Nuevo pensamiento sobre los cierres por el Covid: son demasiado directos y costosos

En respuesta al nuevo y mortal coronavirus, muchos gobiernos desplegaron tácticas draconianas nunca utilizadas en los tiempos modernos: restricciones severas y amplias sobre la actividad diaria que ayudaron a enviar al mundo a su depresión más profunda en tiempos de paz desde la Gran Depresión.

Se ha perdido el equivalente a 400 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, 13 millones solo en Estados Unidos. La producción mundial está en camino de caer un 5% este año, mucho peor que durante la crisis financiera, según el Fondo Monetario Internacional.

A pesar de este elevado precio, pocos responsables políticos sintieron que tenían otra opción, ya que vieron la crisis económica como un efecto secundario de la crisis de salud. Ordenaron el cierre de negocios no esenciales y le dijeron a la gente que se quedara en casa, todo sin el análisis exhaustivo de los beneficios y riesgos que generalmente precede a un nuevo tratamiento médico.

No hubo tiempo para reunir ese tipo de evidencia: ante un patógeno poco entendido y de rápida propagación, dieron prioridad a salvar vidas.

Cinco meses después, la evidencia sugiere que los bloqueos fueron una herramienta demasiado directa y económicamente costosa. Son políticamente difíciles de mantener en su lugar durante el tiempo suficiente para erradicar el virus. La evidencia también apunta a estrategias alternativas que podrían frenar la propagación de la epidemia a un costo mucho menor. A medida que aumentan los casos en todo Estados Unidos, algunos expertos instan a los responsables de la formulación de políticas a aplicar estas restricciones e intervenciones más específicas en lugar de otra ronda paralizante de bloqueos.

“Estamos en la cúspide de una catástrofe económica”, dijo James Stock, un economista de la Universidad de Harvard que, con el epidemiólogo de Harvard Michael Mina y otros, está modelando cómo evitar un aumento en las muertes sin un bloqueo profundamente dañino. “Podemos evitar lo peor de esa catástrofe si somos disciplinados”, dijo Stock.

El dolor económico de las pandemias no proviene principalmente de las personas enfermas, sino de las personas sanas que intentan no enfermarse: consumidores y trabajadores que se quedan en casa y empresas que reorganizan o suspenden la producción. Mucho de esto es voluntario, por lo que algún impacto económico es inevitable ya sea que los gobiernos impongan restricciones o no.

Es difícil desenredar los efectos voluntarios y los ordenados por el gobierno. Un estudio, realizado por los economistas Austan Goolsbee y Chad Syverson de la Universidad de Chicago, dice que las restricciones gubernamentales representan solo el 12% de la disminución de la movilidad de los consumidores en EE.UU.; otro, de un equipo dirigido por los economistas Kosali Simon en la Universidad de Indiana y Bruce Weinberg en el estado de Ohio, dice que representan el 60% de la pérdida de empleo.

Aún así, debido a la estrecha conexión entre la pandemia y la actividad económica, muchos epidemiólogos y economistas dicen que la economía no puede recuperarse mientras el virus esté fuera de control. “El virus va a determinar cuándo podemos reabrir de forma segura”, afirmó Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en abril. La Reserva Federal señaló a fines de julio que “la trayectoria de la economía dependerá significativamente del curso del virus”.

Tales declaraciones dejan ampliamente abierto lo que representa un nivel aceptable de infección, que a su vez determina qué restricciones imponer. Si el único nivel aceptable de infección fuera cero, los bloqueos tendrían que ser graves y potencialmente repetidos, o al menos hasta que llegue una vacuna o un tratamiento eficaz. La mayoría de los países han rechazado ese curso.

Antes de Covid-19, los bloqueos no formaban parte del kit de herramientas estándar para epidemias, que se diseñó principalmente teniendo en cuenta la gripe.

