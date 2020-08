Tik Tok presenta una demanda contra la prohibición de EE.UU.

TikTok, de propiedad china, demandó al gobierno de Estados Unidos en un tribunal federal el lunes, diciendo que protege los datos de sus usuarios y desafiando la orden ejecutiva del presidente Trump que prohibiría efectivamente la aplicación para compartir videos si no encuentra un comprador estadounidense para sus operaciones en Estados Unidos.

En la demanda, presentada en un tribunal federal del Distrito Central de California, los abogados de TikTok dijeron que la empresa ha “tomado medidas extraordinarias para proteger la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios de TikTok en EE.UU.” Y que ha explicado esos esfuerzos al gobierno federal durante una revisión de seguridad nacional reciente.

“Al prohibir TikTok sin aviso ni oportunidad de ser escuchado (ya sea antes o después del hecho), la orden ejecutiva viola las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda”, dice la denuncia.

Los funcionarios estadounidenses dicen que les preocupa que TikTok, propiedad de ByteDance Ltd., con sede en Beijing, pueda transmitir los datos que recopila de los estadounidenses que transmiten videos al gobierno autoritario de China. TikTok ha dicho que no se le ha pedido que comparta datos con el gobierno chino y que no lo haría si se le solicitara.

La plataforma de TikTok, llena de divertidos videos musicales y de baile creados por usuarios, se ha descargado más de 180 millones de veces en los EE.UU., según la firma de investigación de mercado Sensor Tower.

A principios de este mes, Trump emitió una orden en la que pedía al propietario chino de TikTok que se deshiciera de las operaciones estadounidenses de la aplicación para compartir videos, estableciendo un plazo de 90 días para que se complete la transacción.

Microsoft Corp., Oracle Corp. y Twitter Inc. han conversado sobre una adquisición y varias firmas de inversión también están involucradas.

Aunque TikTok está en conversaciones para vender sus operaciones en EE. UU., la demanda se presentó en parte para ganar más tiempo para que se finalice una venta o para resolver cualquier circunstancia imprevista que pueda surgir, según una persona familiarizada con la situación.

Trump también ha sugerido que las partes del acuerdo paguen una tarifa al gobierno de Estados Unidos por facilitar el trato. En la demanda, los abogados de TikTok dijeron que la tarifa es innecesaria y señala que la medida regulatoria está politizada.

“Las demandas de pago del presidente no tienen relación con ningún problema de seguridad nacional concebible”, dice la demanda.

La Casa Blanca se negó a comentar y remitió las preguntas al Departamento de Justicia, que tampoco hizo comentarios.

En su demanda, TikTok le pide a la corte que invalide la orden ejecutiva.

“Cuando la prohibición entre en vigor, podría acabar con todo el negocio de TikTok al evitar que atraiga nuevos usuarios; conduciendo a los usuarios actuales a plataformas de la competencia; y destruyendo la capacidad de TikTok para asociarse con otras empresas y atraer y retener empleados “, dice la demanda.

El Departamento de Comercio aún está determinando los parámetros precisos de la prohibición. La demanda dice que TikTok planea buscar una orden judicial preliminar “una vez que el Departamento de Comercio emita sus regulaciones y se entienda el alcance total del impacto de la orden ejecutiva ilegal”.

La demanda también afirma que Trump ha abusado de la ley federal que le otorga poderes extraordinarios para actuar cuando surgen preocupaciones de seguridad nacional en el sector de las telecomunicaciones. El año pasado, expresó su preocupación por las amenazas en ese campo y pidió regulaciones adicionales.

Los abogados de TikTok dijeron en la denuncia que la empresa no es un proveedor de telecomunicaciones y “no proporciona los tipos de tecnología” en cuestión en las regulaciones que siguieron.

En una publicación de blog titulada “Por qué estamos demandando a la Administración”, TikTok dijo que la orden ejecutiva de Trump del 6 de agosto, que puso en marcha un período de 45 días para que TikTok encontrara un comprador para sus operaciones en EE.UU., se hizo “sin ningún tipo de evidencia para justificar una acción tan extrema, y sin el debido proceso “.

La compañía dijo que estaba totalmente en desacuerdo con la posición de la administración de que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional y había expresado estas objeciones anteriormente.

“Ahora es el momento de actuar. No nos tomamos a la ligera las demandas contra el gobierno; sin embargo, sentimos que no tenemos más remedio que tomar medidas para proteger nuestros derechos y los derechos de nuestra comunidad y empleados“.

Los analistas dicen que la ley de seguridad nacional de China impone amplias obligaciones para que los ciudadanos y las corporaciones ayuden en tales investigaciones, una categoría que incluye amenazas políticas e ideológicas en China. Esto significa que ByteDance, como empresa china, tendrá problemas para rechazar tales solicitudes de datos.

En una carta al personal el 4 de agosto, Zhang Yiming, fundador y presidente de ByteDance, se pronunció en contra de las acciones del gobierno de Estados Unidos. En la carta, Zhang no desafió la autoridad legal del Comité de Inversión Extranjera en EE.UU. para tratar de deshacer la adquisición china de una aplicación predecesora, Musical.ly, que condujo a la expansión de TikTok en EE.UU. sino que cuestionó los motivos de la administración Trump.

“Mucha gente ha entendido mal el meollo del problema. El problema no radica en que Cfius haya obligado a TikTok a vender sus operaciones en EE.UU. debido a la amenaza a la seguridad nacional de la adquisición de musical.ly (no es justo, pero aún está dentro del proceso legal y como corporación no tenemos más remedio que seguir la ley. ),” el escribió. “Pero este no es el objetivo de la otra parte. De hecho, la otra parte ni siquiera desea que esto suceda, porque el verdadero motivo es una prohibición total “.