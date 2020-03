La ley de California presiona a los directorios de pequeñas empresas para incluir a las mujeres

Las empresas más pequeñas van a la zaga de las corporaciones más grandes del país al atraer a más mujeres a sus directorios. Sin embargo, en California, esa brecha se ha ido cerrando desde que el estado comenzó a exigir que los directorios de las empresas públicas incluyan a directoras, según nuevos datos.

Cuando el estado aprobó el mandato en septiembre de 2018, 91 compañías con sede en California en el Russell 3000, el índice que incluye a la mayoría de las compañías que cotizan en las principales bolsas de valores de EE.UU, tenían juntas compuestas solo por hombres. Todas menos ocho se encontraban en los últimos 2.000 en términos de valor de mercado, según datos de Equilar, una firma de datos de gobierno corporativo.

Pero para fines de 2019, la fecha límite para que las juntas de California incluyan al menos una directora, el número de juntas de empresas más pequeñas sin mujeres se había desplomado a seis. En términos porcentuales, la caída es casi tan fuerte como la de las compañías más grandes de California con juntas exclusivamente masculinas, que se redujeron en ese período a solo una: la compañía de tecnología energética Enphase Energy Inc., que dijo que está en proceso de reclutar a una directora.

Esa información sugiere que el mandato ha empujado a las empresas más pequeñas a diversificar sus salas de juntas más rápido de lo que muchos podrían haberlo hecho de otra manera. "El proyecto de ley de California realmente superó ese movimiento", dijo la directora de investigación de Equilar, Courtney Yu.

La presión para que las juntas se diversifiquen ha ido en aumento, y no solo en California. El presidente ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, dijo que a partir de julio, no se tomarán empresas públicas en los EEUU. o Europa si sus directorios no tienen al menos una directora femenina o que no sea blanco. Grandes inversionistas como BlackRock Inc. y State Street Global Advisors también han instado a las empresas a agregar más mujeres, en algunos casos reteniendo votos por poder si no lo hacen.

Sin embargo, las empresas más pequeñas generalmente no reciben tanta cobertura de analistas o atención de los inversores institucionales, dijo Hillary Sale, profesora de derecho de la Universidad de Georgetown y presidenta del DirectWomen Board Institute, un programa que tiene como objetivo capacitar a abogados para ser directores de la junta.

A nivel nacional, la brecha permanece entre el número de mujeres en compañías más pequeñas y más grandes. Mientras las mujeres constituían más de una cuarta parte de todos los directores de la junta en las 1.000 compañías más grandes que cotizan en bolsa a fines de 2019, tenían el 19% de los escaños en las compañías más pequeñas en Russell 3000, según Equilar. Más de 200 compañías fuera de los primeros 1.000 todavía tenían juntas de hombres solamente, en comparación con 14 dentro de los 1.000 principales.

Una razón por la cual las pequeñas empresas tienen menos probabilidades de tener directoras es que a menudo son producto de capital de riesgo o capital privado, ambos campos dominados por hombres que tienden a aprovechar sus redes personales en lugar de pagar a las empresas de búsqueda para ocupar puestos en el consejo, directores corporativos y los reclutadores de la junta dicen.

Entre las empresas estrechamente controladas, el boca a boca sigue siendo la forma más popular de reclutar nuevos directores, según descubrió la Asociación Nacional de Directores Corporativos en su encuesta de gobierno corporativo de empresas privadas de 2018-19.

"Realmente ... se trata de a quién conoces", dijo Kelly Breslin Wright, ex vicepresidenta ejecutiva de ventas de la empresa de visualización de datos Tableau Software, que ahora forma parte de cuatro juntas directivas. Para ponerse en su radar, se reunió con inversores con los que había trabajado a lo largo de su carrera, ayudó a planificar reuniones para sus dos alma máters de la universidad y la escuela de negocios y se involucró con grupos enfocados en poner a las mujeres en los consejos directivos. Ella fue la primera mujer en cada junta.

Incluso cuando las empresas recurren a firmas externas de reclutamiento de la junta, que tienen acceso a un grupo de candidatos más amplio y diverso, no es una apuesta segura que una junta agregue a una mujer o alguien de origen étnico minoritario. La Sra. Wright dijo que en varios casos en los que un reclutador la recomendó para un puesto de director, la junta finalmente contrató a alguien que ya conocía la empresa.

En California, las empresas públicas que no tenían al menos una directora para fines del año pasado enfrentan una multa de US$100.000. Pero eso aún podría ser más barato que contratar a un miembro adicional de la junta si carecen de un puesto abierto, un caso más probable en las juntas con solo un puñado de directores. En un estudio reciente sobre el efecto de la ley, los investigadores de la Universidad de Clemson y la Universidad de Arizona encontraron que el costo promedio de agregar un asiento en la junta directiva era de casi US$182.000 anuales en compensación.

La ley enfrenta desafíos legales, incluida una demanda del grupo conservador Judicial Watch. Y en una encuesta reciente de PricewaterhouseCoopers a directores de directorio masculinos y femeninos en todo el país, el 83% dijo que no creía que los mandatos gubernamentales fueran la mejor manera de diversificar los directorios.

Aún así, el mandato ha abierto las puertas de la sala de juntas a más mujeres. En 2018, California ocupó el puesto 29 entre los estados en la participación de directoras en empresas con sede ahí, con un 17,4%. A fines del año pasado, ocupaba el puesto 16, con un 23%.