Durante la pandemia de gripe de 1918-1919, algunas ciudades estadounidenses cerraron escuelas, iglesias y teatros, prohibieron las grandes reuniones y funerales y restringieron el horario de las tiendas. Pero ninguno impuso órdenes de quedarse en casa ni cerró todos los negocios no esenciales. No se impusieron tales medidas durante la pandemia de gripe de 1957, la siguiente más letal; incluso las escuelas permanecieron abiertas.

Los bloqueos tampoco formaban parte del libro de jugadas contemporáneo. Las directrices canadienses sobre pandemias concluyeron que las restricciones de movimiento eran “poco prácticas, si no imposibles”. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., en sus pautas comunitarias de mitigación de la gripe pandémica de 2017, no recomendaron pedidos para quedarse en casa ni cerrar negocios no esenciales ni siquiera para una gripe tan grave como la de hace un siglo.

Entonces, cuando China cerró Wuhan y la provincia circundante de Hubei en enero, e Italia impuso órdenes generales de quedarse en casa en marzo, muchos epidemiólogos de otros lugares pensaron que los pasos eran innecesariamente dañinos y potencialmente ineficaces.

A finales de marzo, habían cambiado de opinión. La vista de los hospitales en Italia abrumados por pacientes moribundos sorprendió a la gente de otros países. El Covid-19 era mucho más letal que la gripe, podía propagarse de forma asintomática y no tenía vacuna ni terapia eficaz.

Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong son ejemplos tempranos de cómo detener el Covid-19 sin bloqueos. Sus reflejos entrenados por el SARS en 2003, el MERS y la gripe aviar, rápidamente cortaron los viajes a China, introdujeron pruebas generalizadas para aislar a los contactos infectados y rastrearlos. Sus poblaciones rápidamente se pusieron máscaras faciales.

Suecia adoptó un enfoque diferente. En lugar de bloqueos, solo impuso restricciones modestas para mantener los casos en los niveles que sus hospitales podían manejar.

Suecia ha sufrido más muertes per cápita que la vecina Dinamarca, pero menos que Gran Bretaña, y ha pagado un precio económico menor que cualquiera de las dos, según JPMorgan Chase & Co.

Las tasas actuales de infección y muerte de Suecia son tan bajas como las del resto de Europa, lo que sugiere a algunos expertos que el país puede estar acercándose a la inmunidad colectiva. Ese es el punto en el que una parte suficiente de la población es inmune, debido a la exposición previa o la vacunación, de modo que la transmisión de persona a persona disminuye y la epidemia se extingue.

En marzo, era demasiado tarde para que Estados Unidos emulara la estrategia de prueba y rastreo de Asia oriental. El CDC había estropeado el desarrollo inicial y la distribución de las pruebas, y la capacidad limitada de las pruebas significó que innumerables infecciones pasaron desapercibidas durante meses. El presidente Trump continuó minimizando las pruebas, e incluso hoy en día, Estados Unidos realiza menos de 20 pruebas por cada caso confirmado, en comparación con más de 500 en Taiwán y Corea del Sur en sus picos.

La estrategia sueca también fue eliminada de la mesa. Gran Bretaña lo abandonó a mediados de marzo después de que un equipo de expertos del Imperial College de Londres predijo que, en ausencia de distanciamiento social, el 81% de la población eventualmente se infectaría, mientras que 510.000 personas morirían en Gran Bretaña y 2,2 millones en Estados Unidos.

Esas estimaciones pueden haber sido elevadas. Algunos expertos creen que se necesita menos del 81% de la población para alcanzar la inmunidad colectiva. No obstante, tales predicciones ayudaron a persuadir a los líderes de Gran Bretaña y Estados Unidos para que se cerraran.

Sin embargo, al principio, sus objetivos no estaban claros, una confusión agravada por la multitud de términos utilizados. Los funcionarios a veces dijeron que su objetivo era “doblar” o “aplanar la curva”, lo que originalmente significaba propagar infecciones con el tiempo para que el pico diario nunca abrumara a los hospitales. En otras ocasiones describieron sus objetivos como “mitigación” o “contención” o “supresión”, a menudo indistintamente.

