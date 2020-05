Las ventas de Walmart aumentan cuando el coronavirus lleva a los estadounidenses a abastecerse

Walmart Inc. está cosechando las recompensas de ser uno de los pocos minoristas posicionados para navegar con éxito en una pandemia global, informando un aumento en las ventas trimestrales cuando los consumidores recurrieron a sus tiendas gigantes para abastecerse de alimentos y artículos para el hogar.

El minorista más grande del país dijo que las ventas comparables en EEUU, las de tiendas y canales digitales que operaron durante al menos 12 meses, aumentaron un 10% en el trimestre que finalizó el 1 de mayo. Fue un período en que el nuevo coronavirus cambió los hábitos de compra de los consumidores y obligó a muchos competidores a cerrar temporalmente y llevó a más de 30 millones de estadounidenses a solicitar el seguro de desempleo.

El tráfico peatonal de Walmart en Estados Unidos cayó en el trimestre, pero el gasto por transacción aumentó un 16,5%. Las ventas de Walmart aumentaron en abril cuando los compradores gastaron el dinero del estímulo del gobierno, afirmó la compañía. Las ventas de comercio electrónico aumentaron un 74% ya que millones de clientes cambiaron a hacer pedidos en línea para entrega a domicilio o recoger alimentos en los estacionamientos de la compañía.

La compañía expresó que absorbió alrededor de US$900 millones en costos adicionales relacionados con el Covid-19, incluido el aumento de salarios para los trabajadores del almacén y el pago de bonificaciones al personal de su tienda. También contrató a 235.000 nuevos trabajadores por hora para ayudarlo a las tiendas de personal. Sin embargo, Walmart aún reportó una mayor ganancia operativa para el período.

En general, los ingresos globales de Walmart aumentaron un 8,6% a US$134,62 mil millones y los ingresos netos aumentaron un 4% a US$4 mil millones. Excluyendo las ganancias de su inversión en JD.com de China, las ganancias por acción fueron de US$1,18, un poco mejor de lo que esperaba Wall Street.

Las acciones subieron 1% a US$128,95 en las primeras operaciones del martes. La acción ha ganado casi un 30% desde hace un año y está cerca de un récord de US$132,33 alcanzado el mes pasado.

Los ejecutivos señalaron que la compañía estaba retirando sus pronósticos financieros para el resto de su año fiscal, citando la incertidumbre y las restricciones causadas por el virus. Sin embargo, dijeron que la compañía estaba bien posicionada para operar durante la crisis y que Walmart se ha beneficiado de los cierres físicos y la desaceleración de las velocidades de envío en algunos competidores en línea.

“Es una gran ventaja ser un minorista omnicanal y creo que eso se está mostrando en este momento. También teníamos copias de seguridad en nuestros centros de distribución”, pero pudimos usar rápidamente las tiendas para completar los pedidos en línea, afirmó el jefe de finanzas de Walmart, Brett Biggs, en una entrevista. “Eso es algo que no todos nuestros competidores pueden hacer”.

Walmart expresó que la cantidad de nuevos clientes que probaron sus servicios de recolección y entrega de comestibles en línea se cuadruplicó desde mediados de marzo. Algunos de esos compradores volverán a sus viejos hábitos, señaló Biggs, pero “creo que esta vez la gente recordará quién estaba realmente allí para ellos”.

El coronavirus ha obligado a muchos minoristas a despedir personal y empujó a algunos, ya luchando con el cambio a la compra en línea y la competencia de Amazon.com Inc., al límite. Este mes, el minorista de lujo Neiman Marcus Group Inc., el vendedor de ropa J.Crew Group Inc. y J.C.Penney Co. han solicitado protección por bancarrota.

Walmart se ha mantenido abierto. El mayor vendedor de comestibles del país, que representa más de la mitad de las ventas en EEUU, se ha beneficiado a medida que los compradores compran carne molida, papel higiénico y productos de limpieza en sus más de 4.700 tiendas en EEUU. También ha luchado por mantenerse al día con la demanda sin precedentes. El inventario cayó un 6,1% en el trimestre debido a bienes agotados, precisó Walmart.

