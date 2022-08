Acciones de Airbnb se desploman después de que las reservas no cumplieron con las estimaciones de los analistas

Las acciones de Airbnb cayeron después de que la compañía incumpliera las estimaciones de reservas, lo que pone de manifiesto las altas expectativas de los inversores y analistas para las empresas del sector de los viajes, ya que el fin de las restricciones pandémicas alimenta la demanda de viajes y estadías fuera de casa.

La empresa de alquiler de viviendas, con sede en San Francisco, dijo el martes que las noches y experiencias reservadas en el segundo trimestre aumentaron un 25%, hasta US$ 103,7 millones, incumpliendo la estimación de los analistas de US$ 106 millones. Las ventas del segundo trimestre aumentaron un 58% con respecto al año anterior, hasta los US$ 2.100 millones, igualando las estimaciones de los analistas. Las acciones cayeron un 5%.

A pesar de que la empresa ha registrado un auge en la actividad gracias al aumento de los viajes, los inversores han castigado a la empresa, haciendo que las acciones caigan un 30% este año. Una recompra de US$ 2.000 millones, la primera de su historia, compensará la dispersión de un programa de acciones para empleados. Aunque la empresa prevé un tercer trimestre récord, el telón de fondo de la ralentización de la economía mundial hace que la empresa se niegue a utilizar la inesperada demanda para introducir un cambio de estrategia de inversión.

“Durante el punto álgido de la pandemia, tomamos muchas decisiones difíciles para reducir nuestros gastos, convirtiéndonos en una empresa más esbelta y centrada”, dijo Airbnb en una carta a los accionistas. “Hemos mantenido esta disciplina desde entonces, permitiendo que nuestros planes de contratación e inversión se mantengan sin cambios desde principios de año. Airbnb está bien posicionada para lo que venga”.

La plataforma espera unas ventas de entre US$ 2.780 millones y US$ 2.880 millones en el tercer trimestre, y la parte baja de ese rango coincide con la media de una encuesta de Bloomberg entre analistas. Airbnb registró el 4 de julio los mayores ingresos diarios de su historia, lo que indica que la demanda continuó en el trimestre actual.

El consejero delegado Brian Chesky y otros ejecutivos del sector han estado esperando que la demanda de viajes supere los niveles de 2019, superando las tensiones de las nuevas variantes de Covid, un repunte de la inflación y la invasión rusa de Ucrania. La plataforma ha hecho realidad esa expectativa: los US$ 379 millones de ingresos netos son los más altos de la historia para un segundo trimestre.

Las estancias de larga duración fueron la categoría que más creció, con un aumento de casi el 90% con respecto a hace tres años, lo que sugiere que el auge de la pandemia se está extendiendo a medida que las personas que pueden trabajar desde cualquier lugar siguen buscando estancias más largas en lugares remotos.

El entusiasmo por los viajes ha dado a los anfitriones poder de fijación de precios, con tarifas diarias de media de US$ 164 en el segundo trimestre, un 40% más que hace tres años. Airbnb espera un ligero repunte de las tarifas medias diarias en términos anuales en el tercer trimestre para impulsar un aumento del valor de las reservas brutas.