Walmart se retira alrededor del mundo para centrarse en el comercio electrónico

Walmart Inc. tiró la toalla en Japón después de 18 años, vendiendo la mayor parte de su participación a una cadena de supermercados local y continuando su retirada de los mercados globales de lento crecimiento a favor de las apuestas de comercio electrónico.

La firma de capital privado KKR & Co. comprará el 65% de Seiyu GK, con sede en Tokio, en un acuerdo que valora la cadena de 329 tiendas y 34.600 empleados en poco más de US$1.600 millones, dijeron las empresas. Walmart se quedará con el 15%, mientras que la empresa japonesa de internet Rakuten Inc. 4755 se llevará del 1,19% al 20%. Walmart también conservará un asiento en la junta.

Walmart ha vendido tres participaciones en el extranjero de mucho tiempo en menos de siete semanas, cada una a costa de algunos problemas financieros.

En octubre, el gigante de Bentonville, Ark., acordó vender la cadena de tiendas de comestibles del Reino Unido Asda Group Ltd. a un grupo de inversión privada en un acuerdo que valora a Asda en el equivalente a US$8,8 mil millones. Walmart afirmó que esperaba reconocer una pérdida después de impuestos no monetaria de alrededor de US$2,5 mil millones. Y el 6 de noviembre, Walmart expresó que vendería sus operaciones minoristas en Argentina en un acuerdo que resultaría en una pérdida después de impuestos no monetaria de alrededor de US$1.000 millones.

Los ejecutivos de Walmart a principios de 2018 señalaron que el gigante minorista se alejaría del crecimiento lento y las operaciones internacionales en dificultades, en favor de oportunidades de mayor crecimiento o comercio electrónico. Desde entonces, ha rehecho gradualmente sus operaciones internacionales, incluida la compra de la startup india de comercio electrónico Flipkart por US$16 mil millones e invirtiendo en operaciones de comercio electrónico en Canadá y México.

El rápido cambio a las compras en línea en todo el mundo debido a la pandemia del Covid-19 también jugó un papel en la decisión de Walmart de vender sus operaciones japonesas, dijo el lunes un portavoz de la compañía. Rakuten ya cuenta con una infraestructura de comercio electrónico y puede aumentar rápidamente para cumplir con las expectativas de los clientes, afirmó el portavoz. “Una asociación como esta tiene más sentido para el negocio”, explicó.

La pandemia también ha ayudado a las tiendas de comestibles y puede haber facilitado que Walmart encuentre compradores. “Ha sido un gran viento a favor porque más personas se quedan en casa y comen menos afuera”, señaló Eiji Yatagawa, socio de KKR. “El monto de la compra por visita también ha aumentado porque están tratando de salir con menos frecuencia”.

Hace dos años, Walmart vendió la mayoría de sus operaciones brasileñas en otro acuerdo que lo dejó con pérdidas. El minorista conserva una gran presencia física en algunos lugares, incluidos China, México y América Central.

La mayor apuesta de Walmart en el extranjero en los últimos años fue el comercio electrónico: en 2018 compró aproximadamente el 77% de la startup india Flipkart por US$16 mil millones, su adquisición más grande hasta la fecha.

El método de Walmart para lograr el dominio en EE.UU. (eliminar las ineficiencias de la cadena de suministro y obtener el mejor precio de los proveedores) a menudo no se tradujo en mercados extranjeros como Japón.

Después de invertir por primera vez en Seiyu en 2002, Walmart finalmente gastó más de US$2 mil millones para tomar el control del 100% del perdedor de dinero perenne para 2008. Seiyu dejó de informar sus resultados después de eso, pero otras grandes tiendas japonesas que venden productos de primera necesidad como comestibles y los artículos del hogar han estado sufriendo. Las presentaciones del gobierno de la compañía holding de Walmart en Japón, la matriz directa de Seiyu, no han mostrado prácticamente ningún ingreso neto en los últimos años.

Yatagawa de KKR afirmó que la participación de Rakuten, cuyas empresas de comercio electrónico en Japón compiten con Amazon.com Inc., ayudará a Seiyu a ofrecer una combinación de compras en línea y fuera de línea. Y Seiyu, dijo, podrá tomar decisiones comerciales más rápidas y localizadas bajo la administración de capital privado que bajo Walmart.