“Ha habido pocos intentos de definir verdaderamente el objetivo, y en parte se debe a que los legisladores y los epidemiólogos no han pensado lo suficiente en el vocabulario para definir lo que quieren decir o quieren”, dijo el Dr. Mina, epidemiólogo de Harvard.

Un determinante clave en la propagación de una epidemia es el número de reproducción, o “valor R”: cuántas personas infecta cada persona infectada. Cuando R está por encima de uno, las nuevas infecciones continúan hasta que una cantidad suficiente de la población ha sido infectada o vacunada para lograr la inmunidad colectiva. Cuando R está por debajo de uno, las nuevas infecciones eventualmente caen a cero, aunque las infecciones importadas pueden desencadenar brotes. El Dr. Mina dijo que la mitigación generalmente apunta a una R justo por encima de uno, mientras que la supresión apunta a una R inferior a uno.

Estados Unidos nunca resolvió “si buscamos mitigación o supresión”, dijo Paul Romer, economista premio Nobel. La mitigación, dijo, significaba aceptar cientos de miles de muertes adicionales para lograr la inmunidad colectiva, que ningún líder estaba dispuesto a aceptar. Pero la supresión total de la enfermedad “no tiene sentido a menos que se mantenga en ella todo el tiempo que sea necesario”.

Algunos países lograron la represión a través de bloqueos. China acabó con la epidemia en la provincia de Hubei y ha suprimido los brotes posteriores en otros lugares, con métodos de cuarentena y vigilancia radicales que son difíciles de replicar en las democracias occidentales.

Nueva Zelanda impuso uno de los bloqueos más estrictos durante dos meses. El país, relativamente pequeño y geográficamente aislado, pasó a disfrutar de 102 días sin un nuevo caso. No obstante, un brote de este mes provocó una reimposición de restricciones generalizadas.

Estados Unidos carecía en su mayor parte de la inclinación autoritaria de China y de la paciencia de Nueva Zelanda. Cuando se le preguntó en marzo si los bloqueos durarían meses, el presidente Trump respondió: “Espero que desaparezca más rápido que eso”. De hecho, a fines de marzo, sus asesores de salud sugirieron que un mes más de restricciones sería suficiente.

A mediados de abril, sus asesores de salud emitieron pautas sobre cuándo deberían reabrirse los estados con bloqueos, incluidos 14 días de casos en declive y la capacidad de evaluar y rastrear a cualquier persona con síntomas similares a los de la gripe. “El elemento predominante y completamente impulsor que pusimos en esto fue la seguridad y la salud del público estadounidense”, dijo el Dr. Fauci a los periodistas.

Pero ese mismo día Trump dejó en claro que su prioridad era la economía: “Un bloqueo prolongado combinado con una depresión económica forzada causaría un inmenso y amplio costo en la salud pública”, señaló. En cuestión de semanas, elogiaba a los estados que habían reabierto a pesar de no cumplir con las pautas y tuiteaba “LIBERATE” a los partidarios que protestaban por los cierres.

Muchos gobernadores republicanos dieron prioridad a sus economías, pero algunos demócratas más comprometidos con los bloqueos también lucharon por mantener el rumbo. Cuando California se convirtió en el primer estado en emitir una orden de quedarse en casa el 19 de marzo, su gobernador demócrata, Gavin Newsom, dijo que el objetivo era “doblar la curva”.

El 7 de mayo, señaló un objetivo inusualmente ambicioso: solo los condados con cero muertes en las últimas dos semanas y no más de un caso por cada 10.000 residentes podían reabrir antes de lo previsto, criterios que el 95% del estado no pudo cumplir, según el Los Angeles Times.

Newsom dijo que la ciencia y los datos determinarán cuándo se levantará la orden de quedarse en casa. Las presiones económicas y sociales pronto se inmiscuyeron, ya que los líderes del condado lo presionaron para relajar los criterios. El 18 de mayo lo hizo, eliminando el requisito de no muerte y aumentando el límite de casos a 25 por 100.000.

