Los deportes quieren volver pronto. Eso no significa que puedan volver pronto

Cuándo volverán los juegos?

No lo sé. ¡Nadie lo sabe! Ni el presidente Trump, ni el Dr. Fauci, ni el Dr. J, ni Gavin Newsom, ni Ozzie Newsome, ni Dick Vitale, ni Dabo Swinney, ni Doris Burke, ni siquiera el Oráculo de los Oráculos, ni el propio Capitán Gruñón de Langosta, Bill Belichick. .

Y, sin embargo, la conversación sobre la apertura de los deportes continúa, en esta zona esperanzadora y desconcertante de desconocimiento.

Un país maltratado está deliberando planes para regresar al trabajo, y está claro que la Casa Blanca quiere que los deportes sean parte de la conversación, en parte por razones simbólicas y en parte porque nadie quiere participar en otro concurso antiguo y grabado en video de jugadores corriendo en shorts cortos de mezcla de polietileno.

"Tenemos que recuperar nuestros deportes", dijo el presidente el otro día. "Estoy cansado de ver partidos de béisbol que tienen 14 años".

¡Disparo aleatorio a través de la proa contra los Justin Morneau Twins y los Ryan Howard Phillies! De todas formas:

La Casa Blanca ha ido tan lejos como para crear una Comisión de Comisionados, un cónclave de estrellas pesadas como el jefe de la NFL Roger Goodell, Adam Silver de la NBA, Rob Manfred del béisbol, Gary Bettman del hockey, la vicepresidenta de Nascar, Lesa Kennedy y , en caso de que el planeta realmente gire fuera de su eje, Vince McMahon. Los comisionados en las sombras Jerry Jones y Robert Kraft también están allí, al igual que el jefe de la PGA, Jay Monahan, y el rebelde de los Mavericks, Mark Cuban.

El grupo también incluye a la agitadora de masas de la UFC, Dana White, quien recientemente A) reflexionó sobre una pelea en una jaula en una isla privada, como un villano de Bond y B) reservó otra pelea en una reserva de nativos americanos hasta que sus compañeros la detuvieron en ESPN / Disney. Estoy decepcionado de que White aún no haya propuesto una pelea en jaula bajo el mar: La sensación en medio de los crustáceos, pero supongo que para eso son estas reuniones.

Esta Comisión de Comisionados es un grupo, todos esos egos, todo ese dinero, sin juegos en el calendario. ¿Por qué no pueden ser su propio contenido? Sugerencia cortés de un columnista: tengamos una "Casa de Comisionados en Cuarentena". Roger, Adam, Gary, Rob, Dana, Jerry, etc. ... encerrados en una gran mansión con una cocina de Nancy Meyers, discutiendo sobre quién hizo los platos, quién tiene el mejor formato de playoffs, quién pagó en exceso el impuesto de lujo y, oye ¿Quién encogió mi Brioni en la secadora?

No está mal, ¿verdad? ¡Venga! Todas estas ligas anhelan cosas al aire. La NBA trató de hacerte ver H-O-R-S-E la otra noche.

Sabes que se está volviendo desesperante cuando personas razonables se entusiasman para ver un draft virtual de la NFL. La NFL está avanzando con su feria anual de trabajo el 23 de abril, pero la edición de este año será socialmente distante: salas de guerra en Zoom, Goodell anunciará elecciones en su casa en los suburbios y, con suerte, agitará a los fanáticos de los Jets a sus ventanas.

De vuelta a Goodell por un segundo. ¿El comisionado de la NFL tiene un gato? Consigámosle un gato. Quiero ver a un gato atigrado gordito caminando detrás de Roger Goodell mientras anuncia las elecciones.

Además: no use traje, comisionado. Nadie usa trajes en este momento. No digo que use pijamas, sino en algún lugar entre un traje y pantalones de chándal Zubaz. Tal vez pantalones y un suéter cómodo. Sin corbata Tal vez una chimenea y un bourbon, limpio. Y de nuevo: un gato.

Al comienzo de esta crisis, pasé un poco de tiempo preguntándome si la NFL se estaba quedando sorda debido a una pandemia, pero me di por vencido. La NFL está siendo la NFL.

Mientras tanto, el béisbol se ha convertido en una especie de sueño febril de William Gibson, generando ideas distópicas para la acción de las Grandes Ligas en cuarentena. A estas alturas, probablemente haya escuchado acerca de la propuesta de jugar una campaña al estilo "BioDome" en Arizona, con jugadores en cuarentena que efectivamente viven en una burbuja autónoma, como los astronautas o las personas que pasan el verano en los Hamptons.

No se permitirían ventiladores. Solo personal esencial: gerentes, entrenadores de primera base, relevistas especialistas con sobrepeso leve que obtienen US$8 millones para lanzar 37 lanzamientos al mes. En lugar de descansar en refugios, escupiendo semillas, los jugadores se sentaban en las gradas, a 6 pies de distancia. Eso no es una broma. Esa es una parte real de la propuesta.

Para pensar: en los viejos tiempos, el legendario Peter Gammons se lamentó de los "25 jugadores, 25 taxis", Boston Red Sox de finales de los 70. Ahora 25 jugadores, 25 taxis es una precaución práctica de salud. ¡Los insolentes Medias Rojas se adelantaron a su tiempo!

Sí hay algo profundamente cómico sobre el béisbol, un deporte que felizmente tomará 40 años para debatir la eliminación del DH, convirtiéndose de repente en un equipo radicalmente futurista. Y hay algunas preocupaciones con el plan de MLB, entre ellas, cómo jugar béisbol de verano en varios estadios (no solo en el parque Diamondbacks) en Phoenix, donde la temperatura oscila en algún lugar entre Wow, hace bastante calor y siento que estoy sentado en la superficie del sol.

También siento que estamos subestimando enormemente cuán importante es el factor que los fanáticos tienen para la experiencia de ver deportes. Decir “oye, solo jugarán juegos sin fanáticos” se ha convertido en este comentario aceptable ahora: Dr. Fauci fue allí el otro día para describir cómo los deportes podrían volver al campo, y si bien es un escenario más seguro y plausible que, por ejemplo, 50.000 fanáticos de los Seahawks con pintura corporal, creo que la novedad de “deporte sin espectadores” arderá rápidamente fuera, rápidamente. Es un marcador de posición, con la intención loable de controlar la propagación de la infección, pero me temo que será extraño y aburrido.

Y, sin embargo, probablemente va a suceder, porque hay demasiado dinero en juego, desde salarios hasta contratos de televisión y juegos de azar.

Estoy de acuerdo con todo esto. Podemos sentarnos para siempre, haciendo agujeros en estas propuestas. Ni siquiera he llegado a la idea de la NBA para un playoff de Biodome, tal vez en Las Vegas, o la NHL reflexionando sobre una invasión de Dakota del Norte. Podemos señalar el hecho de que ninguna de estas ligas tiene el poder de comenzar simplemente; en última instancia, este llamado será realizado por el gobierno y los funcionarios de salud pública.

Pero incluso en esta etapa de planificación fantástica, el deporte está haciendo lo que se supone que debe hacer. Sé ligero. Se un poco tonto. Se una distracción. La noticia en este momento es demasiado desgarradora. Es duro en el mundo real. A veces solo necesitamos que los deportes sean ... deportes.