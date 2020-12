Tianqi negocia venta de participación a minera australiana IGO en medio de urgencia para realizar pagos de obligaciones por vencer

La minera australiana de níquel y oro IGO Ltd está en negociaciones para comprar una participación minoritaria por un valor de cerca de US$1,5 mil millones en Tianqi Lithium Corp. La operación se da en medio de la presión de la presión de la compañía china por conseguir capital para reembolsos de préstamos.

La adquisición contempla la compra de una participación minoritaria de Tianqi en el proyecto de la minera de litio Greenbushes en Australia., mientras que fuentes agregaron que también incluiría otros activos, principalmente en Australia.

Tianqi de China, uno de los principales productores mundiales de productos químicos de litio utilizados en baterías de vehículos eléctricos, necesita con urgencia los ingresos de la venta para realizar los pagos de préstamos que vencen a fines de noviembre.

Eso sí, IGO, con sede en Perth, que solicitó la suspensión de la negociación de sus acciones hasta el miércoles, en espera de una adquisición material, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Tianqi bajo presión

Tianqi, cuyas acciones subieron hasta un 8,9% el lunes a su nivel más alto desde julio, dijo en una presentación después del cierre del mercado que una subsidiaria de propiedad absoluta planeaba reunir capital y expandir su capital social emitido, pero que no hay un acuerdo de financiamiento legalmente vinculante. aún había sido firmado.

La minera de litio china con sede en Chengdu, que junto con Albemarle Corp opera Greenbushes, mina de litio de roca dura más grande del mundo, en Australia Occidental, consiguió la semana pasada un respiro de un mes por US$ 1.880 millones en reembolsos de préstamos utilizados para adquirir una participación del 23,8% en SQM de Chile en 2018.

La segunda fuente dijo que se espera que el acuerdo se estructure como una empresa conjunta en la unidad de Tianqi Tianqi UK e incluiría tanto a Greenbushes como a la planta de procesamiento de litio Kwinana suspendida de Tianqi en Australia. Eso evitaría los derechos de preferencia de Albemarle, dijo la fuente, y agregó que Tianqi retendría el control del vehículo.

De momento, no se ha acordado un precio, pero se espera que se ubique ligeramente por debajo de los US$1.480 millones, dijeron fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los detalles del acuerdo son privados y no han sido firmados.

Albemarle, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que no discutiría “el proceso de otra empresa ni comentaría sobre la especulación del mercado”. Albemarle ha dicho que quiere el control total de Greenbushes.

“Tianqi es nuestro socio y estamos siguiendo de cerca la situación”, dijo la portavoz de Albemarle, Hailey Quinn, en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes.

Las discrepancias

Existen diversas incógnitas en torno a la operación, aún en desarrollo, pues desde el mercado comentan que China no permitiría que una base de recursos estratégicos de gran relevancia como Greenbushes cayera en manos extranjeras. “Greenbushes es un activo grande y de bajo costo y ha contribuido a la seguridad del suministro de litio de China”, dijo Alice Yu, analista de investigación de S&P Global Market Intelligence.

Respecto a IGO, se estima que financiará su compra con efectivo y deuda existentes, mientras que Macquarie Capital y Citigroup están asesorando sobre una posible recaudación de capital que financiaría en parte el acuerdo, dijeron fuentes.

El nerviosismo de la deuda del sector privado Tianqi se ha producido en un momento en que los incumplimientos entre las empresas estatales de China han dejado al mercado de bonos del país al límite.

A principios de este año, Tianqi nombró a los asesores con sede en Australia Grant Samuel para encontrar un comprador para la participación de Greenbushes, mientras que Standard Chartered está asesorando a IGO, dijeron ambas fuentes.