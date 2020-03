Macy’s dará permiso a la mayoría de los trabajadores mientras las tiendas permanecen cerradas durante la pandemia

Macy’s Inc. dará permiso (licencia médica) a la mayoría de sus empleados a partir de esta semana ya que las ventas se han evaporado mientras que sus tiendas permanecen cerradas debido al coronavirus.

El operador de la tienda por departamentos, que emplea a aproximadamente 130,000 personas, le dijo al personal el lunes que continuará pagando beneficios de salud y cubrirá el 100% de las primas al menos hasta mayo. Mantendrá algunos empleados para apoyar sus operaciones de comercio electrónico, distribución y centros de llamadas.

La compañía, que opera las cadenas Macy's, Bloomingdale’s y Bluemercury, cerró sus tiendas a partir del 18 de marzo; y aunque ha seguido vendiendo en línea, el minorista dijo que ha perdido la mayor parte de sus ventas.

Primero, Macy intentó otras medidas para ahorrar efectivo, como suspender su dividendo, reducir su línea de crédito, retrasar el tiempo que lleva pagar a los proveedores y cancelar algunos pedidos. La compañía les dijo a los empleados que esas medidas no eran suficientes.

Macy's, al igual que otras cadenas de grandes almacenes, estaba luchando con ventas lentas antes de la pandemia de salud. Antes del anuncio del lunes, los analistas de Cowan & Co. estimaron que el minorista tenía suficiente efectivo para los últimos cinco meses, suponiendo que las tiendas permanezcan cerradas durante todo ese tiempo, lo cual es poco probable.

Macy's dijo el lunes que planea traer a los empleados de regreso escalonados una vez que se reanude el negocio.

Otras cadenas, incluida la matriz de Men’s Warehouse, Cheesecake Factory Inc. y SeaWorld Entertainment Inc., han dado permisos a los empleados, mientras se esfuerzan por ahorrar dinero durante la pandemia.

Six Flags Entertainment Corp. dijo el lunes que está reduciendo el salario de los empleados a tiempo completo en un 25% y disminuyendo el tiempo programado de los trabajadores por hora en un 25% ya que sus parques permanecen cerrados hasta al menos mediados de mayo. Los ejecutivos también tendrán su salario base reducido en un 25%.

Las medidas aumentarán las filas de los desempleados de EE. UU., que incluyeron un récord de 3.28 millones de personas que solicitaron beneficios de desempleo en la semana que terminó el 21 de marzo.

Los permisos también muestran los límites del paquete de rescate de US$ 2 billones aprobado por el congreso (de EE.UU.) la semana pasada, ya que muchos negocios orientados al consumidor han sido excluidos de sus clientes.

Tailored Brands Inc., propietaria de las cadenas Men’s Wearhouse y Jos. A Bank, dijo la semana pasada que suspendería a todos los empleados de las tiendas de EE. UU., así como a una parte importante de los empleados en su red de distribución y oficinas. SeaWorld dijo que más del 90% de sus empleados estarían inactivos a partir del 1 de abril, y Cheesecake Factory cerró 27 de sus ubicaciones, afectando a 41,000 trabajadores por hora.

L Brands Inc., propietaria de Victoria’s Secret y Bath & Body Works, dio permisos a la mayoría de los asociados de la tienda, así como a cualquier persona que no esté involucrada en el comercio electrónico o que no pueda trabajar desde casa, a partir del 5 de abril.

Varias cadenas hoteleras, incluidas Marriott International Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc. y Hyatt Hotels Corp. han dado permisos a decenas de miles de trabajadores, ya que la mayoría de los planes de viaje en todo el mundo se han detenido.