No es solo papel higiénico Charmin o toallitas Clorox lo que es difícil de encontrar. Con millones de personas trabajando desde casa, en algunas áreas se han acabado elementos como sillas de oficina y computadoras portátiles, explicó el presidente ejecutivo Doug McMillon.

“Estamos trabajando intensamente para mejorar las existencias de artículos de alta demanda y ajustar los volúmenes de pedidos”, manifestó McMillon. “Esperamos que el entorno se mantenga bastante volátil en los próximos meses”.

Si bien el gasto general de los consumidores se redujo drásticamente en marzo y abril, los dólares fluyeron a aquellas empresas que vendían comestibles o podían permanecer abiertas, incluidas Amazon y grandes cadenas como Target Corp. y Costco Wholesale Corp.

El martes, Kohl’s Corp. registró una pérdida trimestral de US$541 millones y una caída del 41% en los ingresos después de verse obligada a cerrar sus grandes almacenes. Mientras tanto, Home Depot Inc. dijo que sus ventas comparables aumentaron 6,4% en el trimestre, pero las ganancias cayeron debido a los mayores costos.

Al igual que otras cadenas abiertas, Walmart afirmó que sus ventas en Estados Unidos aumentaron en marzo y luego disminuyeron durante la primera quincena de abril. Las ventas de alimentos y productos para el cuidado de la salud aumentaron fuertemente, mientras que las ventas de bienes discrecionales como la ropa no lo hicieron, detalló la compañía, reflejando las tendencias observadas en el comercio minorista a medida que los hábitos de compra cambiaron dramáticamente.

A largo plazo, “las ventas en línea serán más altas, los jugadores de escala serán aún más importantes y Walmart, por defecto, tendrá una mayor participación cuando esto se haga”, expresó Simeon Gutman, analista minorista de Morgan Stanley. “La pregunta es qué sucede con los márgenes”.

El rápido crecimiento de las ventas en línea en los últimos meses “ha estresado las cadenas de suministro y definitivamente es una forma de hacer negocios de menor margen”, señaló Gutman.

Las fuertes ventas ayudaron a compensar los gastos adicionales relacionados con el coronavirus, incluido un cambio a ventas en línea de menor margen y cierres temporales de áreas ópticas y de cuidado de automóviles, explicó Walmart. La compañía redujo los gastos al gastar menos en viajes de la compañía, honorarios de consultores y marketing.

Walmart invirtió más para operar, incluyendo más para desinfectar tiendas, distribuir bonos y salarios más altos para trabajadores de tiendas y almacenes y se apresuró a contratar trabajadores adicionales desde mediados de marzo. Hasta el mes pasado, alrededor del 10% del personal de Walmart o 150.000 trabajadores estaban en licencia relacionada con el coronavirus, informó The Wall Street Journal.

La compañía, que ha estado revisando las temperaturas del personal antes de sus turnos y dándoles máscaras y guantes para usar, está buscando formas de comenzar a evaluar al personal para detectar coronavirus. "Estamos buscando estrategias para evaluar a los asociados para detectar el virus, incluidas las pruebas de anticuerpos", dijo McMillon.

Walmart ha cambiado su estrategia de comercio electrónico durante el año pasado, reduciendo costos en varios sitios web pequeños que adquirió en los últimos años para centrarse en la construcción de Walmart.com. Vendió al vendedor de ropa ModCloth y recortó empleos en Bonobos, otra marca de ropa, y Hayneedle, un vendedor de muebles en línea.

El martes, Walmart afirmó que cerraría Jet.com, la startup de comercio electrónico que compró por US$3,3 mil millones en 2016. Inicialmente, el acuerdo se describió como una forma de desafiar a Amazon, pero con el tiempo Walmart redujo el personal y la ambición de Jet. El acuerdo puso al fundador de Jet.com, Marc Lore, a la cabeza de las empresas de comercio electrónico de Walmart en Estados Unidos. Lore tiene incentivos de acciones para permanecer con la compañía hasta el otoño de 2021.

En cambio, Walmart se ha enfocado en agregar vendedores de terceros a Walmart.com, entregando pedidos en línea de las tiendas y agregando el servicio de comestibles en línea a muchas tiendas. Durante el trimestre, Walmart comenzó a usar temporalmente alrededor de 2.500 tiendas para enviar pedidos en línea, expresó McMillon.