Los condados comenzaron a abrirse rápidamente. Un mes después, los casos de California comenzaron a aumentar nuevamente, superando con creces los máximos anteriores.

“No diría que nuestra estrategia cambió realmente”, dijo Mark Ghaly, secretario de salud y servicios humanos del estado. “Necesitábamos reducir [las infecciones] lo suficiente como para que nuestros sistemas pudieran manejar a las personas enfermas”.

El Dr. Ghaly dijo que “hubo conversaciones” sobre la búsqueda de la supresión total, como había hecho Nueva Zelanda, pero eso habría requerido un compromiso temprano a nivel nacional, lo que no fue posible con puntos de vista muy diferentes en todo el país.

El impacto de los encierros en las familias, la economía y la salud mental también importaba, dijo: “Cuando ves que las cifras de desempleo se disparan, las empresas no solo amenazan semana a semana, sino que posiblemente [nunca] vuelvan a abrir, tienes que tomar eso en cuenta “, dijo el Dr. Ghaly.

El Dr. Mina de Harvard dijo que, al principio, Estados Unidos podría haber elegido priorizar la economía, como lo hizo Suecia, y aceptar las muertes, o podría haber elegido priorizar completamente la salud al permanecer bloqueado hasta que las nuevas infecciones fueran tan bajas que las pruebas y el rastreo podría controlar nuevos brotes, como hicieron algunos estados del noreste como Rhode Island.

La mayoría de Estados Unidos no hizo ninguna de las dos cosas. El resultado fue “un completo desastre. Estamos dañando la economía, vagando de un lado a otro entre lo que está bien y lo que está mal con un lento cambio de empresas que cierran sus puertas para siempre “, dijo el Dr. Mina.

La experiencia de los últimos cinco meses sugiere la necesidad de una alternativa: en lugar de bloqueos, usar solo aquellas medidas probadas para maximizar las vidas salvadas mientras se minimizan las perturbaciones económicas y sociales. “Enfatice la reapertura de los esfuerzos de mayor beneficio económico y menor riesgo”, dijo el Dr. Mina.

Las políticas de distanciamiento social, por ejemplo, pueden tener en cuenta riesgos muy diversos según la edad. El virus es especialmente mortal para los ancianos. Los asilos de ancianos representan el 0,6% de la población, pero el 45% de las muertes por Covid, dice la Fundación para la Investigación sobre la Igualdad de Oportunidades, un grupo de expertos de tendencia conservadora. Aislar mejor a esos residentes habría salvado muchas vidas a un bajo costo económico, dice.

Por el contrario, este año han muerto menos niños por Covid-19 que por gripe. Y estudios en Suecia, donde la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas, y los Países Bajos, donde reabrieron en mayo, encontraron que los maestros no corren mayor riesgo que la población en general. Esto sugiere que la reapertura de las escuelas fuera de los puntos críticos, con medidas de protección, no debería empeorar la epidemia, al mismo tiempo que aliviaría el costo de los padres que trabajan y los niños.

Si las escuelas no vuelven a abrir hasta el próximo enero, calcula McKinsey & Co., los niños de bajos ingresos habrán perdido un año de educación, lo que, según dice, se traduce en un 4% menos de ingresos de por vida.

La investigación realizada por el Dr. Mina y otros ha demostrado que los eventos de “super-propagación” contribuyen de manera desproporcionada a las infecciones, en particular las reuniones densas en interiores con conversaciones, cantos y gritos, como en bodas, eventos deportivos, servicios religiosos, clubes nocturnos y bares.

Los bares y restaurantes representaron el 16% de los clústeres de Covid-19 (cinco o más casos) en Japón; lugares de trabajo, solo el 11%. Los bares, restaurantes y casinos representaron el 32% de las infecciones atribuidas a brotes de casos múltiples en Louisiana.

Las máscaras pueden ser la intervención más rentable de todas. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Cirujano General de EE.UU. desaconsejaron su uso durante meses a pesar de la orientación previa de los CDC de que podrían limitar la propagación de la gripe al evitar que el usuario transmita la enfermedad.

