ejecutiva de Fraport AG, empresa que cotiza en bolsa que administra el aeropuerto de Frankfurt, a los inversionistas en su reciente reunión de accionistas. “Un nuevo terminal no se basa en una perspectiva de solo dos o tres años, sino en las próximas décadas”.

Un nuevo aeropuerto en Alemania, el aeropuerto de Berlín Brandenburgo, está programado para abrir este otoño, después de un retraso de nueve años. En Chicago, las autoridades dicen que el trabajo en una reparación de US$8.500 millones del Aeropuerto Internacional O’Hare continúa.

En cuanto a otros grandes proyectos, Dubai Airports, que administran el aeropuerto internacional de Dubai, el más transitado por tráfico internacional, se negó a comentar si la pandemia está afectando los planes para un segundo aeropuerto, una vez presupuestado en US$32 mil millones.

La incertidumbre sobre la demanda de viajes aéreos complica el cálculo. Algunos analistas no lo ven hasta los niveles previos al coronavirus hasta 2023, pero eso depende de muchas variables, como el desarrollo de vacunas, las restricciones de viaje del gobierno y si las personas se sienten cómodas encerradas con muchos extraños.

Algunos aeropuertos están bajo presión para postergar grandes gastos de capital para preservar el efectivo para salarios, mantenimiento crítico y subsidios para inquilinos minoristas. Se pronostica que el tráfico de pasajeros este año será un 50% más bajo de lo esperado antes del coronavirus, y los ingresos aeroportuarios un 56% más bajos, según la asociación comercial del Consejo Internacional de Aeropuertos

“Creemos que los aeropuertos generalmente esperarán para evaluar la estabilidad del mercado de viajes antes de aumentar nuevamente el gasto de capital”, señaló Parvathy Iyer, analista de S&P Global Ratings. “Nos preocuparía que los aeropuertos aún no se hubieran movido para cortar o expulsar el gasto de capital en este difícil entorno”.

Las fuentes de ingresos de los aeropuertos incluyen las tarifas por pasajero pagadas por las aerolíneas, los cargos de estacionamiento y el alquiler a los minoristas. Menos viajeros significa menos ingresos, y en las últimas semanas, algunos de los aeropuertos más grandes del mundo han dicho que el tráfico de pasajeros ha disminuido más del 90%.

En San Francisco, los funcionarios del aeropuerto estuvieron cerca de traer equipos de construcción para comenzar a renovar parte del terminal 3 para agregar más restaurantes y locales comerciales. Con el proyecto pospuesto, el aeropuerto administrado por la ciudad planea usar los ahorros para ayudar a compensar un déficit de ingresos, dijo el portavoz Doug Yakel.

“Hay secciones del terminal 3 en este momento que ni siquiera están en uso debido a la menor demanda”, afirmó. “Simplemente no era necesario que lo hiciéramos ahora”.

No se pudo precisar exactamente cuánto trabajo se ha pospuesto a nivel mundial. Se esperaba que los proyectos que costarían alrededor de US$148 mil millones, se completasen en los aeropuertos este año, según un informe de diciembre del CAPA-Center for Aviation, una empresa de análisis. La firma descubrió que el nivel de gasto no aumentaba sustancialmente, a pesar de las preocupaciones de algunos grupos de la industria de que algunos aeropuertos estaban demasiado congestionados.

“Los proyectos de expansión de aeropuertos requieren mucho tiempo para su diseño y ejecución, y la planificación debe hacerse con mucha anticipación”, expresó Stefano Baronci, director general de la sucursal de Asia-Pacífico del Consejo Internacional de Aeropuertos. “Muchos países de esta región continúan en modo de recuperación”.

No todos los mercados son iguales. En China, donde hay un gran mercado interno para viajes aéreos, el gobierno todavía está inyectando dinero en nuevos proyectos, señaló Gary Gibb, director de estrategia de Landrum & Brown, una firma global de planificación de aviación.

“Nuestra oficina allí ha estado increíblemente ocupada”, dijo Gibb. “Es casi como un universo alternativo al resto del mundo en aviación”.