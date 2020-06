Los estadounidenses omiten millones de pagos de préstamos a medida que el coronavirus tiene un costo económico

Los estadounidenses han omitido los pagos de más de 100 millones de préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles y otras formas de deuda desde que el coronavirus golpeó a EEUU, la última señal del costo que la pandemia está cobrando en las finanzas de las personas.

La cantidad de cuentas que se inscribieron en aplazamiento, indulgencia u otro tipo de alivio desde el 1 de marzo y permanecen en ese estado aumentó a 106 millones a fines de mayo, triplicando la cantidad de fines de abril, según la firma de informes crediticios TransUnion.

El mayor aumento se produjo para préstamos estudiantiles, con 79 millones de cuentas en aplazamiento u otro estado de alivio, en comparación con los 18 millones del mes anterior. Los préstamos para automóviles en algún tipo de aplazamiento se duplicaron a 7,3 millones de cuentas. Los préstamos personales en aplazamiento se duplicaron a 1,3 millones de cuentas.

El aumento en los pagos atrasados sugiere que la avalancha de despidos relacionados con el coronavirus ha dejado a muchos estadounidenses sin los medios para mantenerse al día con sus deudas. Muchas personas han agotado sus cheques de estímulo, y los beneficios de desempleo en áreas de alto costo no son suficientes para reemplazar los cheques de pago o ayudar a los prestatarios cargados de deudas a pagar sus facturas.

En algunos casos, el gobierno está instruyendo a las compañías para que permitan a los prestatarios diferir sus préstamos. El paquete de estímulo promulgado en marzo, por ejemplo, permitió a la mayoría de los prestatarios dejar de hacer pagos mensuales hasta el 30 de septiembre en préstamos estudiantiles federales.

El paquete de estímulo también permitió que los propietarios de viviendas afectados por el coronavirus o sus consecuencias económicas pidieran permiso a sus administradores hipotecarios para pausar sus pagos por hasta 12 meses. Si el gobierno respalda la hipoteca, generalmente se supone que el administrador hipotecario debe otorgar la solicitud.

En otros tipos de préstamos, los consumidores buscan ayuda activamente. Muchos prestamistas de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y préstamos personales continúan permitiendo a los consumidores saltar o pausar los pagos, con la esperanza de ganar tiempo para que la economía se recupere y para que los consumidores vuelvan a la normalidad con sus pagos.

Capital One Financial Corp., por ejemplo, ha estado trabajando con clientes que dicen que no pueden pagar sus facturas. El banco dijo a principios de este mes que alrededor del 2% de las cuentas de tarjetas activas estaban en suspenso a fines de mayo, frente al 1% a mediados de abril. Alrededor del 13% de sus cuentas de préstamos para automóviles estaban en tolerancia, frente al 9%.

Pero los prestamistas asumirán los préstamos impagos solo por un período de tiempo prolongado, y muchos esperan que la morosidad se dispare más adelante este año a medida que la recesión se prolongue.

Los aplazamientos también están dificultando que los prestamistas decidan qué solicitantes pueden obtener nuevos préstamos. No existe una manera uniforme de informar a las personas que buscan ayuda con sus deudas a las empresas de informes de crédito, y algunos prestamistas dicen que les está costando determinar si los puntajes de crédito y los informes de crédito de los solicitantes reflejan sus verdaderos niveles de riesgo. Los puntajes de crédito tienen en cuenta los pagos perdidos, como morosidad, pero no se supone que reflejen los aplazamientos vinculados a la pandemia.

TransUnion recientemente comenzó a vender nuevos datos a los prestamistas para ayudarlos a determinar si los consumidores se han visto afectados por la pandemia. En algunos casos, por ejemplo, TransUnion ofrecerá datos sobre qué consumidores están diferidos y cuánto tiempo han estado en ese estado.

Los datos, parte de los servicios de alivio agudo CreditVision de la compañía que se venden a los prestamistas, también se pueden utilizar de forma anónima para ayudar a los prestamistas a determinar si necesitan ajustar o aflojar sus requisitos de suscripción.