La ciudad alemana de Jena a principios de abril ordenó a los residentes que usaran máscaras en lugares públicos, transporte público y en el trabajo. Poco después, las infecciones se detuvieron. Comparándolo con ciudades similares, un estudio para el Instituto IZA de Economía Laboral estimó que las máscaras reducen el crecimiento de infecciones entre un 40% y un 60%.

Klaus Wälde, uno de los autores, dijo que el uso de mascarillas en todo el país está ayudando a que la economía alemana vuelva a la normalidad mientras mantiene bajas las infecciones. Goldman Sachs Group Inc. estima que un mandato de máscara universal en los EE.UU. ahora podría ahorrar un 5% del producto interno bruto al sustituir bloqueos más onerosos.

Algunos epidemiólogos y economistas argumentan que la intensificación de las pruebas podría permitir que la economía reabriera de manera segura sin una vacuna. Romer estima que Estados Unidos podría restaurar US$1.000 en actividad económica por cada US$10 gastados en pruebas.

El Dr. Mina señaló una prueba con tiras de papel que cualquiera puede usar para detectar el virus en una muestra de saliva en minutos. Es menos preciso pero mucho más rápido y más barato que enviar muestras a los laboratorios, dijo. Si entre el 50% y el 60% de la población en los puntos críticos se hiciera una prueba de este tipo cada dos días, la enfermedad podría suprimirse, dijo.

El equipo de la Dra. Mina y el Sr. Stock ha diseñado un plan de reapertura “inteligente” basado en la frecuencia de contacto y la vulnerabilidad de cinco grupos demográficos y 66 sectores económicos. Asume que la mayoría de las empresas reabren siguiendo las pautas de la industria sobre distanciamiento físico, higiene y trabajo desde casa; las escuelas reabren; se requieren máscaras; y las iglesias, las instalaciones deportivas cubiertas y los bares permanecen cerrados.

Estimaron en junio que esto resultaría en 335.000 muertes menos en Estados Unidos para fines de este año que si todas las restricciones se levantaran de inmediato. Pero dicen que el plan también dejaría la producción económica un 10% más alta que si se impusiera una segunda ronda de bloqueos.

“Si se utilizan todas estas medidas, se deja mucho espacio para que la economía se reabra con un número muy pequeño de muertes”, dijo Stock. “Los cierres económicos son una herramienta directa y muy costosa”.

El sur y el suroeste de EE.UU. han proporcionado algunos experimentos en tiempo real sobre cierres selectivos. Arizona impuso una orden de quedarse en casa en marzo y la rescindió a principios de mayo.

Cuando los casos se dispararon, el gobernador republicano Douglas Ducey se resistió a volver a imponer restricciones o exigir máscaras. Luego, finalmente permitió que las ciudades exigieran máscaras, ordenó el cierre de bares, gimnasios, cines y parques acuáticos y les dijo a los restaurantes que operaran a no más del 50% de su capacidad. Se prohibieron las reuniones de más de 50 personas y se fomentó encarecidamente el uso de máscaras. Pero no encerró a todo el estado. Desde entonces, los casos y las hospitalizaciones han caído drásticamente a los niveles de principios de mayo, o menos.

California, de manera similar, ordenó que las actividades bajo techo en restaurantes, bares, museos, zoológicos y cines cerraran a mediados de julio, pero no emitió una orden de quedarse en casa, prohibió las actividades al aire libre ni suspendió la cirugía electiva, como lo había hecho en marzo y abril. Los casos han comenzado a disminuir, mientras que las hospitalizaciones han disminuido un 35% desde su pico de julio.

“En marzo, la gente no se dio cuenta de los beneficios del uso de mascarillas”, dijo el Dr. Ghaly, secretario de salud y servicios humanos del estado. “La evidencia de estar al aire libre en lugar de en el interior es bastante convincente”. En comparación con abril, “sabemos mucho más”.