Virgin Galactic planea reanudar las ventas de turismo espacial

Virgin Galactic Holdings Inc. todavía planea hacer su primer vuelo comercial de turismo espacial este año y dio un paso hacia la reanudación de la venta de boletos para excursiones que se espera que cuesten más de US$ 250,000.

Las acciones en la empresa respaldada por Richard Branson que se hizo pública el año pasado se dispararon en las últimas semanas, ya que los inversionistas compraron su ventaja de primer movimiento en el incipiente mercado del turismo espacial, empujando su valoración a US$ 7 mil millones.

La compañía había apuntado a un primer vuelo comercial en junio llevando al Sr. Branson, que cumple 70 años este año, pero dijo el pasado martes en una llamada de inversionistas que estaba enfocado en trabajar a través de pruebas y aprobación de su sistema de lanzamiento espacial. Virgin Galactic todavía tiene como objetivo lanzar vuelos este año.

Las acciones cayeron alrededor del 6% en el comercio después de horas luego de que Virgin Galactic reportó una pérdida de US$ 72.8 millones para el cuarto trimestre, incluyendo US$ 48 millones en costos vinculados a su oferta pública. La pérdida amplió el déficit anual de la compañía a US$ 210.9 millones de una pérdida de US$ 138.1 millones del año anterior.

Más de 600 clientes potenciales ya han pagado un depósito colectivo de US $ 80 millones por el vuelo. Serán pasajeros a bordo de un avión de seis pasajeros que será transportado por un avión más grande antes de ser liberado y usaando su propio cohete para llegar al borde del espacio. Los pasajeros en los vuelos de 90 minutos experimentarían de tres a cuatro minutos de ingravidez.

La compañía tiene una nave espacial en funcionamiento y planea una flota inicial de cinco que podría realizar 25 vuelos al mes. Los viajes cortos están inicialmente destinados a personas de alto patrimonio neto, pero la compañía dice que el interés se expandirá a medida que las economías de escala bajen los precios de los boletos. Virgin Galactic dijo que el interés había crecido desde la oferta pública inicial de octubre, y la cantidad de personas que se registraron en línea como pasajeros potenciales se duplicó desde entonces a casi 8,000.

La venta de boletos se detuvo luego del accidente de un avión de prueba en 2014, matando a un piloto, y la compañía no identificó cuándo iban a reiniciar. Sin embargo, Virgin Galactic planea un lanzamiento suave abriendo el registro en línea por una tarifa reembolsable de $ 1,000 para unirse a la línea de aquellos que ya han pagado depósitos.

"Planeamos volver al mercado con un precio más alto", dijo el presidente ejecutivo George Whitesides, cuyo contrato incluye un vuelo para él y su esposa, según documentos regulatorios.

Aunque Virgin Galactic terminó el año con 480 millones de dólares en efectivo, algunos analistas se han preguntado si debería usar el alza del precio de sus acciones como palanca para recaudar más fondos para futuras fases más allá del turismo espacial. Estos incluirían un jet hipersónico propuesto que, en teoría, podría viajar desde Londres y Nueva York en una hora.

El año pasado, Boeing Co. invirtió US$ 20 millones en la compañía, en parte para apoyar el esfuerzo hipersónico y trabajar en iniciativas de movilidad urbana, dos áreas defendidas por el ex CEO Dennis Muilenburg.

El Sr. Whitesides, quien se desempeñó como jefe de personal de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, dijo en la llamada de los inversores que no habían planes para recaudar más fondos más allá del ejercicio potencial de algunas garantías de acciones.

Dijo que la compañía se centró en el lanzamiento comercial y había completado 20 de las 29 aprobaciones requeridas para validar la licencia comercial que recibió de la Administración Federal de Aviación (FAA) en 2016.

Virgin Galactic está compitiendo con Blue Origin LLC, una startup rival de turismo espacial dirigida por el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, para ser la primera en transportar pasajeros que pagan fuera de la atmósfera en una nave espacial construida en Estados Unidos.

El Sr. Whitesides dijo que el uso de Virgin Galactic de un avión reutilizable lo hizo “órdenes de magnitud más barato” que las cápsulas espaciales desarrolladas por Blue Origin.