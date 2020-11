Silicon Valley obtiene otro presidente escéptico de las grandes tecnológicas

Como candidato, Joe Biden arremetió contra Facebook Inc. por lo que consideró fallas para contener la difusión de información errónea. Su victoria en las elecciones presidenciales lo coloca en una posición para hacer algo al respecto.

Facebook, Apple Inc., Google y otros gigantes de la tecnología se están preparando para recibir atención continua en sus operaciones en una administración de Biden, y es probable que temas como la competencia, la innovación y la vigilancia del contenido de las plataformas de redes sociales estén en el foco, según ejecutivos de la industria, analistas y académicos.

Las empresas están atentas a indicios de la disposición de la administración de Biden hacia la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que brinda protección legal a las plataformas de Internet para el contenido que publican los usuarios. Biden llamó a principios de este año a revocar el escudo de responsabilidad para los propietarios de plataformas.

“Biden estará bajo una presión progresiva significativa para tomar medidas enérgicas contra las grandes plataformas”, dijo Darrell West, miembro principal del Centro de Innovación Tecnológica de Brookings Institution.

Un Congreso potencialmente dividido puede limitar los esfuerzos de Biden para llevar a cabo cualquier reforma de la política. Los observadores de la industria han dicho que su administración podría recurrir a órdenes ejecutivas o agencias federales para impulsar cambios en las empresas. El mes pasado, un panel de la Cámara liderado por demócratas publicó un informe que analizaba a cuatro de las principales empresas de tecnología: Apple, Amazon.com Inc., Facebook y Google de Alphabet Inc., y el poder de mercado que ejercen.

En una audiencia separada, los senadores interrogaron a los directores ejecutivos de Google, Facebook y Twitter Inc. sobre las perspectivas de cambios en la Sección 230.

Con un gobierno dividido, las Big Tech han “evitado algunos riesgos legislativamente”, afirmó Bradley Tusk, un inversionista en tecnología y director ejecutivo de la firma de inversión en etapa inicial Tusk Ventures.

Biden ingresará a la Casa Blanca luego de un cambio en la forma en que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos ven a Silicon Valley. Las empresas de tecnología más grandes del país alguna vez fueron aceptadas como motores económicos e historias de éxito de Estados Unidos, pero los legisladores demócratas y republicanos ahora ven su influencia con sospecha, y encuestas recientes sugieren que las personas que usan sus productos sienten lo mismo.

Al igual que el presidente Trump, Biden ha criticado el poder de mercado de las grandes tecnologías y ha dicho que apoyaría una supervisión antimonopolio más estricta, aunque los observadores de la industria han dicho que esperan que el presidente electo se concentre, al menos inicialmente, en luchar contra la pandemia de coronavirus, que identificó como prioridad durante su discurso de victoria.

Roger McNamee, uno de los primeros inversionistas en Facebook y crítico de las plataformas tecnológicas, expresó que espera que la administración de Biden analice los enfoques de las empresas sobre la competencia, la privacidad de los datos y la seguridad del consumidor. También espera que la administración refuerce los fondos para agencias como la Comisión Federal de Comercio y la división antimonopolio del Departamento de Justicia, lo que podría ayudar a respaldar las investigaciones regulatorias existentes sobre los gigantes tecnológicos.

Biden heredará la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google, que alega que la empresa utiliza tácticas anticompetitivas para preservar el monopolio de su motor de búsqueda insignia y el negocio publicitario relacionado. El jefe legal de Google, Kent Walker, señaló el mes pasado que la demanda tenía muchos defectos. La campaña del Sr. Biden no respondió a una solicitud de comentarios sobre el asunto.

Por separado, Facebook, Apple y Amazon se enfrentan a un escrutinio antimonopolio. Los directores ejecutivos de las tres compañías han defendido sus prácticas y dijeron que enfrentan competencia en sus respectivos negocios.

Biden ha expresado su preocupación por el efecto que las innovaciones tecnológicas, como los vehículos autónomos, podrían tener en las personas con trabajos de clase media, y ha sido franco sobre el uso de la regulación para obligar a empresas como Uber Technologies Inc. a reclasificar a sus contratistas independientes como empleados. Los votantes de California aprobaron una medida electoral que exime a Uber, Lyft Inc., DoorDash Inc. y empresas similares de una ley estatal que exige que los conductores sean clasificados como empleados, una medida que potencialmente establece el tono para la regulación de los trabajadores autónomos en EE.UU.

Aaron Levie, director ejecutivo del fabricante de software Box Inc., dijo que espera mejoras en las relaciones entre las Big Tech y la administración de Biden. “Nos espera una nueva era de cómo la Casa Blanca colaborará con la industria de la tecnología”, dijo.

Levie, un crítico de Trump, afirmó que las voces de las empresas de tecnología no se han escuchado en los últimos cuatro años en asuntos como inmigración, privacidad del consumidor, seguridad de datos y China. “No ha habido conversaciones significativas sobre estos temas”, explicó.

Los primeros esfuerzos de las grandes empresas de tecnología y Trump para trabajar juntos se vieron rápidamente afectados por la prohibición de viajar promulgada en las primeras semanas de su administración. Los líderes tecnológicos estuvieron entre los primeros y más expresivos críticos de la orden de inmigración de Trump. Trump y sus designados pasaron a implementar un escrutinio regulatorio a gran escala de las empresas de tecnología, incluidas las acusaciones de sesgo anticonservador en línea, investigaciones antimonopolio de gigantes de Internet y acciones contra aplicaciones de propiedad china como TikTok y WeChat. La administración ha subrayado sus agresivos esfuerzos para mejorar el clima empresarial, incluso para Silicon Valley, y para impulsar la creación de empleo.

La Casa Blanca tenía una relación cordial con Silicon Valley cuando Biden se desempeñó como vicepresidente y la administración Obama decidió no presentar quejas antimonopolio contra Google y otras grandes firmas tecnológicas. La vicepresidenta electa, la senadora de California Kamala Harris, también tiene fuertes vínculos con los ejecutivos detrás de los gigantes tecnológicos de la nación.

Sin embargo, las empresas de tecnología se enfrentan a importantes riesgos regulatorios, según los analistas. Las empresas de tecnología en los últimos años han aumentado el gasto en cabildeo federal y se espera que esa actividad continúe en los próximos años, han dicho analistas.

“Biden será más duro que Obama en el sector tecnológico porque el partido se ha desplazado hacia la izquierda en ese tema”, dijo West de Brookings.

Las empresas de tecnología esperan una recepción más cálida con la administración de Biden en temas como la inmigración después de luchar contra Trump por las restricciones de visas H-1B. El presidente electo podría deshacer algunos cambios impulsados por la administración Trump, aunque grupos empresariales han dicho que Biden podría favorecer políticas más estrictas que regulen las visas H-1B para impulsar el reclutamiento de trabajadores que ya están en Estados Unidos para ocupaciones en demanda.

El director ejecutivo de Okta Inc., Todd McKinnon, señaló que la empresa de gestión de identidades en la nube ha realizado algunas actividades de investigación y desarrollo fuera de Estados Unidos durante el mandato de Trump. Dijo que tiene la esperanza de que Biden facilite la contratación de talentos extranjeros.